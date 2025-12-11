UP Top News Today: सीएम योगी का धुंआधार दौरा, अयोध्या में बोलेरो-ट्रैक्टर भिड़ंत में 3 मरे

संक्षेप: यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर जिलों का धुंआधार दौरा कर रहे हैं। वहीं अयोध्या में सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई। आठ लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है।

UP Top News Today 11 December 2025: सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार की सुबह-सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम में सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान का आदेश दिया। यूपी में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी एक बार फिर जिलों का धुंआधार दौरा कर रहे हैं। इस बीच गुरुवार को वह आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी और बरेली का दौरा करेंगे। इस दौरान वह एसआईआर की समीक्षा करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वाराणसी में मंडल के चारों जिलों वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और चंदौली के जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहेंगे। इससे पहले वह आजमगढ़ जाएंगे। वहां वह आजमगढ़ मंडल के तीनों जिलों में चल रहे एसआईआर के काम की समीक्षा करेंगे। इसके बाद जौनपुर पहुंचेंगे जहां राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गिरीशचंद्र यादव के पिता सवधू यादव को श्रद्धांजलि देंगे। सीएम वाराणसी से बरेली के लिए रवाना हो जाएंगे।

उधर, अयोध्या के भदरसा के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के प्रयागराज हाईवे पर मध्य प्रदेश रीवा के श्रद्धालुओं से भरी एक बोलेरो ट्रैक्टर- ट्राली से टकरा गई। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई जबकि आठ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका इलाज चल रहा है। हादसा, गुरुवार को भोर में पांच बजे के करीब हुआ।

प्रशासन डिंटेशन सेन्टर पर सुरक्षा का ऐसा घेरा बनाएगी कि वहां बिना अनुमति कोई अंदर-बाहर नहीं आ जा सकेगा। घुसपैठियों की पहचान के लिए फर्जी पहचान पत्रों की कई स्तर पर जांच की जाएगी। पुलिस की टीमें उनका पता लगाकर कार्रवाई कर रही है जिन लोगों ने घुसपैठियों के फर्जी दस्तावेज तैयार किया।

सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में एक भी घुसपैठिया न रहने देने का ऐलान किया है। उन्होंने मंडल स्तर पर डिटेंशन सेंटरों की स्थापना के साथ ही निकायों को संदिग्ध घुसपैठियों की पहचान जल्द से जल्द सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। इस बीच काशी में घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ऐक्शन शुरू हो गया है।

एसआईआर को लेकर यदि निर्वाचन आयोग ने तिथि आगे न बढ़ाई तो 16 दिसंबर को ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन होना है। ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन होते ही पार्टी नये नाम जुड़वाने, दावा और आपत्तियों पर पूरा फोकस करेगी। खासतौर से हारी हुई सीटों पर पार्टी की खास निगाह है।

यूपी के मेरठ में सदर बाजार के आबूलेन पर कार सवार युवती से छेड़छाड़ और रोडरेज की वारदात में शामिल चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दो आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में दबिश दी जा रही है।

