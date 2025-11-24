यूपी में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म अब छात्र इस डेट तक भर सकेंगे, लास्ट डेट बढ़ी

संक्षेप: UP Scholarship:यूपी में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई। अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जिससे अब छात्र आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। सोमवार को संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी गई।

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए मंलवार से फिर प्रक्रिया शुरू होगी। मंगलवार से एक दिसंबर तक विद्यालय मास्टर डाटा लॉक करेंगे। फिर आठ दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक इसका सत्यापन करेंगे। वहीं इस बीच मंगलवार से छह दिसंबर तक कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन का अंतिम प्रिंट वह सात दिसंबर तक निकाल सकेंगे और इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की फोटो कॉपी व अन्य दस्तावेजों के साथ 9 दिसंबर तक विद्यालय में जमा करेंगे।

सत्यापन व त्रुटि निस्तारण विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 13 दिसंबर तक किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक वास्तविक छात्रों की जांच 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक करेंगे। फिर एनआईसी के द्वारा डाटा मिलान 15 दिसंबर से 23 दिसंबर और छात्रों के स्तर पर त्रुटियों का निस्तारण 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक किया जाएगा।