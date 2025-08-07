UP Sultanpur Gurudwara Attempt to capture Sevadaar held hostage, FIR against 15 including Samajwadi Party city president यूपी में गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश, सेवादार को बनाया बंधक, सपा नगर अध्यक्ष समेत 15 पर FIR, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
यूपी में गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश, सेवादार को बनाया बंधक, सपा नगर अध्यक्ष समेत 15 पर FIR

यूपी के सुलतानपुर में ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जे कोशिश पर पुलिस ने ऐक्शन लिया है। मामले में तहरीर पर पुलिस ने सपा नगर अध्यक्ष समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 

Deep Pandey सुलतानपुर, हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 02:25 PM
यूपी के सुलतानपुर शहर के ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जे कोशिश पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सपा नगर अध्यक्ष समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। सेवादार की शिकायत पर पुलिस ने ऐक्शन लिया। सेवादार अपनी शिकायत में बाधक बनाने का भी आरोप लगाया। पुलिस पूरे मामले जांच पड़ताल में जुट गई है।

शहर में लखनऊ नाका बाजार स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने ऐतिहासिक गुरुद्वारे पर कब्जे की कोशिश ने तूल पकड़ लिया है। गुरुवार को सपा नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी उर्फ राजू भूमाफियाओं और अराजक तत्वों के साथ पहुंचकर गुरुद्वारे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और मुख्य सेवादार मुक्तेश्वर नाथ को बंधक बना लिया। इस दौरान धमकाया भी। आरोप है कि आरोपियों ने किराएदार और सेवादार को जल्द से जल्द गुरुद्वारा खाली करने की धमकी दी। इस प्रकरण में सेवादार की तहरीर पर सपा नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, संतोष अग्रहरि, लोकनाथ अग्रहरि, अक्षांश, धर्म प्रकाश, शीतल दास, ओपी यादव समेत 15 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जांच में सामने आई फर्जी बैनामे की बात

नगर कोतवाल धीरज कुमार के निर्देश पर मुकदमा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि इसी मामले पहले भी शिकायत गई है। शिकायत के बाद प्रशासन ऐक्शन में आया था। जांच के आदेश दिए गए थे। जांच शुरू हुई तो सच्चाई सामने आई है। जांच रिपोर्ट में गुरुद्वारे की जमीन को लेकर फर्जी बैनामा कराए जाने की पुष्टि हो चुकी है। तहसीलदार सदर ने 5 अगस्त को जिलाधिकारी कुमार हर्ष को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी थी, जिसमें उचित कार्रवाई की सिफारिश की गई थी।

