दबंगों ने अपहरण के बाद युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हत्या कर गोमती नदी में फेंका शव

संक्षेप: सुल्तानपुर में अर्टिगा कार सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा। फिर हत्या कर उसका शव गोमती नदी में फेंक दिया। वहीं, अपहरण और मारपीट की घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई।

सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के साढ़ापुर गांव के रहने वाले युवक को शनिवार की रात अर्टिगा कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया। परिजनों के सूचना पर पुलिस युवक को तलाशती रही, इस बीच सुबह युवक की लाश गोमती नदी में फेंकी मिली। अपहरण की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त की है।

किसी विवाद को लेकर शनिवार की रात अर्टिगा सवार बदमाशों ने चांदा-कादीपुर मार्ग पर ईशीपुर अरजो गांव के पास से चंदन यादव को मारपीट कर अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि अमन यादव बाइक से चांदा अपने चचेरे भाई को लेने जा रहे थे, जो लखनऊ से घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जांच में सामने आया कि अपहरणकर्ता चंदन को एक विद्यालय के मैदान में ले गए, जहां उसे दौड़ा-दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया। मौके से युवक के खून के निशान भी मिले। पिटाई से जब अमन की मौत हो गई तो आरोपी शव को गोमती नदी में फेंक दिए।

रात में मिली अपहरण की सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिल गया। जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की। कई थानों की फोर्स ने रातों रात दबिश दी जिसके बाद रविवार को सुबह बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने अमन यादव का शव प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी में तैरती हुई मिली।