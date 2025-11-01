Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Tiger Reserve National Park Entry Fees Increased Tourism Fees Raised 5 percent
दुधवा टाइगर रिजर्व में एंट्री फीस बढ़ी, पर्यटन दरों में 5 फीसदी का बदलाव

दुधवा टाइगर रिजर्व में एंट्री फीस बढ़ी, पर्यटन दरों में 5 फीसदी का बदलाव

संक्षेप: यूपी के दुधवा नेशनल पार्क शनिवार से पर्यटकों के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। प्रदेश वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार नए पर्यटन सत्र का शनिवार की सुबह उद्घाटन करेंगे। उससे पहले दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन के शासी निकाय की बैठक में दुधवा का पर्यटन महंगा करने पर मुहर लग गई है।

Sat, 1 Nov 2025 01:46 PMSrishti Kunj संवाददाता, पलियाकलां
share Share
Follow Us on

यूपी के दुधवा नेशनल पार्क शनिवार से पर्यटकों के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। प्रदेश वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार नए पर्यटन सत्र का शनिवार की सुबह उद्घाटन करेंगे। उससे पहले दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन के शासी निकाय की बैठक में दुधवा का पर्यटन महंगा करने पर मुहर लग गई है। अब पर्यटन दरों में 5 फीसदी का बदलाव किया गया है। पर्यटन सत्र 15 जून तक चलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पर्यटन सत्र से पहले दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की बैठक वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सवेसना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधान वन संरक्षक अनुराधा वैमुरी, प्रमुख सचिव वन अनिल कुमार,प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी, दुधवा के निदेशक डॉ. एच राजा मोहन व डीडी जगदीश आर मौजूद रहे। पर्यटन सत्र के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी खास चर्चा हुई। इसके बाद पर्यटन दरों में बदलाव का खाका पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वन मंत्री व अफसरों ने मुहर लगा दी।

ये भी पढ़ें:पत्नी ने पति को बनाया बंधक, सीसीटीवी बंद कर हाथ-पैर और गले में रस्सी का फंदा कसा

भटकने पर मुख्यालय से ले लें सटीक जानकारी

दूर दराज से आने वाले सैलानी भटक न सके इसको लेकर पलिया शहर में सीओ आफिस के पास स्थित दुधवा मुख्यालय में मौजूद कर्मचारी पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नही होने दी जाएगी।

90 गाइड तैनात

90 गाइड दुधवा में पहुंचने वाले सैलानियों को जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों के दीदार कराने के लिए दुधवा और किशनपुर मिलाकर कुल गाइड 90 हैं जिसमें करीब 10 महिलाएं शामिल हैं।

सम्मानित किया गया

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, वन निगम की बनाई गई काफी टेबल बुक, टीजर, वेबसाइट का विमोचन किया गया। इसके बाद पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नेचर गाइड परसराम, जयपाल राना एवं वाहन चालक हरी ओम सिंह एवं मो. इलियास को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पीटीआर में भी नया सत्र शुरू, बुधवार को रहेगा अवकाश

बार बुधवार रहेगा साप्ताहिक अवकाशपहली बार पीटीआर में साप्ताहिक अवकाश शासन से तय हुआ है। बुधवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस दिन पर्यटन बंद रहेगा पर वन कर्मी अपना कार्य नियमित दिनों की तरह ही करेंगे। वहीं एक फीसद हिस्से में बढ़ा पर्यटनजंगल में एनटीसीए के नियमों के अंतर्गत कोर एरिया में से बीस फीसद हिस्से में पर्यटन किया जा सकता है। इस लिहाज से अब तक 17 फीसद क्षेत्र में पर्यटन कराया जा रहा था। अबकी बार एक फीसद हिस्से को बढ़ा कर 17 से 18 फीसद किया गया है। दो फीसद को अभी रिजर्व में रखा गया है। पर्यटकाें के लिए कुल वाहन चलेंगे।

किशनपुर तैयार

किशनपुर सेंचुरी पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। एक नवंबर को दुधवा के साथ किशनपुर भी पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। किशनपुर सेंचुरी को दुधवा का दिल कहा जाता है यहां आने वाले पर्यटकों को बाघ के दीदार आसानी से हो जाते हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |