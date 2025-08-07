यूपी में गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश, सेवादार को बनाया बंधक, सपा नगर अध्यक्ष समेत 15 पर FIR

यूपी के सुलतानपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जे कोशिश पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। मामले में तहरीर पर पुलिस ने सपा नगर अध्यक्ष समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

यूपी के सुलतानपुर शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जे कोशिश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा नगर अध्यक्ष समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सेवादार की शिकायत पर पुलिस ने ऐक्शन लिया। सेवादार अपनी शिकायत में बाधक बनाने का भी आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले जांच पड़ताल में जुट गई है।

शहर में लखनऊ नाका बाजार स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को सपा नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी उर्फ राजू भूमाफियाओं और अराजक तत्वों के साथ पहुंचकर गुरुद्वारे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और मुख्य सेवादार मुक्तेश्वर नाथ को बंधक बना लिया। इस दौरान धमकाया भी। आरोप है कि आरोपियों ने किराएदार और सेवादार को जल्द से जल्द गुरुद्वारा खाली करने की धमकी दी। इस प्रकरण में सेवादार की तहरीर पर सपा नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, संतोष अग्रहरि, लोकनाथ अग्रहरि, अक्षांश, धर्म प्रकाश, शीतल दास, ओपी यादव समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।