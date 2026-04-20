पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे फाइटर जेट, 22-23 अप्रैल को वायुसेना दिखाएगी दम
यूपी के सुलतानपुर जिले से होकर गुजरी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फिर से लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास होगा। इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यह रिहर्सल 22 व 23 अप्रैल को संभावित है। यहां पर फाइटर जेट और लड़ाकू विमान अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे।
यूपी के सुलतानपुर जिले से होकर गुजरी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फिर से लड़ाकू विमानों का युद्धाभ्यास होगा। इसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यह रिहर्सल 22 व 23 अप्रैल को संभावित है। यहां पर फाइटर जेट और लड़ाकू विमान अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। एक्सप्रेस-वे पर स्थित अरवल किरी-करवत हवाई पट्टी पर फिर भारतीय वायुसेना के युद्धाभ्यास की साक्षी बनेगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर बनी इस आपातकालीन हवाई पट्टी पर वायुसेना अधिकारियों की टीम ने पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है।
यूपीडा के प्रोजेक्ट मैनेजर इमरान खान ने बताया कि हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतरेंगे, उड़ान भरेंगे और विशेष युद्धाभ्यास करेंगे। इसके लिए तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। इससे पहले भी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की इस हवाई पट्टी पर वायुसेना ने सफल अभ्यास किया था, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस बार भी कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।
वायुसेना का अभ्यास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अरवलकीरी करवत में निर्मित हवाई पट्टी पर होगा। अभ्यास के लिए दो दिन तय किए गए हैं। इस दौरान पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर वायुसेना के लड़ाकू विमान गरजेंगे। इसकी तैयारी वायुसेना की ओर से लगभग पूरी हो गई है। हवाई पट्टी वायुसेना की निगरानी में है। हवाई पट्टी वायुसेना के इसके लिए वायुसेना मध्य कमान ने पत्र जारी किया था। अब रक्षा मंत्रालय के प्रयागराज कार्यालय की ओर से भी पत्र जारी कर दिया गया है। मीडिया के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है।
अभ्यास स्थल के नजदीक जा सकेंगे लोग
जिन लोगों के नाम वायुसेना की टीम के पास होगा, वहीं लोग अभ्यास स्थल के नजदीक जा सकेंगे। सप्ताह भी से लखनऊ-गाजीपुर के बीच आवागमन करने वाले वाहनों के मार्ग में हवाई पट्टी से पहले दोनों तरफ परिवर्तन किया गया है।
ये फाइटर जेट दिखाएंगे दम
22 और 23 को पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर होने वाले इस अभ्यास में सुखोई और मिराज ,राफेल, जगुआर, तेजस, जैसे फाइटर जेट शामिल होंगे, जो हवा में रोमांचक करतब के साथ-साथ अपना दम दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार खास आकर्षण टच एंड गो अभ्यास रहेगा, जिसमें विमान पूर्व से पश्चिम दिशा में हवाई पट्टी को छूते हुए तेज रफ्तार से उड़ान भरेंगे। यह अभ्यास आपातकालीन परिस्थितियों में हाईवे को रनवे के रूप में इस्तेमाल करने की क्षमता को परखने के लिए किया जाता है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें