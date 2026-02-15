Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

होली पर यूपी से बिहार के लिए तीन ट्रेनें चलेंगी, जानें ट्रेन नंबर, तारीख और शेड्यूल

Feb 15, 2026 07:04 am ISTSrishti Kunj प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार के लिए तीन और गोरखपुर के लिए एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार के लिए दो ट्रेन 20 और एक 27 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेगी।

होली पर यूपी से बिहार के लिए तीन ट्रेनें चलेंगी, जानें ट्रेन नंबर, तारीख और शेड्यूल

होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार के लिए तीन और गोरखपुर के लिए एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार के लिए दो ट्रेन 20 और एक 27 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेगी। इनमें जनरल, स्लीपर और एसी के कोच होंगे। नई दिल्ली से ट्रेन नंबर 04022 गोरखपुर के लिए 20 व 27 फरवरी और 06 मार्च को चलेगी। यह नई दिल्ली से दोपहर 02 बजे रवाना होगी। लखनऊ जंक्शन रात 11.00 बजे पहुंचेगी। यहां से सुबह 05.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए सुबह 07 बजे रवाना होगी। दोपहर 03.15 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। आनंद विहार से बिहार के लौकहा बाजार के लिए ट्रेन नंबर 04014 दोपहर 03.40 बजे रवाना होगी। रात 12.50 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी।अगले दिन रात 08.15 बजे लौकहा बाजार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04013 को 28 फरवरी से 07 मार्च के लिए चलाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:UP Weather: पछुआ ने गिराया सुबह-रात का पारा , दो दिन तेज हवाएं फिर बदलेगा मौसम

बरौनी के लिए ट्रेन

नई दिल्ली से बरौनी के लिए ट्रेन नंबर 04054 शाम 07.50 बजे रवाना होगी। ऐशबाग अगले दिन सुबह 07.45 पहुंचेगी। यहां से रात 10 बजे बरौनी पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04053 बरौनी से रात 12.45 बजे चलेगी। दोपहर 02.48 बजे बादशाहनगर पहुंचेगी।

सुपौल के लिए 20 से ट्रेन

नई दिल्ली से बिहार के सुपौल के लिए ट्रेन 04060 को 20 फरवरी से 06 मार्च तक चलाया जाएगा। यह नई दिल्ली से रात 09.35 बजे चलकर सुबह 09.40 बजे ऐशबाग पहुंचेगी। अगले दिन तड़के 04.00 बजे सुपौल पहुंचेगी। वापसी में सुपौल से सुबह 07 बजे चलेगी।

ये भी पढ़ें:Maha Shivratri: यूपी के सभी गो आश्रय स्थलों पर नंदी पूजन, हर-हर महादेव की गूंज

दो ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव

रेलवे ने ट्रेन सं. 18238 अमृत्तसर-बिलासपुर एक्सप्रेस और 12548 साबरमती–आगरा कैंट एक्सप्रेस के समय में आंशिक बदलाव किया है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत्तसर-बिलासपुर एक्सप्रेस सुबह राजामंडी स्टेशन पर 7.04 बजे के स्थान पर 7.08 बजे पहुंचेगी। इसी तरह साबरमती-आगरा कैंट एक्सप्रेस अछनेरा स्टेशन पर सुबह 5.38 बजे के स्थान पर 5.46 बजे पहुंचेगी। दोनों ट्रेन दो-दो मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी।

ये भी पढ़ें:बिजली विभाग में ताबड़तोड़ ऐक्शन, दो जेई और एक मीटर टेस्टर सस्पेंड

रेलवन ऐप से टिकट पर मिल रही छूट

यात्रियों के लिए रेलवे की ओर से छूट दी जा रही है। रेलवन ऐप से जनरल टिकट खरीदने पर रेलवे 3 प्रतिशत की छूट मिलेगी। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि 14 जनवरी से 14 जुलाई तक छूट मिलेगी। ऐप पर जनरल टिकट बुक करते समय केवल आर-वॉलेट के माध्यम से भुगतान करने पर ही छूट मिलेगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Lucknow News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |
;;
;