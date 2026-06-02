Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी : डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हर महीने 500 यूजर चार्ज पर छात्र परेशान; नगर निगम पर प्रदर्शन

Ajay Singh संवाददाता, प्रयागराज
share

 छात्रों ने नगर आयुक्त को 500 रुपये शुल्क नहीं देने पर लाइब्रेरी में जाने से रोकने की शिकायत करते हुए कहा कि अभी तक उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। पहले 500 रुपये शुल्क दिया। उसके बाद कभी भी शुल्क की मांग नहीं की गई।

यूपी : डिजिटल लाइब्रेरी के लिए हर महीने 500 यूजर चार्ज पर छात्र परेशान; नगर निगम पर प्रदर्शन

UP News : उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजकीय इंटर कॉलेज स्थित डिजटल लाइब्रेरी में हर महीने 500 रुपये यूजर चार्ज लेने के विरोध में छात्रों ने नगर निगम में प्रदर्शन किया। लाइब्रेरी में पढ़ने वाले दर्जनों प्रतियोगी छात्र मंगलवार सुबह नगर निगम पहुंचे और नगर आयुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया।

थोड़ी देर बाद छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जनसुनवाई में नगर आयुक्त साईं तेजा से मिलने गया। छात्रों ने नगर आयुक्त को 500 रुपये शुल्क नहीं देने पर लाइब्रेरी में जाने से रोकने की शिकायत करते हुए कहा कि अभी तक उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता था। पहले 500 रुपये शुल्क दिया। उसके बाद कभी भी शुल्क की मांग नहीं की गई।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:यूपी : बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली है गुड न्यूज, जल्द वापस हो सकता है ये आदेश

एक जून से शुल्क मांगा जा रहा है। लाइब्रेरी की दीवार पर क्यूआर कोड भी चस्पा किया गया है। इसके बारे में राजकीय इंटर कॉलेज प्रशासन से जानकारी मांगी गई तो बताया गया कि सरकार ने कोई शुल्क नहीं लगाया। नगर आयुक्त ने कहा कि लाइब्रेरी बनाने वाली प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है।

सरकार से जब तक बजट मिला, छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। अब सरकार से बजट नहीं मिल रहा है। लाइब्रेरी का संचालन करने के लिए बजट चाहिए। इसलिए हर महीने 500 रुपये यूजर चार्ज लगाया गया है। नगर आयुक्त की बात सुनने के बाद छात्र शुल्क वापस लेने की मांग पर अड़ गए।

ये भी पढ़ें:यूपी में एंटी करप्शन टीम का ऐक्शन जारी, अब इस जिले में बेटे संग पकड़ाया कर्मचारी
ये भी पढ़ें:HIV पॉजिटिव मकान मालिक ने किराएदार से रेप किया, UP में बुजुर्ग महिला से दरिंदगी
ये भी पढ़ें:प्रेमी को ग्राइंडर से बेरहमी से काटा, फिर यूट्यूब पर पढ़ा फांसी का कानून

नगर आयुक्त ने दिया ये आश्वासन

छात्रों के प्रदर्शन के दौरान अंतत: नगर आयुक्त ने कहा कि शुल्क कम करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाएगा।छात्र नितेश केसरी, हर्ष तिवारी टिंकू मौर्य, अनुराग यादव, शुभम का कहना है कि बाहर से यहां पढ़ने आए हैं। हर महीने शुल्क नहीं देना पड़ेगा, इसलिए लाइब्रेरी के सदस्य बने। घर से इतना पैसा नहीं मिलता कि हर महीने लाइब्रेरी का शुल्क दे पाएं। वहीं, प्रयागराज स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों का कहना है कि लाइब्रेरी के संचालन के लिए न्यूनतम शुल्क लिया जा रहा है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।