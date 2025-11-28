50 लाख बच्चों को लेकर क्या करने जा रहा स्वास्थ्य विभाग, घर-घर जाएंगी आशा

संक्षेप: केंद्र की रिपोर्ट में भी कई जिलों में कम टीकाकरण का हवाला दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर 2025 को ‘टीका उत्सव’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। महानिदेशक परिवार कल्याण ने सभी सीएमओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

यूपी में तमाम जिलों में नियमित टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है। मीजिल्स-रूबेला के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र की रिपोर्ट में भी कई जिलों में कम टीकाकरण का हवाला दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर 2025 को ‘टीका उत्सव’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। महानिदेशक परिवार कल्याण ने सभी सीएमओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि कई जिलों में पेन्टा-1, ओपीवी-1 और एमआर-1 की उपलब्धि अब भी मानक से काफी नीचे है। बड़ी संख्या में ‘जीरो डोज’ वाले बच्चे चिन्हित हुए हैं।

राज्य स्तर पर की गई समीक्षा में भी नियमित टीकाकरण की स्थिति अच्छी नहीं मिली है। जीरो डोज वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है। तमाम प्रयास के बावजूद यूविन पोर्टल पर अप्रैल से अक्तूबर 2025 के बीच पेन्टावैलेन्ट-1 की उपलब्धि 63 फीसदी, एमआर-1 की फीसदी और एमआर-2 की 65 फीसदी ही दर्ज हुई है। विभाग ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए दिसंबर में घर-घर पहुंचकर छूटे बच्चों के टीकाकरण का निर्देश दिया है।