Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

ट्रक के फर्जी नंबरों से पार हो रहे टोल, दो महीने में आठ करोड़ से अधिक की चपत

Apr 05, 2026 12:17 pm ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share

गिट्टी, बालू और मौरंग लदे ट्रकों को फर्जी नंबर से टोल प्लाजा पार कराने के लिए सक्रिय गिरोह ने टोल प्लाजा कर्मियों की मिलीभगत से दो महीने में आठ करोड़ रुपये से भी अधिक के राजस्व की चपत लगा दी। फर्जी नंबर पर टोल पास करने में ओवरलोड ट्रक 500 से 700 रुपये की रसीद कटा कर निकल जाते हैं।

ट्रक के फर्जी नंबरों से पार हो रहे टोल, दो महीने में आठ करोड़ से अधिक की चपत

गिट्टी, बालू और मौरंग लदे ट्रकों को फर्जी नंबर से टोल प्लाजा पार कराने के लिए सक्रिय गिरोह ने टोल प्लाजा कर्मियों की मिलीभगत से दो महीने में आठ करोड़ रुपये से भी अधिक के राजस्व की चपत लगा दी। फर्जी नंबर पर टोल पास करने में ओवरलोड ट्रक 500 से 700 रुपये की रसीद कटा कर निकल जाते हैं। ऐसे ओवरलोड ट्रकों की सूची टोल प्लाजा की तरफ से जब परिवहन विभाग को दी जाती है तब नंबर ट्रेस नहीं हो पाते, जिससे उनका चालान नहीं हो पाता। यदि नंबर सही होते तो ओवरलोडिंग में प्रति ट्रक एक से सवा लाख रुपये का चालान किया जाता है।

नवाबगंज और इटौंजा टोल प्लाजा पर चल रहे इस खेल का खुलासा शुक्रवार की तड़के एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव की जांच में तब सामने आया जब उन्होंने नवाबगंज टोल से पार ट्रक नंबर यूपी-32-जेडएन-8925 को पकड़ा। इसके बाद इंटौंजा टोल से दो महीने की मिली सूची की जांच की गई तो पता चला कि इस दौरान निकले 1600 ट्रकों में से आधे ट्रक ऐसे मिले जो कि एमए नंबर से पास कराए गए हैं।

ये भी पढ़ें:UP Top News: यूपी से एक और आतंकी गिरफ्तार, KGMU में बनी मजारों पर बुलडोजर एक्शन

एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव का कहना है कि टोल से जो भी ओवरलोड ट्रक पास होता है, उनका एक से सवा लाख रुपये का चालान किया जाता है। पकड़े गए ट्रक पर भी 1,08,600 रुपये का चालान किया गया था। इंटौंजा टोल से जो एमए सीरीज नंबर से लगभग 800 ट्रक पास कराए गए हैं, उनका डेटाबेस मिलता तो एक से सवा लाख के हिसाब से जुर्माना आठ करोड़ से ज्यादा ­बैठता।

टोल प्लाजा पर फास्टैग का भी होता है खेल

टोल प्लाजा से कोई भी वाहन पास होता है तो उसका शुल्क वाहन पर लगे फास्टैग से कटता है। यह फास्टैग वाहन के नंबर से जुड़ा होता है। शुक्रवार को जो ट्रक पकड़ा गया उसका जो टोल कटा था, वह ट्रक के वास्तविक नंबर के आधार पर नहीं कटा था। इससे जाहिर है कि टोल कर्मियों की मिलीभगत से ही टोल पर शुल्क कटाने के लिए या तो फास्टैग को नजरअंदाज किया जाता है या किसी अन्य तरीके से शुल्क काटा जाता है।

ये भी पढ़ें:पेट में लग गई... रील बनवा रहे 12वीं के छात्र की गोली लगने से मौत, वीडियो वायरल

हादसे के बाद पकड़ में नहीं आते ट्रक

फर्जी नंबर से टोल प्लाजा पार करने वाले ट्रक से यदि हाईवे पर कोई हादसा होता भी है तो वह पकड़ में नहीं आते। हादसे के बाद पुलिस भी घटना के समय टोल से गुजरे ट्रकों की जांच वहां लगे सीसीटीवी से करती है। ऐसे में एमए सीरीज के नंबर पकड़ में नहीं आते। क्योंकि, फर्जी नंबर का प्रयोग कर टोल पार करने के बाद ट्रक वाले वास्तविक नंबर को दोबारा लगा लेते हैं।

ये भी पढ़ें:बेटी के जन्म पर ग्रैंड वेलकम, ढोल-नगाड़े और काफिले के साथ घर आई नन्ही मेहमान

वाहन चालक और टोल प्लाजा कर्मी पर केस दर्ज

एआरटीओ प्रवर्तन आलोक कुमार यादव की तहरीर पर सरोजनी नगर थाने में ट्रक नंबर यूपी-32-जेडएन-8925 के चालक मनीष और नवाबगंज टोल प्लाजा के अज्ञात कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरटीओ प्रवर्तन प्रभात पाण्डेय का कहना है कि जानकारी पुलिस को दी गई है। ओवरलोड ट्रकों को पास कराने का जो खेल चल रहा है, उसकी जांच का भी अनुरोध किया गया है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।