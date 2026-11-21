प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 2027 में वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी भारत करेगा। यूपी के ग्रेटर नोएडा में होने वाले आयोजन में 30 से अधिक एशियाई देशों के युवा हिस्सा लेंगे। मोदी ने कहा कि दुनिया का कौशल अब भारत के मंच पर आएगा।

लखनऊ, विशेष संवाददाता: साल 2027 में वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता की मेजबानी भारत करेगा। यह उसकी मेजबानी का पहला मौका होगा। आयोजन यूपी के ग्रेटर नोएडा में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बड़ी खुशखबरी बताते हुए यूपी को आयोजन करवाने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं दीं। वर्ल्ड स्किल्स एशिया प्रतियोगिता की शुरुआत वर्ष 2018 में अबू धाबी से हुई थी। इसके बाद 2023 में भी अबू धाबी में ही प्रतियोगिता हुई। इसका तीसरा संस्करण वर्ष 2025 में ताइपे में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि एशिया के कौशल और प्रतिभा का अगला बड़ा संगम वर्ष 2027 में भारत की धरती पर होगा। एशिया के 30 से अधिक देशों के युवा यहां अपने कौशल की प्रतियोगिता करेंगे। यूरोप और अफ्रीका के कुछ देशों को भी इस प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने, सीखने और अपनी क्षमता दिखाने का शानदार अवसर मिलेगा। अब तक भारत का युवा अपना हुनर लेकर दुनिया के मंच पर जाता था। अब दुनिया का कौशल, भारत के मंच पर आएगा। यह आयोजन कौशल को सम्मान देने और भारत को दुनिया की ‘कौशल राजधानी’ (स्किल कैपिटल) बनाने के हमारे संकल्प को नई शक्ति देगा। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पांचवें राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह में मेधावियों को सम्मानित करने के बाद ये बातें कही।

आईटीआई युवाओं की तारीफ की प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल और बिहार के बाद शाम को लखनऊ में युवाओं के बीच थे। युवा भी उन्हें देखकर खासा उत्साहित थे। हुनर को आने वाले समय की जरूरत बताते हुए प्रधानमंत्री ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में पढ़ रहे युवाओं की खूब तारीफ की। उन्हें तमाम उदाहरणों से बोध कराया कि वह भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) से कम नहीं हैं। इसी दरमियान उन्होंने कहा कि 2047 तक हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। ये काम बिना हुनर के पूरा नहीं हो सकता। आने वाले बीस साल हुनर के हैं।