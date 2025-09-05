जम्मू के लिए 19 सितंबर से चलेंगी हिमगिरी समेत छह ट्रेनें, देखें लिस्ट और शेड्यूल

भारी बारिश के बाद एक बार फिर जम्मू रेल मार्ग जल्द बहाल होने लगेगा। रेलवे ने बारिश से आई बाधा को दूर किया है। वाराणसी से जम्मू जाने वाली बेगमपुरा समेत छह ट्रेनें 19 सितंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। रेलवे ने यात्री सुविधा को देखते हुए बारह ट्रेनों को भी बीच रास्ते तक चलाएगा।

भारी बारिश के बाद एक बार फिर जम्मू रेल मार्ग जल्द बहाल होने लगेगा। रेलवे ने बारिश से आई बाधा को दूर किया है। वाराणसी से जम्मू जाने वाली बेगमपुरा समेत छह ट्रेनें 19 सितंबर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। रेलवे ने यात्री सुविधा को देखते हुए बारह ट्रेनों को भी बीच रास्ते तक चलाएगा। इनमें अमरनाथ, लोहित प्रमुख गाड़ियां है। हालांकि करीब डेढ़ दर्जन ट्रेनों को 15 अक्तूबर तक के लिए रद्द कर दिया गया है।

जम्मू व श्रीमाता वैष्णोदेवी मार्ग पर आठ दिनों से रेल यातायात बाधित है। 27 अगस्त को भूस्खलन के बाद बाढ़ व भारी बारिश से रेल संचालन बंद करना पड़ा। कठुआ-जम्मू व जम्मू से वैष्णोदेवी के बीच सड़क व रेल पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से रेल व सड़क मार्ग पर आवाजाही रोक दी गई। कुछ दिन पहले रेलवे ने हालात बहाल न होने पर जम्मू जाने वाली करीब 36 ट्रेनों को 30 सितंबर तक के लिए रद्द कर दिया। अब निर्माण कार्य दुरुस्त होने से जम्मू डिवीजन ने रेल संचालन को भी बहाल किया है।

सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया कि क्षतिग्रस्त रेल कार्य को सुधरने से ट्रेन संचालन को हरी झंडी दी गई है। वाराणसी-जम्मू बेगमपुरा, हावड़ा-जम्मू हिमगिरी एक्सप्रेस और पटना-जम्मू अर्चना एक्सप्रेस का संचालन शुरु होगा। 19 सितंबर से हिमगिरी एक्सप्रेस से ट्रेनें चलने लगेगी। हालांकि जम्मू तक रेल यातायात अभी पूरी तरह से सामान्य न होने से अन्य प्रमुख ट्रेनों को शार्ट टर्मिनेट किया गया है।

ये ट्रेनें बहाल - 12237-38 बेगमपुरा एक्सप्रेस 20-21 सितंबर को बहाल होगी

- 12331-32 हिमगिरी एक्सप्रेस 19 और 21 सितंबर को बहाल होगी

- 12355-56 अर्चना एक्सप्रेस 20-21 सितंबर को बहाल होगी

शार्ट टर्मिनेट-बीच रास्ते चलने वाली ट्रेनें 12587-88 अमरनाथ एक्स सहारनपुर 13 अक्तूबर तक

15097-98 अमरनाथ एक्स अंबाला 25 सितंबर

15651-52 लोहित एक्सप्रेस सहारनपुर 13 अक्तूबर

15653-54 लोहित एक्सप्रेस सहारनपुर 12 अक्तूबर

15655-56 कामाख्या-श्रीमाता वैष्णोदेवी सहारनपुर 15 अक्तूबर

22317-18 सियालदह-जम्मू हमसफर लुधियाना 15 अक्तूबर

15 अक्तूबर तक रद्द रहने वाली ट्रेनों पर नजर राजगीर-शहीद कैप्टन तुषार महाजन 03221-32

छपरा-शहीद कैप्टन तुषार महाजन 05193-94

गरीब रथ एक्सप्रेस 12208-07

कानपुर-जम्मूतवी 12469-70

योगनगरी ऋषिकेश-जम्मू 14605-06

योगनगरी-श्रीमाता वैष्णोदेवी 14609-10

गाजीपुर से श्रीमाता वैष्णोदेवी 14611-12

बरौनी-जम्मू 14691-92

सूबेदार गंज से शहीद कैप्टन तुषार महाजन 22431-32

कोविड काल में बंद स्टेशनों पर फिर रुकेंगी सत्याग्रह समेत 22 ट्रेनें मुरादाबाद। मुरादाबाद मंडल के रोजा, चंदक समेत कई स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव शुरू होगा। सत्याग्रह समेत बाईस ट्रेनों को कोविड काल में बंद हुए स्टॉपेज को शुरू करने के आदेश दिए। 8 सितंबर से ट्रेनों का ठहराव होने लगेगा। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता के अनुसार रक्सौल एक्सप्रेस का बिल्पुर, सियालदह का कांठ, चंदक व मलिहाबाद, बरेली-दिल्ली पैसेंजर का गढ़ मुक्तेश्वर ब्रिज, देहरादून-वाराणसी एक्सप्रेस का एथल आदि स्टेशनों पर ठहराव होने लगेगा।