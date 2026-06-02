यूपी : डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हर महीने 500 यूजर चार्ज पर छात्र परेशान; नगर निगम पर प्रदर्शन

छात्रों ने नगर आयुक्त को 500 रुपये शुल्क नहीं देने पर लाइब्रेरी में जाने से रोकने की शिकायत करते हुए कहा कि अभी तक उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। पहले 500 रुपये शुल्क दिया। उसके बाद कभी भी शुल्क की मांग नहीं की गई।

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजकीय इंटर कॉलेज स्थित डिजटल लाइब्रेरी में हर महीने 500 रुपये यूजर चार्ज लेने के विरोध में छात्रों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दर्जनों प्रतियोगी छात्र मंगलवार सुबह नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया।

थोड़ी देर बाद छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जनसुनवाई में नगर आयुक्त साईं तेजा से मिलने गया। छात्रों ने नगर आयुक्त को 500 रुपये शुल्क नहीं देने पर लाइब्रेरी में जाने से रोकने की शिकायत करते हुए कहा कि अभी तक उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। पहले 500 रुपये शुल्क दिया। उसके बाद कभी भी शुल्क की मांग नहीं की गई।

एक जून से शुल्क मांगा जा रहा है। लाइब्रेरी की दीवार पर क्यूआर कोड भी चस्पा किया गया है। इसके बारे में राजकीय इंटर कॉलेज प्रशासन से जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि सरकार ने कोई शुल्क नहीं लगाया। नगर आयुक्त ने कहा कि लाइब्रेरी बनाने वाली प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है।

सरकार से जब तक बजट मिला, छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। अब सरकार से बजट नहीं मिल रहा है। लाइब्रेरी का संचालन करने के लिए बजट चाहिए। इसलिए हर महीने 500 रुपये यूजर चार्ज लगाया गया है। नगर आयुक्त की बात सुनने के बाद छात्र शुल्क वापस लेने की मांग पर अड़ गए।