दुधवा टाइगर रिजर्व में एंट्री फीस बढ़ी, पर्यटन दरों में 5 फीसदी का बदलाव

यूपी के दुधवा नेशनल पार्क शनिवार से पर्यटकों के लिए एक बार फिर खुलने जा रहा है। प्रदेश वन राज्यमंत्री डॉ. अरुण कुमार नए पर्यटन सत्र का शनिवार की सुबह उद्घाटन करेंगे। उससे पहले दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन के शासी निकाय की बैठक में दुधवा का पर्यटन महंगा करने पर मुहर लग गई है। अब पर्यटन दरों में 5 फीसदी का बदलाव किया गया है। पर्यटन सत्र 15 जून तक चलेगा।

पर्यटन सत्र से पहले दुधवा बाघ संरक्षण फाउंडेशन की बैठक वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सवेसना की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रधान वन संरक्षक अनुराधा वैमुरी, प्रमुख सचिव वन अनिल कुमार,प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी, दुधवा के निदेशक डॉ. एच राजा मोहन व डीडी जगदीश आर मौजूद रहे। पर्यटन सत्र के साथ ही अन्य मुद्दों पर भी खास चर्चा हुई। इसके बाद पर्यटन दरों में बदलाव का खाका पेश किया गया। इस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद वन मंत्री व अफसरों ने मुहर लगा दी।

भटकने पर मुख्यालय से ले लें सटीक जानकारी दूर दराज से आने वाले सैलानी भटक न सके इसको लेकर पलिया शहर में सीओ आफिस के पास स्थित दुधवा मुख्यालय में मौजूद कर्मचारी पहुंचने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की परेशानी नही होने दी जाएगी।

90 गाइड तैनात 90 गाइड दुधवा में पहुंचने वाले सैलानियों को जंगल सफारी के दौरान वन्यजीवों के दीदार कराने के लिए दुधवा और किशनपुर मिलाकर कुल गाइड 90 हैं जिसमें करीब 10 महिलाएं शामिल हैं।

सम्मानित किया गया कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग, दुधवा टाइगर रिजर्व प्रभाग, वन निगम की बनाई गई काफी टेबल बुक, टीजर, वेबसाइट का विमोचन किया गया। इसके बाद पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नेचर गाइड परसराम, जयपाल राना एवं वाहन चालक हरी ओम सिंह एवं मो. इलियास को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

पीटीआर में भी नया सत्र शुरू, बुधवार को रहेगा अवकाश बार बुधवार रहेगा साप्ताहिक अवकाशपहली बार पीटीआर में साप्ताहिक अवकाश शासन से तय हुआ है। बुधवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इस दिन पर्यटन बंद रहेगा पर वन कर्मी अपना कार्य नियमित दिनों की तरह ही करेंगे। वहीं एक फीसद हिस्से में बढ़ा पर्यटनजंगल में एनटीसीए के नियमों के अंतर्गत कोर एरिया में से बीस फीसद हिस्से में पर्यटन किया जा सकता है। इस लिहाज से अब तक 17 फीसद क्षेत्र में पर्यटन कराया जा रहा था। अबकी बार एक फीसद हिस्से को बढ़ा कर 17 से 18 फीसद किया गया है। दो फीसद को अभी रिजर्व में रखा गया है। पर्यटकाें के लिए कुल वाहन चलेंगे।