UP TET: गाजीपुर, मिर्जापुर से तीन सॉल्वर गिरफ्तार, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे
यूपीटीईटी परीक्षा में गाजीपुर और मिर्जापुर से तीन सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। ये दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे थे। ई-केवाईसी सत्यापन और बॉयोमेट्रिक जांच के दौरान इन्हें पकड़ा गया।
यूपीटीईटी परीक्षा के अंतिम दिन शनिवार को पहली पाली में गाजीपुर से दो और मिर्जापुर से एक सॉल्वर पकड़ा गया। आरोपितों को ई-केवाईसी सत्यापन और बॉयोमेट्रिक जांच के दौरान गिरफ्तार किया गया। गाजीपुर के देवकली स्थित हनुमान सिंह इंटर कॉलेज में दीपक कुमार निवासी ग्राम-पोस्ट निकासी जिला बलिया दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचा था। वह संजीव के स्थान पर परीक्षा देने गया था।
वहीं, मरदह क्षेत्र के शांति निकेतन इंटर कॉलेज, बरही में पवन मौर्य निवासी राजनगर पहसा, थाना हलधरपुर जिला मऊ अजय मौर्य के स्थान पर परीक्षा देता मिला। उधर, मिर्जापुर के बीएलजे इंटर कॉलेज में वाराणसी के काकेपुर, चोलापुर के अजीत यादव का आधार मेल नहीं खाने पर पकड़ा गया। केंद्र प्रशासन की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया।
शुक्रवार को धराया साल्वर गया जेल
सैदपुर नगर के टाउन नेशनल इंटर कॉलेज में शुक्रवार को यूपीटीईटी के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन में दस्तावेजों में कूटरचना और छेड़छाड़ के मामले में पकड़े गए मुन्ना भाई को मुकदमा दर्ज कर शनिवार को पुलिस ने जेल भेज दिया। शुक्रवार को दूसरी पाली की परीक्षा के दौरान मंशू शेखर मिश्र पुत्र कमला प्रसाद मिश्र के स्थान पर परीक्षा देने आए शुभ्राशु मिश्रा को बायोमेट्रिक चेकिंग के दौरान टीम ने पकड़ था। जिसके बाद इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रत्युश त्रिपाठी की तहरीर पर पुलिस ने शुभ्राशु मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कोतवाल अनिल सिंह ने बताया कि पकड़ा गया मुन्ना भाई शुभ्रांशु मिश्र बलिया जनपद के बैजनाथ छपरा का रहने वाला है।
18 केंद्रों कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा कराई थी
गाजीपुर जनपद के 18 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा शनिवार को एक पाली में कराई गई। अंतिम दिन 90 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। 674 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। एडीएम वित्त एवं राजस्व वेद सिंह चौहान ने बताया कि अंतिम दिन शनिवार को केवल सुबह की पाली में परीक्षा हुई। 18 केंद्रों पर होने वाली परीक्षा के लिए 7392 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। जिसमें 674 अभ्यर्थी गैर हाजिर रहे। वहीं 6718 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। उन्होंने बताया कि परीक्षा को नकलविहीन कराने के लिए केंद्रों के निरीक्षण में जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट जुटे रहे। सादे कपड़े में पुलिसकर्मी संदिग्धों पर नजर रखे रहे।
शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के दौरान गाजीपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। नकल रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, अभ्यर्थियों को मेटल डिटेक्टर से जांच, बायोमेट्रिक सत्यापन और गहन तलाशी के कई चरणों से गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया गया। शिक्षक पात्रता परीक्षा तीन दिनों तक पांच पालियों में कराई गई। जिले में परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें