आज से लखनऊ होकर गुजरेंगी 6 स्पेशल ट्रेनें, दिल्ली-पंजाब-बिहार के लिए जानें शेड्यूल
आज से 6 स्पेशल ट्रेनें लखनऊ होकर गुजरेंगी। ये ट्रेनें दिल्ली-पंजाब-बिहार के लिए संचालित की जानी है। ये ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाई जा रही हैं। जानें स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल और रूट।
लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने 26 से 30 नवम्बर के बीच लखनऊ होकर छह स्पेशल ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इनमें छपरा-आनन्द विहार, सहरसा-अमृतसर व अन्य ट्रेनें शामिल हैं। ट्रेनें इकहरी यात्रा के लिए चलेंगी।
छपरा-आनन्द विहार ट्रेन (05013) 26 नवम्बर को 17 बजे छपरा से चलकर 27 नवम्बर को सुबह 4:40 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से कानपुर होते हुए 15:50 बजे आनन्द विहार पहुंचेगी। वहीं, सहरसा-अमृतसर ट्रेन (05595) 30 नवम्बर को 13:35 बजे चलकर अगले दिन सुबह 6:05 बजे लखनऊ पहुंचेगी। यहां से 22:15 बजे अमृतसर पहुंचेगी। सहरसा-आनन्द विहार ट्रेन (05599) 28 नवम्बर को 22 बजे सहरसा से चलकर अगले दिन 15:25 बजे लखनऊ पहुंचेगी।
तीसरे दिन 2:30 बजे आनन्द विहार पहुंचेगी, दरभंगा-आनन्द विहार ट्रेन (05531): 28 नवम्बर को 22:55 बजे दरभंगा से चलकर अगले दिन 13:10 बजे लखनऊ पहुंचेगी। वहीं, जयनगर-अमृतसर ट्रेन (05515) 26 नवम्बर को चलेगी। 27 नवम्बर को 13:30 बजे लखनऊ पहुंचेगी। सहरसा-आनन्द विहार (05519) 27 नवम्बर को चलेगी। अगले दिन 15:15 बजे लखनऊ पहुंचकर 15:25 बजे रवाना होगी।
सरयू कमला एक्सप्रेस हर सोमवार अयोध्या से चलेगी
भारत-नेपाल के लिए जनकपुर धाम-अयोध्या कैंट के बीच सरयू-कमला एक्सप्रेस चलेगी। गाड़ी 15595 हर शनिवार 28 नवम्बर से 13:10 बजे जनकपुर से चलकर 8:10 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी। वापसी में 15596 हर सोमवार 30 से 17:50 बजे चलकर जनकपुर धाम पहुंचेगी।
जुगौली रेलवे क्रासिंग 30 तक रहेगी बंद
गोमतीनगर और लोहिया पथ को नेहरू इंक्लेव, नारायण नगर, लक्ष्मणपुरी, इंद्रपुरी और रवींद्रपल्ली होकर अयोध्या रोड से जोड़ने वाले सपंर्क मार्ग पर स्थित जुगौली क्रासिंग 30 नवंबर तक रोजाना 11 घंटे के लिए बंद रहेगी। रेलवे की ओर से यहां पर कार्य कराए जाने के कारण ही इसे सुबह से लेकर शाम तक बंद रखा जाएगा। इस रास्ते से रोजाना 10 हजार वाहन गुजरते हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु राव के अनुसार गोमतीनगर-बादशाहनगर रेलवे स्टेशनों के मध्य किमी 768/24-26 पर समपार संख्या 03 एमएल स्पेशल (जुगौली क्रासिंग) पर सीटीआर कार्य कराया जाना है। जुगौली क्रासिंग पर कार्य कराए जाने के कारण यातायात व्यवस्था 24 से 30 नवंबर तक प्रातः 07:00 से सायं 06:00 बजे तक प्रभावी रहेगी।
दो नियमित ट्रेनों के समय में बदलाव हुआ
रूपामऊ-रायबरेली और कुन्दनगंज-बछरावां के बीच सब-वे निर्माण व गर्डर कार्य के चलते 27 नवम्बर से ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। 27 नवम्बर और 4 दिसम्बर को लखनऊ-बनारस एक्सप्रेस 60 मिनट पुनर्निर्धारित होगी और निगोहां से 60 मिनट नियंत्रित की जाएगी। वहीं, 27, 29 नवम्बर और 4, 6 दिसम्बर को बनारस-देहरादून एक्सप्रेस 90 मिनट नियंत्रित होकर चलेगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें