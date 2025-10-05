UP Top News Today: बरेली में जारी है बुलडोजर ऐक्शन, लखनऊ में डिप्टी CM ने ये अभियान किया शुरू

बरेली में 26 सितम्बर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार ऐक्शन मोड में है। रविवार को भी बुलडोजर ऐक्शन जारी है। उधर, लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने संचारी रोग जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि यह विशेष संचारी रोग अभियान है। इस सीजन में मच्छर से जनित रोग तेजी से बढ़ते हैं।

UP Top News Today 05 October 2025: बरेली में 26 सितम्बर को हुए बवाल के बाद प्रशासन लगातार ऐक्शन मोड में है। आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के करीबियों पर शिकंजा लगातार कस रहा है। शनिवार को बीडीए ने किला क्षेत्र में आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव नफीस खान का बारातघर बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया था। बारात घर के बचे हुए हिस्से को रविवार को गिराया जा रहा है। कल दो पूर्व जिलाध्यक्षों का एक मकान और चार दुकानें सील भी की गई थीं। रविवार को दो बुलडोजर सुबह से अवैध निर्माणों को गिरा रहे हैं। कुछ मजदूर भी लगे हैं। माहौल तनावपूर्ण होने के चलते जिले में अब भी भारी पुलिस बल तैनात है।

उधर, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने 'संचारी रोग' के प्रति जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से एक बड़े अभियान का शुभारंभ किया गया है। यह विशेष संचारी रोग अभियान है। इस सीजन में मच्छर से जनित रोग तेजी से बढ़ते हैं। अन्य मच्छर जनित रोगों पर हम विजय पा रहे हैं। इस अभियान में बड़ी संख्या में हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी धन्यवाद देता हूं।

त्योहारी सीजन में चार दिन मेगा ब्लॉक, कई ट्रेनें कैंसिल, देखें लिस्ट यूपी में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के गोंडा-बुढ़वल खंड में मेगा ब्लॉक त्योहारी सीजन में ट्रेनों की चाल प्रभावित करेगा। इस दौरान कई ट्रेनें मार्ग परिवर्तन कर चलेंगी, जबकि कुछ के समय में बदलाव कर संचालन किया जाएगा।

हनुमान चालीसा बजाने से रोकने पर विवाद, 2 गिरफ्तार; हिंदू संगठन ने निकाला जुलूस श्रीहनुमान सेना के बैनर तले निकले लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया और राम-नाम संकीर्तन करते जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स तैनात रही। श्रीहनुमान सेना के आह्वान पर भाजयुमो और कई हिंदू संगठनों ने कार्यकर्ता दोपहर 12 बजे जंगमबाड़ी मठ पर जुटे।

यूपी में सोते हुए परिवार पर गिरा कच्चा मकान, मलबे में दबकर एक की मौत और चार की हालत गंभीर यूपी के फतेहपुर में एक मकान गिरने से एक युवक की मौत हो गई और चार गंभीर रूप से घायल हो गए। बहुआ के गोझ गांव में रविवार तड़के कच्चा मकान भरभराकर एक सोते हुए परिवार के ऊपर गिर गया। परिवार के पांच लोग मलबे में दब गए।

यूपी में सड़क हादसे में मौत पर मुआवजा 5 गुना बढ़ाने की तैयारी, अभी मिलता है इतना परिवहन विभाग ने मुआवजा पांच गुना करने का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यह भी इंतजाम किया जा रहा है कि मृतक के हर आश्रित को मुआवजा राशि का हिस्सा जरूर मिले। वर्ष 2021 में सांत्वना योजना के तहत परिवहन विभाग सड़क हादसे में घायलों को साढ़े बारह हजार रुपये की मदद देगा।

संत प्रेमानंद महाराज की कैसी है सेहत? सुबह की पदयात्रा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित संत प्रेमानंद महाराज अपने प्रवचनों के दौरान लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। देश और दुनिया में उनके लाखों भक्त हैं। उनके एक दर्शन के लिए हर दिन हजारों की संख्या में उनके भक्त इंतजार करते हैं। वह लंबे समय से गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं। पिछले दो दिन से उनकी पदयात्रा न होने से उनके भक्त चिंतित हैं।

17 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो गुस्से में की थी पत्नी की हत्या, पति गिरफ्तार यूपी के अलीगढ़ में गांव दभोरा में महिला की हत्या उसी के पति ने रस्सी से गला घोंटकर की थी। पूछताछ में उसने बताया कि शादी को 17 साल बीत जाने के बाद भी कोई बच्चा नहीं था। इसलिए दोनों के बीच झगड़े होते थे।

कानपुर में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को पेट में हुई दिक्कत, खाद्य विभाग की टीम पहुंची होटल; लिए सैंपल ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के मैनेजर ने स्पष्ट किया कि खिलाड़ी हेनरी थार्नटन की तबीयत पहले से कुछ खराब थी। वहीं, होटल प्रबंधन का दावा है कि खिलाड़ियों के लिए परोसे जाने वाले खाद्य, पेय पदार्थ की गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उधर, खाद्य विभाग की टीम ने शनिवार को होटल में जांच पड़ताल की।

छोटे भाई की पत्नी से दुराचार करने वाले 80 साल के बुजुर्ग को सजा, तीन साल की कैद में भेजा यूपी के मथुरा में छोटे भाई की पत्नी से दुराचार करने वाले 80 वर्ष के वृद्ध को एडीजे छह नीलम ढाका की अदालत ने तीन वर्ष के साधारण करावास और चार हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।