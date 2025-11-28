Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP to celebrate Tika Utsav for 50 lakh children left out of vaccination
50 लाख बच्चों को लेकर क्या करने जा रहा स्वास्थ्य विभाग, घर-घर जाएंगी आशा

50 लाख बच्चों को लेकर क्या करने जा रहा स्वास्थ्य विभाग, घर-घर जाएंगी आशा

संक्षेप:

केंद्र की रिपोर्ट में भी कई जिलों में कम टीकाकरण का हवाला दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर 2025 को ‘टीका उत्सव’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। महानिदेशक परिवार कल्याण ने सभी सीएमओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।

Fri, 28 Nov 2025 07:05 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
share Share
Follow Us on

यूपी में तमाम जिलों में नियमित टीकाकरण की रफ्तार सुस्त है। मीजिल्स-रूबेला के मामले बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र की रिपोर्ट में भी कई जिलों में कम टीकाकरण का हवाला दिया गया है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने दिसंबर 2025 को ‘टीका उत्सव’ के रूप में मनाने का फैसला किया है। महानिदेशक परिवार कल्याण ने सभी सीएमओ को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। कहा है कि कई जिलों में पेन्टा-1, ओपीवी-1 और एमआर-1 की उपलब्धि अब भी मानक से काफी नीचे है। बड़ी संख्या में ‘जीरो डोज’ वाले बच्चे चिन्हित हुए हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्य स्तर पर की गई समीक्षा में भी नियमित टीकाकरण की स्थिति अच्छी नहीं मिली है। जीरो डोज वाले बच्चों की संख्या काफी अधिक है। तमाम प्रयास के बावजूद यूविन पोर्टल पर अप्रैल से अक्तूबर 2025 के बीच पेन्टावैलेन्ट-1 की उपलब्धि 63 फीसदी, एमआर-1 की फीसदी और एमआर-2 की 65 फीसदी ही दर्ज हुई है। विभाग ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताते हुए दिसंबर में घर-घर पहुंचकर छूटे बच्चों के टीकाकरण का निर्देश दिया है।

आशा बनाएंगी सभी छूटे बच्चों की सूची

जारी आदेश के अनुसार टीका उत्सव से पहले आशा और एएनएम 0-5 वर्ष के सभी ‘छूटे’ बच्चों की सूची बनाएंगी। सभी टीकाकरण सत्र नियमित माइक्रोप्लान के अनुसार ही होंगे और कोई अतिरिक्त सत्र नहीं बनेगा। पेन्टा-1 और एमआर-1 छूटे बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। सभी गतिविधियां ‘यूविन पोर्टल’ पर रियल-टाइम अपडेट होंगी और अपंजीकृत बच्चों को उसी दिन पंजीकृत कर टीका लगाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि हर सत्र से पहले व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। पहले टीकाकरण दिवस का उद्घाटन जनप्रतिनिधियों से कराया जाए। शहरी क्षेत्रों में बीआरटी, महिला आरोग्य समितियों और स्थानीय संस्थाओं की मदद से छूटे बच्चों पर विशेष फोकस करने को कहा गया है। सीएमओ को निर्देश दिया है कि सभी सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर अभियान को पूरा करें।

ये भी पढ़ें:भूख लगने पर होते हैं आक्रामक…मंत्री ने बताया खूंखार जानवरों से बचाव का तरीका
ये भी पढ़ें:मिर्जापुर जिले का बदलेगा नाम? कैबिनेट मंत्री नंदी के सामने रखा गया प्रस्ताव
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
UP Sarkari Yojana UP Health Department UP Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |