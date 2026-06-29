बीच सड़क युवक की गोली मारकर हत्या, मरने से पहले वीडियो बना बताए हमलावरों के नाम

सुलतानपुर में एक युवक की बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में युवक ने एक वीडियो बनाकर हत्या करने वालों के नाम बताए। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। परिवार के आरोप हैं कि दो साल पुरानी रंजिश में हत्या की गई।

यूपी के सुलतानपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीच सड़क युवक को बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। इसके बाद युवक ने गंभीर हालत में एक वीडियो बनाई और अपने हमलावरों के नाम उसमें बताए। किसी तरह युवक के परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिवार में युवक की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है।

पुलिस का कहना है कि गोसाईगंज थानाक्षेत्र के कारीबहर गांव में ट्यूबेल से घर पैदल लौट रहे युवक को सड़क के पास पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार हमलवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन आनन फानन में उसे मेडिकल कालेज सुल्तानपुर ले गए। जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर एसपी चारु निगम ने घटना स्थल पर पहुँचकर जांच पड़ताल करते हुए पूछताछ की है।

वीडियो वायरल युवक की मौत के पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें घायल युवक हमलावरों का नाम बता रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि हिंदुस्तान अखबार नहीं करता है। वीडियो में युवक घायल अवस्था में कह रहा है कि गांव के अशोक पांडे और अक्कू पांडे उनके बेटे और सूरज पाण्डेय सहित अन्य लोगों ने घटना को अंजाम दिया।

बताया गया कि थाना क्षेत्र कारीबहर निवासी आजाद वर्मा पुत्र जमुना प्रसाद रविवार शाम करीब पौने छह बजे गांव के बाहर स्थित अपने ट्यूबेल से लौट रहे थे। वह गांव में पक्की सड़क के पास पहुंचा था तभी बाइक सवार हमलावरों ने आजाद को गोली मार दी। गोली युवक के कमर के पास पीठ में जा लगी। जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजन घायल को सुल्तानपुर ले गए। जहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया।रात करीब दस बजे जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी पुष्टि युवक के साथ इलाज कराने लखनऊ गए कल्लू उर्फ विजय बहादुर वर्मा ने की है।

परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी पर घटना को कारित करने का आरोप लगाया है। एसपी चारु निगम ने अपर पुलिस अधीक्षक के साथ घटना स्थल की जांच पड़ताल की। उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक वृज नारायण सिंह ने बताया सत्यम पाण्डेय सहित अन्य पर परिजनों ने घटना को कारित करने का आरोप लगाया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।