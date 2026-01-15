यूपी से कामाख्या तक सफर आसान, 18 जनवरी से चलेगी अमृतभारत ट्रेन, देखें शेड्यूल
यूपी से कामाख्या जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। डिब्रूगढ़ से कामाख्या होते हुए गोरखपुर और फिर यहां अयोध्या धाम के रास्ते गोमती नगर तक नई ट्रेन चलाने के लिए शेड्यूल जारी हो गया है। 18 जनवरी को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। स्थाई शेड्यूल बाद में जारी किया जाएगा। शेड्यूल के अनुसार यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चलेगी।
प्रस्तावित शेड्यूल के अनुसार ये ट्रेन डिब्रूगढ़ से रात 9 बजे चलकर तीसरे दिन सुबह 7.15 बजे गोरखपुर आएगी फिर से यहां से प्रस्थान कर 10.10 बजे अयोध्या धाम पहुंचेगी। यहां 10 मिनट रुकने के बाद 1.15 बजे गोमतीनगर पहुंचेगी। इस ट्रेन के चल जाने से जहां अयोध्या धाम और मां कामाख्या देवी जाने के लिए एक और ट्रेन बढ़ जाएगी। वहीं वर्तमान में डिब्रूगढ़ के लिए चल रही एकमात्र ट्रेन में वेटिंग भी कम हो जाएगी।
शक्ति पीठ से अयोध्या धाम को जोड़ने की योजना
शक्ति पीठ से अयोध्या धाम को जोड़ने की योजना के क्रम में यह शेड्यूल तैयार किया गया है। बोर्ड ने इस मामले में पूर्वोत्तर सीमा रेलवे को जल्द से जल्द प्रस्ताव देने को कहा था। बोर्ड के निर्देश के क्रम में प्रस्ताव तैयार कर सीमा रेलवे ने अंतिम मंजूरी के लिए भेज दिया था। उसी प्रस्ताव पर बोर्ड ने सहमति जता दी है।
नौतनवा-गोरखपुर खिचड़ी मेला स्पेशल 22 जनवरी तक
मकर संक्रांति के अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 05016/05015 नौतनवा-गोरखपुर-नौतनवा अनारक्षित मेला स्पेशल का संचलन 10 फेरों के लिए किया जाएगा। 05016 नौतनवा-गोरखपुर अनारक्षित मेला स्पेशल 13 से 22 जनवरी तक नौतनवा से रात 8.50 बजे प्रस्थान कर देर रात 12.15 बजे गोरखपुर पहुंचेगी। वापसी यात्रा में 05015 गोरखपुर-नौतनवा अनारक्षित मेला स्पेशल 14 से 23 जनवरी तक गोरखपुर से देर रात 02.30 बजे प्रस्थान कर सुबह 5.15 बजे नौतनवा पहुंचेगी।