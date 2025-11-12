UP Top News Today: आज गुजरात जाएंगे CM योगी, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप ट्रॉफी का स्वागत

संक्षेप: सीएम योगी आज गुजरात जाएंगे। वह वहां स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पहुंचकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूपी की जनता की ओर से नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उधर, तमिलनाडु में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी के स्वागत के लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया।

UP Top News Today 12 November 2025: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को गुजरात के केवड़िया जाएंगे। वह वहां स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पहुंचकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को यूपी की जनता की ओर से नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। गुजराज दौरे से पहले सीएम योगी ने 'एक्स' एक पोस्ट में लिखा, ‘आज गुजरात की पवित्र धरती केवड़िया में स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर पहुंचकर भारत की अखंडता को आकार देने वाले लौह पुरुष, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को 25 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करूंगा।’

उधर, तमिलनाडु में होने वाले FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की ट्रॉफी के स्वागत के लिए लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि यह मेरे और प्रदेशवासियों के लिए आह्लादित होने का क्षण है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस ट्रॉफी का आना यहां के स्वर्णिम इतिहास का स्मरण कराने वाला क्षण भी है। हॉकी इंडिया में यूपी का योगदान अविस्मरणीय है। हॉकी के जादूगर के रूप में विख्यात मेजर ध्यानचंद ने इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर जन्म लिया था। उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने तीन ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने में सफलता प्राप्त् की थी।

पढ़ें यूपी की टॉप् न्यूज Delhi Blast: डॉ.शाहीन की क्या पहेली? 12 साल पहले अचानक गायब हुई; निजी जिंदगी भी विवादों में रही कन्नौज से आने के बाद डॉ. शाहीन मार्च 2010 से 2013 तक कानपुर में रही। फिर एक दिन अचानक बगैर कोई जानकारी दिए गायब हो गई। कॉलेज प्रबंधन ने उसका पता लगाने के लिए बहुत प्रयास किया। उसके लखनऊ के पते पर कई पत्र भी भेजे गए। लेकिन एक बार भी किसी पत्र का कोई जवाब नहीं आया।

भोजपुरी स्टार पवन सिंह को मिली बड़ी राहत, धोखाधड़ी के मामले में अग्रिम जमानत मंजूर भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह को वाराणसी की अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। धोखाधड़ी के मामले में दर्ज केस में उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई है। इसके साथ ही पवन सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है।

यूपी में मिला करोड़ों का नशीला कफ सिरप, सालों से पिता-पुत्र चला रहे अवैध दवाओं का कारोबार यूपी के कानपुर में नशीली और एक्सपायरी दवाओं की बिक्री की सूचना पर मंगलवार को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त डॉ. रोशन जैकब ने चार टीमों के साथ बिरहाना रोड की दुकान और कोपरगंज के गोदाम में छापेमारी की। पिता-पुत्र मौके से फरार हो गए।

ब्लास्ट में मारे गए युवक को दफनाने को लेकर रार, मेरठ से वापस दिल्ली शव ले गई पत्नी मेरठ में मोहसिन के शव को दफनाने को लेकर घंटों विवाद चलता रहा। अंतत: पति के शव को लेकर पत्नी वापस दिल्ली चली गई। 32 वर्षीय मोहसिन ई-रिक्शा चलाता था। लालकिले के सामने जाम में फंसने के कारण उसका रिक्शा फंस गया और वह भी ब्लास्ट का शिकार हो गया था।

सीएम योगी की आधी रात तक डीजीपी-सीएस संग बैठक, अयोध्या-काशी के अफसरों से सीधी बात दिल्ली में ब्लास्ट के समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बलरामपुर के देवीपाटन मंदिर में थे। यहीं से डीजीपी, मुख्य सचिव (सीएस) और इंटेलिजेंस के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। रात में ही काशी, मथुरा, अयोध्या के आला अफसरों के साथ बातचीत की। आधी रात तक उठाए गए कदमों की जानकारी लेते रहे।

गाड़ी बेचते समय भूलकर भी न करिएगा ऐसी गलती, हादसा या अपराध हुआ तो फंस सकते हैं आप बिना 29 और 30 नंबर फार्म पर ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी किए वाहन सौंपना कानूनी जोखिम है। कई लोग 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर बिक्री का अनुबंध कर वाहन दे देते हैं लेकिन यह दस्तावेज कानूनी रूप से पर्याप्त नहीं होता।

यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर, दरोगा की पिस्टल छीनकर भाग रहे पशु तस्कर को लगी गोली देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के दास नरहिया के पास यह मुठभेड़ हुई। पुलिस कस्टडी से भाग रहे पशु तस्कर ने दारोगा की पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पशु तस्कर को गिरफ्तार कर लिया।