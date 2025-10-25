यूपी के टाइगर रिजर्व्स में 1 नवंबर से शुरू होंगे इकोटूरिज्म और जंगल सफारी, ये सुविधाएं

संक्षेप: उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों में वर्ष 2025-26 के लिए इकोटूरिज्म और जंगल सफारी इस साल समय से पहले ही शुरू हो रही है। 15 दिनों पहले ही इसकी शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। सत्र 15 नवंबर को नहीं बल्कि अब 1 नवंबर से शुरू होगा

उत्तर प्रदेश के बाघ अभयारण्यों और वन्यजीव अभयारण्यों में वर्ष 2025-26 के लिए इकोटूरिज्म और जंगल सफारी इस साल समय से पहले ही शुरू हो रही है। 15 दिनों पहले ही इसकी शुरुआत करने की घोषणा कर दी गई है। सत्र 15 नवंबर को नहीं बल्कि अब 1 नवंबर से शुरू होगा। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस निर्णय का उद्देश्य पर्यटन के लिए अधिक दिन उपलब्ध कराना है। इससे सत्र के दिनों की संख्या बढ़ाकर पर्यटकों की आमद के दबाव को कुछ हद तक कम कर सकती है।

राज्य में इकोटूरिज्म के प्रमुख स्रोतों, विशेष रूप से वन क्षेत्रों में ठहरने की सुविधाओं के प्रबंधन का दायित्व संभालने वाली उत्तर प्रदेश वन निगम (यूपीएफसी) ने भी घोषणा की है कि आगामी जंगल पर्यटन सत्र के दौरान पर्यटक झोपड़ियों और कॉटेज के किराए में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। इसको लेकर उन्होंने सहमति व्यक्त की है। यूपीएफसी के प्रबंध निदेशक, ए.के. सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आगामी इकोटूरिज्म सत्र के दौरान पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण पर्यटक सुविधाओं के शुल्क स्थिर मिलेंगे।