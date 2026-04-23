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यूपी : अफसरों को ऐसे मिलेगा LPG का सिलेंडर, 100% उपभोक्ताओं का हो रहा वेरिफिकेशन

Apr 23, 2026 02:08 pm ISTAjay Singh संवाददाता, कुशीनगर
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कुशीनगर में रसोई गैस व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब जिले में तैनात अधिकारियों को भी एक्जामटेड रसोई गैस कनेक्शन लेना होगा। यह व्यवस्था 100 प्रतिशत डोमेस्टिक गैस उपभोक्ता सत्यापन लागू होने के बाद प्रभावी की गई है।

यूपी : अफसरों को ऐसे मिलेगा LPG का सिलेंडर, 100% उपभोक्ताओं का हो रहा वेरिफिकेशन

UP News : ईरान-अमेरिका, इजरायल युद्ध के शुरू होने के बाद से यूपी के कई जिलों में एलपीजी सिलेंडरों को लेकर उपभोक्ताओं में बेचैनी देखी गई। हालात को देखते हुए प्रशासन ने कई कदम उठाए। कोशिश रही कि वास्तविक जरूरतमंदों को सिलेंडर मिलने में कोई दिक्कत न आए और किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या जमाखोरी को बढ़ावा न मिले। इसी क्रम में कई शहरों में पीएनजी (पाइप्ड नेचुलर गैस) वाले उपभोक्ताओं से एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने का भी अनुरोध किया गया। यह भी कहा गया कि जिन इलाकों में पीएनजी कनेक्शन हैं वहां के सभी लोग इस सुविधा का लाभ लें। इसके साथ ही गैस डिलीवरी के समय डीएसी नंबर यानी (डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड) को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

इन सब व्यवस्थाओं के बीच यूपी के कुशीनगर में रसोई गैस व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए प्रशासन ने एक अहम फैसला लिया है। अब जिले में तैनात अधिकारियों को भी एक्जामटेड रसोई गैस कनेक्शन लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था 100 प्रतिशत डोमेस्टिक गैस उपभोक्ता सत्यापन लागू होने के बाद प्रभावी की गई है।

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डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने संबंधित गैस कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में तैनात सभी अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर एक्जामटेड (अस्थायी) रसोई गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर आने वाले अधिकारियों के पास स्थानीय स्तर पर स्थाई गैस कनेक्शन नहीं होता, जिससे उन्हें रसोई गैस प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए अब ऐसे अधिकारियों को एक्जामटेड कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिससे उन्हें भी गैस उपलब्ध हो सके।

प्रशासन का मानना है कि इससे न सिर्फ अधिकारियों की परेशानी कम होगी, गैस वितरण व्यवस्था भी अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनेगी। डीएम ने गैस कंपनियों को निर्देशित किया है कि पात्र अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत शीघ्र कनेक्शन उपलब्ध कराया जाए और किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाये कि इस व्यवस्था का दुरुपयोग न हो। बैठक में गैस कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भरोसा दिलाया कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए जल्द ही व्यवस्था लागू की जाएगी।

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क्या बोले जिला पूर्ति अधिकारी

जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पांडेय ने बताया कि अन्य जनपदों से स्थानांतरित होकर आने वाले अधिकारियों के पास स्थानीय स्तर पर स्थाई रसोई गैस कनेक्शन नहीं होता, जिससे उन्हें डीएसी नंबर नहीं मिलने पर रसोई गैस प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें और उनके परिवार के सामने भोजन तैयार करने को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी समस्या के समाधान के लिए अब ऐसे अधिकारियों को एक्जामटेड कनेक्शन जारी किए जाएंगे, जिससे वह बुकिंग कर नियमानुसार रसोई गैस सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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