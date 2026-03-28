घर में पति ने तोड़-फोड़ के बाद पत्नी पर किया कुल्हाड़ी से हमला, अपनी भी गर्दन काटी
यूपी के सुलतानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर खुद की गर्दन काट ली। दोनों गंभीर हालत में रेफर किए गए। बताया जा रहा है कि एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद उसने खुद की गर्दन पर भी वार कर लिया।
यूपी के सुलतानपुर में एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर खुद की गर्दन काट ली। दोनों गंभीर हालत में रेफर किए गए। बताया जा रहा है कि सुलतानपुर में दोस्तपुर थाना क्षेत्र के संसारपुर गांव में शनिवार तड़के एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद उसने खुद की गर्दन पर भी वार कर लिया। दोनों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार, गांव निवासी चंद्रभान निषाद (33) पुत्र उदयभान ने शनिवार सुबह अपनी पत्नी पूजा (30) पर अचानक कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में पूजा के हाथ, सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं। घटना के बाद आरोपी ने खुद की गर्दन पर भी वार कर लिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घटना के समय आरोपी ने खुद और पत्नी को घर के दरवाजे पर बने चैनल गेट में दो तालों से बंद कर रखा था। घटना से पहले उसने घर में जमकर उत्पात मचाया और बाइक समेत अन्य सामान में तोड़फोड़ की।
घटना की जानकारी पुलिस को भी दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस पीआरवी टीम संग थाना प्रभारी अनिरुद्ध कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर कटर की मदद से ताले काटकर दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद एंबुलेंस से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दोस्तपुर ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए दोनों को जिला अस्पताल अंबेडकर नगर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी विनय गौतम भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी।
परिजनों के मुताबिक, आरोपी नशे का आदी है और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। बताया गया कि घटना से एक दिन पहले वह अपनी पत्नी को लेकर ससुराल गया था और देर शाम वापस लौटा था। फिलहाल पुलिस ने घटनास्थल से कुल्हाड़ी कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले से फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जमा किए हैं। मामले में जांच शुरू कर दी गई है। दोनों के अन्य परिजनों को घटना की जानकारी दी गई है। साथ ही अभी घायलों का इलाज जारी है। इलाज के बाद दोनों के बयान दर्ज किए जाएंगे। आगे की कार्रवाई जांच के अनुसार की जाएगी। पुलिस आस-पास के लोगों के बयान भी दर्ज कर रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें