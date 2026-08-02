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कलियर मेला-रक्षाबंधन पर चलेंगी स्पेशल ट्रेनें, देखें यूपी से उत्तराखंड का रूट और शेड्यूल

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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उत्तराखंड में होने वाले कलियर मेला और रक्षाबंधन के पर्व के लिए यूपी से चार स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये ट्रेनें लखनऊ, हरिद्वार, रूड़की, और बरेली के बीच चलेंगी। देखें यूपी से उत्तराखंड का रूट और शेड्यूल।

Special train
यूपी से उत्तराखंड के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये कलियर मेला और रक्षाबंधन के लिए चलाई जा रही हैं।

उत्तराखंड के पिरान कलियर मेला और रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए रेलवे दो स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। 22 से 31 अगस्त तक यूपी के बरेली से उत्तराखंड के रुड़की के बीच दो जोड़ी अनारक्षित मेला स्पेशल ट्रेनें चलेगी, जबकि रक्षाबंधन पर हरिद्वार-लखनऊ-हरिद्वार के बीच दो स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वहीं 13 से 31 अगस्त तक रुड़की स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनों का अस्थायी ठहराव भी किया जाएगा। जिससे यात्रियों को आवागमन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो।

उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के अनुसार, पिरान कलियर मेला-2026 और रक्षाबंधन पर्व के लिए विशेष रेल व्यवस्था की गई है। 22 से 31 अगस्त तक बरेली- रुड़की के बीच (04321) और (04319) अनारक्षित मेला स्पेशल चलेगी। वापसी में (04322) और (04320) रुड़की-बरेली स्पेशल संचालित होगी। पहली मेला स्पेशल (04321) सुबह 7:20 बजे बरेली से रवाना होकर दोपहर 2:00 बजे रुड़की पहुंचेगी, जबकि दूसरी ट्रेन (04319) सुबह 10:40 बजे बरेली से चलकर शाम 5:15 बजे रुड़की पहुंचा देगी। वापसी में (04322) दोपहर 2:30 बजे रुड़की से चलकर रात 11:00 बजे बरेली पहुंचेगी। (04320) शाम 6:20 बजे रवाना होकर अगले दिन 1:20 बजे बरेली पहुंचेगी।

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रक्षाबंधन के अवसर पर हरिद्वार-लखनऊ (04330) और लखनऊ-हरिद्वार (04329) के बीच अनारक्षित स्पेशल ट्रेन 27 से 30 अगस्त के बीच निर्धारित तिथियों पर संचालित होंगी। बरेली स्टेशन पर भी ठहराव होगा। हरिद्वार से चलने वाली स्पेशल ट्रेन शाम 8:00 बजे बरेली पहुंचेगी, जबकि लखनऊ से आने वाली सुबह 5:36 बजे बरेली पहुंचा देगी। 13 से 31 अगस्त तक पिरान कलियर मेले के दौरान रुड़की स्टेशन पर कई प्रमुख एक्सप्रेस ट्रेनों का अस्थायी ठहराव होगा।

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आज से मऊ-बरेली के बीच चलेगी परीक्षा स्पेशल ट्रेन

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) परीक्षा के चलते रेलवे अभ्यर्थियों की सुविधा को मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष ट्रेन के संचालन करेगा। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल अगस्त माह में यह विशेष ट्रेन दोनों दिशाओं में 16-16 फेरे को चलाएगा। जिससे पूर्वांचल और बरेली के बीच आने-जाने वाले परीक्षार्थियों को बड़ी सुविधा होगी।

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पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर मंडल ने बताया,( 05185-05186) मऊ-बरेली-मऊ परीक्षा विशेष संचालन का कार्यक्रम जारी किया है। (05185) मऊ-बरेली परीक्षा विशेष का संचालन 2 से 5 अगस्त, 8 से 13 अगस्त, 16 से 20 अगस्त और 24 अगस्त तक कुल 16 फेरों में होगा। ट्रेन मऊ से सुबह 11:45 बजे रवाना होकर आजमगढ़, शाहगंज, अयोध्या, लखनऊ, सीतापुर, मैलानी, पीलीभीत, भोजीपुरा और इज्जतनगर होते हुए अगले दिन सुबह 6:10 बजे बरेली जंक्शन पहुंचेगी। वापसी में ये ट्रेन (05186) बरेली-मऊ परीक्षा विशेष का संचालन 3 से 6 अगस्त, 9 से 14 अगस्त, 17 से 21 अगस्त और 25 अगस्त तक कुल 16 फेरों में किया जाएगा।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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