Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP To South Kolkata Delhi two dozen 24 trains Timings Changed check Schedule
यूपी से साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली दो दर्जन ट्रेनों का समय बदला, देखें शेड्यूल

यूपी से साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली दो दर्जन ट्रेनों का समय बदला, देखें शेड्यूल

संक्षेप:

यूपी से एक जनवरी 2026 से साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले हो गई हैं। देखें ट्रेनों के नाम और उनके शेड्यूल।

Dec 28, 2025 11:02 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

यूपी से एक जनवरी 2026 से साउथ, कोलकाता और दिल्ली जाने वाली प्रमुख ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। अधिकतर ट्रेनें अपने निर्धारित समय से 5 से 10 मिनट पहले हो गई हैं। गोरखपुर से गुजरने वाली 27, गोरखपुर से बनकर जाने वाली 16, वाराणसी मण्डल से जाने वाली 24 और इज्जतनगर मण्डल से जाने वाली 40 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। ट्रेनों के समय में बदलाव से ट्रेनों की टाइमिंग में सुधार होने के आसार हैं। गोरखपुर से बनकर जाने वाली जिन प्रमुख ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है उनमें गोरखपुर-यशवंतपुर राप्तीसागर, गोरखपुर-कोलकाता पूर्वांचल, गोरखपुर-सिवान, गोरखपुर थावे, गोरखपुर-छपरा, गोण्डा-एलटीटी, सीतापुर-मैलानी समेत 16 ट्रेनें शामिल हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

गोरखपुर से गुजरने वाली जिन 27 ट्रेनों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है उनमें अमृतसर-सहरसा, ग्वालियर-बरौनी, गोंडा-छपरा, दिल्ली-सीतामढ़ी, आनंद विहार-मुजफ्फरपुर, आनंद विहार-बापूधाम मोतिहारी, अमृतसर-न्यू जलपाईगुड़ी, उदयपुर-न्यू जलपाईगुड़ी, दिल्ली-किशनगंज, लखनऊ-पटना, आनंद विहार-रक्सौल सहित कई प्रमुख ट्रेनें शामिल हैं। इन ट्रेनों के समय में तीन मिनट से लेकर 10 मिनट का बदलाव किया गया है। ये सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय से पहले आएंगी।

ये भी पढ़ें:किसान सम्मान निधि की तर्ज पर यूपी में इन लोगों को सौगात की तैयारी, घर-घर सर्वे

इन प्रमुख ट्रेनों का समय बदला

गोरखपुर-सीवान की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 5.40 बजे और एक जनवरी से 5.35 बजे

गोरखपुर-यशवंतपुर की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोरखपुर-कोचुवेली की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोरखपुर-चलापल्ली की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोरखपुर-यशवंतपुर की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.33 बजे

गोंडा-एलटीटी की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 6.40 बजे और एक जनवरी से 6.35 बजे

गोरखपुर-कोलकाता की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 8.40 बजे और एक जनवरी से 8.35 बजे

गोरखपुर-छपरा की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 9.00 बजे और एक जनवरी से 8.55 बजे

गोरखपुर-कोलकाता की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 10.10 बजे और एक जनवरी से 10.05 बजे

गोरखपुर-कोलकाता की ट्रेन का वर्तमान समय सुबह 11.15 बजे और एक जनवरी से 11.15 बजे

गोरखपुर-थावे की ट्रेन का वर्तमान समय शाम 07.10 बजे और एक जनवरी से 7.05 बजे

गोरखपुर-कानपुर अनवरगंज की ट्रेन का वर्तमान समय रात 11.20 बजे और एक जनवरी से 11.15 बजे

समय देखकर निकलें यात्री

सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने समय बदलाव की जानकारी देने के साथ ही यात्रियों से अपील की है कि एक जनवरी से बदले हुए समय के अनुसार घर से निकलें। सभी यात्रियों की समय बदलाव की जानकारी एसएमएस के जरिए भी दी जा रही है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Gorakhpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |