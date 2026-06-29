Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बीच सड़क युवक की गोली मारकर हत्या, मरने से पहले वीडियो बना बताए हमलावरों के नाम

Srishti Kunj संवाददाता, सुलतानपुर
Follow us on Google News
share

सुलतानपुर में एक युवक की बीच सड़क गोली मारकर हत्या कर दी गई। गंभीर हालत में युवक ने एक वीडियो बनाकर हत्या करने वालों के नाम बताए। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। परिवार के आरोप हैं कि दो साल पुरानी रंजिश में हत्या की गई।

बीच सड़क युवक की गोली मारकर हत्या, मरने से पहले वीडियो बना बताए हमलावरों के नाम

यूपी के सुलतानपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बीच सड़क युवक को बदमाशों ने गोली मारी और फरार हो गए। इसके बाद युवक ने गंभीर हालत में एक वीडियो बनाई और अपने हमलावरों के नाम उसमें बताए। किसी तरह युवक के परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। परिवार में युवक की मौत के बाद से कोहराम मचा हुआ है।

पुलिस का कहना है कि गोसाईगंज थानाक्षेत्र के कारीबहर गांव में ट्यूबेल से घर पैदल लौट रहे युवक को सड़क के पास पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवार हमलवारों ने गोली मारकर हत्या कर दी। परिजन आनन फानन में उसे मेडिकल कालेज सुल्तानपुर ले गए। जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए उसे लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया है। जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर एसपी चारु निगम ने घटना स्थल पर पहुँचकर जांच पड़ताल करते हुए पूछताछ की है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में पुलिस चौकी के पास भिड़े दो पक्ष, गोलियां तड़तड़ाई, एक के लगी

वीडियो वायरल

युवक की मौत के पहले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसमें घायल युवक हमलावरों का नाम बता रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो की पुष्टि हिंदुस्तान अखबार नहीं करता है। वीडियो में युवक घायल अवस्था में कह रहा है कि गांव के अशोक पांडे और अक्कू पांडे उनके बेटे और सूरज पाण्डेय सहित अन्य लोगों ने घटना को अंजाम दिया।

ये भी पढ़ें:ट्रेन में ये काम करने पर कोच की सिंक कराई जाएगी साफ, भीख मांगने पर होगी जेल

बताया गया कि थाना क्षेत्र कारीबहर निवासी आजाद वर्मा पुत्र जमुना प्रसाद रविवार शाम करीब पौने छह बजे गांव के बाहर स्थित अपने ट्यूबेल से लौट रहे थे। वह गांव में पक्की सड़क के पास पहुंचा था तभी बाइक सवार हमलावरों ने आजाद को गोली मार दी। गोली युवक के कमर के पास पीठ में जा लगी। जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजन घायल को सुल्तानपुर ले गए। जहां से लखनऊ रेफर कर दिया गया।रात करीब दस बजे जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसकी पुष्टि युवक के साथ इलाज कराने लखनऊ गए कल्लू उर्फ विजय बहादुर वर्मा ने की है।

ये भी पढ़ें:राम मंदिर ट्रस्ट को मिली बड़ी राहत, आरोपों पर ज्वैलर्स एसोसिएशन का यू-टर्न

परिजनों ने पुरानी रंजिश के चलते विपक्षी पर घटना को कारित करने का आरोप लगाया है। एसपी चारु निगम ने अपर पुलिस अधीक्षक के साथ घटना स्थल की जांच पड़ताल की। उन्होंने तुरंत मुकदमा दर्ज करके अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए निर्देशित किया है। इस संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक वृज नारायण सिंह ने बताया सत्यम पाण्डेय सहित अन्य पर परिजनों ने घटना को कारित करने का आरोप लगाया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

दो वर्ष पुरानी रंजिश बनी घटना की वजह

दो वर्ष पहले 28 अगस्त 2024 को अभिषेक वर्मा ने मारपीट का आरोप लगाते हुए आशोक पाण्डेय,राजनरायन,सूरज सहित चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं अगले दिन सूरज पाण्डेय ने मारपीट का आरोप लगाते हुए अभिषेक,आजाद वर्मा सहित तीन के ऊपर मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। पांच नवम्बर 2024 को अक्कू उर्फ राजनरायन पाण्डेय जानलेवा हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना में पुलिस ने अभिषेक,आजाद,आदित्य,पवन और अमन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद से ही दोनो पक्षो में तनातनी चलती आ रही थी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Sultanpur News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।