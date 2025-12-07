Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Sultanpur Youth murdered after kidnapping body thrown in river
दबंगों ने अपहरण के बाद युवक को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हत्या कर गोमती नदी में फेंका शव

संक्षेप:

सुल्तानपुर में अर्टिगा कार सवार बदमाशों ने एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से पीटा। फिर हत्या कर उसका शव गोमती नदी में फेंक दिया। वहीं, अपहरण और मारपीट की घटना पास में लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई।

Dec 07, 2025 02:55 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
सुल्तानपुर जिले के चांदा थाना क्षेत्र के साढ़ापुर गांव के रहने वाले युवक को शनिवार की रात अर्टिगा कार सवार बदमाशों ने अपहरण किया। परिजनों के सूचना पर पुलिस युवक को तलाशती रही, इस बीच सुबह युवक की लाश गोमती नदी में फेंकी मिली। अपहरण की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की शिनाख्त की है।

किसी विवाद को लेकर शनिवार की रात अर्टिगा सवार बदमाशों ने चांदा-कादीपुर मार्ग पर ईशीपुर अरजो गांव के पास से चंदन यादव को मारपीट कर अपहरण कर लिया। बताया जाता है कि अमन यादव बाइक से चांदा अपने चचेरे भाई को लेने जा रहे थे, जो लखनऊ से घर लौट रहे थे। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। जांच में सामने आया कि अपहरणकर्ता चंदन को एक विद्यालय के मैदान में ले गए, जहां उसे दौड़ा-दौड़ा कर बेरहमी से पीटा गया। मौके से युवक के खून के निशान भी मिले। पिटाई से जब अमन की मौत हो गई तो आरोपी शव को गोमती नदी में फेंक दिए।

रात में मिली अपहरण की सूचना पर अलर्ट हुई पुलिस को जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज मिल गया। जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की। कई थानों की फोर्स ने रातों रात दबिश दी जिसके बाद रविवार को सुबह बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पकड़े गए बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने अमन यादव का शव प्रतापगढ़ जिले के आसपुर देवसरा थाने के इब्राहिमपुर घाट पर गोमती नदी में तैरती हुई मिली।

चांदा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही में जुटी हुई है। वहीं बदमाशों की पहचान अजय यादव निवासी नरैनी सफीपुर थाना चांदा, शिवम यादव निवासी नरैनी सफीपुर थाना चांदा के रूप में हुई। जांच में पता चला कि कार दुर्गेश यादव के नाम से पंजीकृत है। वही मामले में एक आरोपी शिवम यादव को पुलिस ने हिरासत में लिया है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
