होली पर यूपी से बिहार के लिए तीन ट्रेनें चलेंगी, जानें ट्रेन नंबर, तारीख और शेड्यूल

होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार के लिए तीन और गोरखपुर के लिए एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार के लिए दो ट्रेन 20 और एक 27 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेगी।

होली पर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। रेलवे ने दिल्ली से लखनऊ होते हुए बिहार के लिए तीन और गोरखपुर के लिए एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। बिहार के लिए दो ट्रेन 20 और एक 27 फरवरी से चलेगी। गोरखपुर वाली ट्रेन 20 फरवरी से चलेगी। इनमें जनरल, स्लीपर और एसी के कोच होंगे। नई दिल्ली से ट्रेन नंबर 04022 गोरखपुर के लिए 20 व 27 फरवरी और 06 मार्च को चलेगी। यह नई दिल्ली से दोपहर 02 बजे रवाना होगी। लखनऊ जंक्शन रात 11.00 बजे पहुंचेगी। यहां से सुबह 05.00 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

गोरखपुर से नई दिल्ली के लिए सुबह 07 बजे रवाना होगी। दोपहर 03.15 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी। आनंद विहार से बिहार के लौकहा बाजार के लिए ट्रेन नंबर 04014 दोपहर 03.40 बजे रवाना होगी। रात 12.50 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी।अगले दिन रात 08.15 बजे लौकहा बाजार पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन नंबर 04013 को 28 फरवरी से 07 मार्च के लिए चलाया जाएगा।

बरौनी के लिए ट्रेन नई दिल्ली से बरौनी के लिए ट्रेन नंबर 04054 शाम 07.50 बजे रवाना होगी। ऐशबाग अगले दिन सुबह 07.45 पहुंचेगी। यहां से रात 10 बजे बरौनी पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 04053 बरौनी से रात 12.45 बजे चलेगी। दोपहर 02.48 बजे बादशाहनगर पहुंचेगी।

सुपौल के लिए 20 से ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के सुपौल के लिए ट्रेन 04060 को 20 फरवरी से 06 मार्च तक चलाया जाएगा। यह नई दिल्ली से रात 09.35 बजे चलकर सुबह 09.40 बजे ऐशबाग पहुंचेगी। अगले दिन तड़के 04.00 बजे सुपौल पहुंचेगी। वापसी में सुपौल से सुबह 07 बजे चलेगी।

दो ट्रेनों के समय में आंशिक बदलाव रेलवे ने ट्रेन सं. 18238 अमृत्तसर-बिलासपुर एक्सप्रेस और 12548 साबरमती–आगरा कैंट एक्सप्रेस के समय में आंशिक बदलाव किया है। पीआरओ प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि अमृत्तसर-बिलासपुर एक्सप्रेस सुबह राजामंडी स्टेशन पर 7.04 बजे के स्थान पर 7.08 बजे पहुंचेगी। इसी तरह साबरमती-आगरा कैंट एक्सप्रेस अछनेरा स्टेशन पर सुबह 5.38 बजे के स्थान पर 5.46 बजे पहुंचेगी। दोनों ट्रेन दो-दो मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी।