UP Top News Today: पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अलर्ट पर STF, मेडिकल की सीटें बढ़ीं
संक्षेप: यूपी पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड और एसआई लिपिक, एएसआई लिपिक पदों पर भर्ती की परीक्षा हो रही है। उधर, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और पीजी की कुल 1221 सीटें बढ़ी हैं। इनमें 950 एमबीबीएस और पीजी की 271 सीटें हैं।
UP Top News Today 1st November 2025: यूपी पुलिस में कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड और एसआई लिपिक, एएसआई लिपिक पदों पर भर्ती की परीक्षा हो रही है। कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड-ए के 1129 पदों पर आफलाइन परीक्षा शनिवार को 10 जिलों में 244 परीक्षा केन्द्रों पर हो रही है। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 शुरू हुई जो 12 बजे तक चलेगी। एसआई (गोपनीय), एएसआई (लिपिक) व एएसआई (लेखा) पदों के लिए आफलाइन लिखित परीक्षा (ओएमआर आधारित) रविवार को होगी। इस परीक्षा के 186 परीक्षा केन्द्र बने हैं। परीक्षा को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही साल्वर गिरोह पर लगाम कसने के लिए एसटीएफ भी अलर्ट है।
उधर, शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और पीजी (एमडी/एमएस) की कुल 1221 सीटें बढ़ी हैं। इनमें एमबीबीएस की 950 एमबीबीएस और पीजी की 271 सीटें शामिल हैं। इस बढ़ोतरी के साथ अब प्रदेश में एमबीबीएस की कुल 12,800 सीटें और पीजी की 4,297 सीटें हो गई हैं। इससे प्रदेश में कुशल चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी।
पढ़ें यूपी की टॉप न्यूज
पीएचडी खराब करने की धमकी देकर दो साल तक शोध छात्रा का शोषण, प्रोफेसर प्रयागराज से गिरफ्तार
यूपी की डॉ. भीमराव आंबेडकर विवि के खंदारी कैंपस स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक साइंस का रसायन विभाग का प्रोफेसर गौतम जैसवार प्रयागराज में छिपा था। शोध छात्रा के शारीरिक शोषण, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने उसे नैनी (प्रयागराज) स्थित हॉस्टल से पकड़ा।
पूरी खबर यहां पढ़ें: पीएचडी खराब करने की धमकी देकर दो साल तक शोध छात्रा का शोषण, प्रोफेसर प्रयागराज से गिरफ्तार
तुम आ जाओ नहीं तो ला दो कोई दूसरी लड़की; डॉक्टर ने महिला कर्मचारी से की शर्मनाक मांग
महिला कर्मचारी ने अधीक्षक की हरकतों की शिकायत CMO से की थी। महिला कर्मचारी ने डॉक्टर की मांग को ठुकराते हुए नौकरी छोड़ देने की बात कही। वायरल हुए ऑडियो में अधीक्षक महिला स्वास्थ्य कर्मी के समक्ष दोस्ती का प्रस्ताव रख रहे हैं। लेकिन वह उनके प्रस्ताव को ठुकरा देती है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: तुम आ जाओ नहीं तो ला दो कोई दूसरी लड़की; डॉक्टर ने महिला कर्मचारी से की शर्मनाक मांग
800 किमी का सफर तय कर साध्वी बनने वृंदावन पहुंची तीन सहेलियां, भजन-वीडियो देख छोड़ा घर
पालमपुर गुजरात की तीन सहेलियां भगवत भक्ति में इतनी आतुर हो गईं कि मथुरा में रहकर उन्होंने साध्वी बनने की ठानी। इसके लिए वे अपने घर छोड़कर ट्रेन से आ गईं। समय रहते कंट्रोल की सूचना पर उन्हें पकड़कर उनके घरवालों के सुपुर्द कर दिया गया।
पूरी खबर यहां पढ़ें: 800 किमी का सफर तय कर साध्वी बनने वृंदावन पहुंची तीन सहेलियां, भजन-वीडियो देख छोड़ा घर
स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के रेट को लेकर बैक फुट पर पावर कॉरपोरेशन, आयोग में दाखिल किया ये जवाब
कॉरपोरेशन के जवाब पर राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने आयोग में कानूनी प्रस्ताव दाखिल कर कॉरपोरेशन पर दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष ने कहा कि वसूली को अंतरिम व्यवस्था कहना गुमराह करना है क्योंकि आदेश में इसे अंतरिम नहीं बताया गया था।
पूरी खबर यहां पढ़ें: स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के रेट को लेकर बैक फुट पर पावर कॉरपोरेशन, आयोग में दाखिल किया ये जवाब
नोएडा STF के इंस्पेक्टर को MHA देगा इनाम, 1400 करोड़ ठगने वाले चाइनीज गैंग का किया था खुलासा
नोएडा एसटीएफ के इंस्पेक्टर सचिन कुमार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्पेशल जांच के लिए दक्षता पदक दिया जाएगा। उन्हें यह पदक लोन और गेमिंग ऐप के जरिये पूरे देश में लाखों लोगों से 1400 करोड़ से अधिक ठगने वाले चीनी नागरिकों के गैंग का खुलासा करने पर मिलेगा।
पूरी खबर यहां पढ़ें: नोएडा STF के इंस्पेक्टर को MHA देगा इनाम, 1400 करोड़ ठगने वाले चाइनीज गैंग का किया था खुलासा
अपराध में नाबालिग की दोषसिद्धि सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं : हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धारा 19 में प्रावधान है कि किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी कोई किशोर जिसने कोई अपराध किया है और इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है, उसे ऐसे कानून के तहत अपराध के लिए दोषसिद्धि से जुड़ी अयोग्यता, यदि कोई हो, नहीं मिलेगी।
पूरी खबर यहां पढ़ें: अपराध में नाबालिग की दोषसिद्धि सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्यता नहीं : हाईकोर्ट
खेलते हुए पिता के सामने कुएं में गिरा मासूम, 21 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं
यूपी के आगरा में किरावली थाना क्षेत्र के गांव बाकंदा खास में शुक्रवार दोपहर खेत में खेलने के दौरान छह साल का मासूम 40 फीट गहरे कुएं में गिर गया। उसके पिता बचाने के लिए दौड़े भी लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चे को कुएं से निकालने के लिए 14 घंटे बाद रेस्क्यू अभियान अंधेरा होने पर रोक दिया गया।
पूरी खबर यहां पढ़ें: खेलते हुए पिता के सामने कुएं में गिरा मासूम, 21 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं
UP Weather: यूपी के 7 जिलों में भारी बारिश, 18 में तेज हवा; गरज-चमक के साथ गिर सकती है बिजली
मौसम विभाग के मुताबिक पांच नवंबर की रात से तापमान में गिरावट के आसार हैं। छह नवंबर को तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। नवंबर में दिन का तापमान 20 डिग्री से भी कम हो जाता है। जबकि दिसंबर से जनवरी के बीच दिन का तापमान कई बार 11 या 12 डिग्री सेल्सियस ही रह जाता है।
पूरी खबर यहां पढ़ें: UP Weather: यूपी के 7 जिलों में भारी बारिश, 18 में तेज हवा; गरज-चमक के साथ गिर सकती है बिजली