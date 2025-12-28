यूपी से साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली दो दर्जन ट्रेनों का समय बदला, देखें शेड्यूल

संक्षेप: यूपी से एक जनवरी 2026 से साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले हो गई हैं। देखें ट्रेनों के नाम और उनके शेड्यूल।

यूपी से एक जनवरी 2026 से साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले हो गई हैं। गोरखपुर से गुजरने वाली 27, गोरखपुर से बनकर जाने वाली 16, वाराणसी मण्डल से जाने वाली 24 और इज्जतनगर मण्डल से जाने वाली 40 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनों के समय में बदलाव से ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार होने के आसार हैं। गोरखपुर से बनकर जाने वाली जिन प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है उनमें गोरखपुर-यशवंतपुर राप्तीसागर, गोरखपुर-कोलकाता पूर्वांचल, गोरखपुर-सिवान, गोरखपुर थावे, गोरखपुर-छपरा, गोण्डा-एलटीटी, सीतापुर-मैलानी समेत 16 ट्रेनें शामिल हैं।

गोरखपुर से गुजरने वाली जिन 27 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है उनमें अमृतसर-सहरसा, ग्वालियर-बरौनी, गोंडा-छपरा, दिल्ली-सीतामढ़ी, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर, आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी, अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी, उदयपुर-न्यू जलपाईगुड़ी, दिल्ली-किशनगंज, लखनऊ-पटना, आनंद विहार-रक्सौल सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के समय में तीन मिनट से लेकर 10 मिनट का बदलाव किया गया है। ये सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पहले आएंगी।

इन प्रमुख ट्रेनों का समय बदला गोरखपुर-सीवान की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 5.40 बजे और एक जनवरी से 5.35 बजे

गोरखपुर-यशवंतपुर की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोरखपुर-कोचुवेली की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोरखपुर-चलापल्ली की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोरखपुर-यशवंतपुर की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोंडा-एलटीटी की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.35 बजे

गोरखपुर-कोलकाता की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 8.40 बजे और एक जनवरी से 8.35 बजे

गोरखपुर-छपरा की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 9.00 बजे और एक जनवरी से 8.55 बजे

गोरखपुर-कोलकाता की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 10.10 बजे और एक जनवरी से 10.05 बजे

गोरखपुर-कोलकाता की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 11.15 बजे और एक जनवरी से 11.15 बजे

गोरखपुर-थावे की ट्रेन का वर्तमान समय शाम 07.10 बजे और एक जनवरी से 7.05 बजे

गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज की ट्रेन का वर्तमान समय रात 11.20 बजे और एक जनवरी से 11.15 बजे