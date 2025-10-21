Hindustan Hindi News
छठ के लिए आज से चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेन, यूपी से गुजरात-महाराष्ट्र का देखें शेड्यूल

Tue, 21 Oct 2025 08:56 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी से गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। आज से इन ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे प्रशासन आज दीपावली एवं छठ पर्व पर सफर करने वाले रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पूजा विशेष गाड़ियों का संचलन करेगा। 21 अक्तूबर को पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से चलने वाली पूजा विशेष गाड़ियां हैं।

ये चलेंगी स्पेशल ट्रेनें

- ट्रेन नंबर 05023 गोमतीनगर-खातीपुरा पूजा विशेष गाड़ी गोमतीनगर से 23:55 प्रस्थान कर बादशाहनगर, डालीगंज, सीतापुर, बरेली एवं मुरादाबाद होते हुए चलाई जायेगी।

- 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 17:30 बजे प्रस्थान कर बस्ती, गोंडा, लखनऊ जं एवं कानपुर सेंट्रल होते हुए चलाई जायेगी।

- 05062 टनकपुर-अछनेरा पूजा विशेष गाड़ी टनकपुर से 04:35 बजे प्रस्थान कर पीलीभीत, भोजीपुरा, इज्जतनगर, बरेली सिटी एवं कासगंज होते हुए चलाई जायेगी।

- 09196 मऊ-बड़ोदरा पूजा विशेष गाड़ी मऊ से 23:45 बजे प्रस्थान कर औंड़िहार, बनारस, प्रयागराज जं., टूण्डला एवं कोटा होते हुए चलाई जायेगी।

- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी गोरखपुर से 14:30 बजे प्रस्थान कर खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा एवं कानपुर सेंट्रल होते हुए चलाई जायेगी।

- 01124 मऊ-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी मऊ से 07:35 बजे प्रस्थान कर औंड़िहार, जौनपुर, वाराणसी जं. एवं मिर्जापुर होते हुए चलाई जायेगी।

- 04824 मऊ-जोधपुर पूजा विशेष गाड़ी मऊ से 04.00 बजे प्रस्थान कर आजमगढ़, शाहगंज, आयोध्या धाम, लखनऊ एवं कानपुर सेंट्रल होते हुए चलाई जायेगी।

- 05047 बनारस-कोलकाता टर्मिनस पूजा विशेष गाड़ी बनारस से 10:45 बजे प्रस्थान कर वाराणसी, गाजीपुर सिटी, बलिया एवं छपरा होते हुए चलाई जायेगी।

