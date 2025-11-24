Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Students an now fill out scholarship application forms last date extended
यूपी में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म अब छात्र इस डेट तक भर सकेंगे, लास्ट डेट बढ़ी

यूपी में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म अब छात्र इस डेट तक भर सकेंगे, लास्ट डेट बढ़ी

संक्षेप:

UP Scholarship:यूपी में छात्रवृत्ति आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई।  अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे।

Mon, 24 Nov 2025 07:47 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

UP Scholarship: उत्तर प्रदेश में अब कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छह दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकेंगे। समाज कल्याण विभाग ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया है। जिससे अब छात्र आसानी से फॉर्म भर सकेंगे। सोमवार को संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए मंलवार से फिर प्रक्रिया शुरू होगी। मंगलवार से एक दिसंबर तक विद्यालय मास्टर डाटा लॉक करेंगे। फिर आठ दिसंबर तक जिला विद्यालय निरीक्षक इसका सत्यापन करेंगे। वहीं इस बीच मंगलवार से छह दिसंबर तक कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल https://scholarship.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे। आवेदन का अंतिम प्रिंट वह सात दिसंबर तक निकाल सकेंगे और इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की फोटो कॉपी व अन्य दस्तावेजों के साथ 9 दिसंबर तक विद्यालय में जमा करेंगे।

ये भी पढ़ें:यूपी में कल सार्वजनिक अवकाश, सभी स्कूल-कॉलेज और ऑफिसों में रहेगी छुट्टी
ये भी पढ़ें:अखिलेश के भाई की 25 को शादी, जश्न में मुलायम परिवार; देखें सैफई में तिलक की फोटो

सत्यापन व त्रुटि निस्तारण विद्यालय के द्वारा ऑनलाइन सत्यापन 13 दिसंबर तक किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक वास्तविक छात्रों की जांच 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक करेंगे। फिर एनआईसी के द्वारा डाटा मिलान 15 दिसंबर से 23 दिसंबर और छात्रों के स्तर पर त्रुटियों का निस्तारण 23 दिसंबर से 28 दिसंबर तक किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:पति सौरभ की कातिल मुस्कान मां बनने वाली है; डिलीवरी के लिए हाॅस्पिटल में भर्ती
ये भी पढ़ें:रातों-रात सड़क पर खड़ा कर दिया पक्का मकान, सुबह नजारा देखकर हैरान रह गए लोग

जिला स्तरीय कमेटी स्वीकृति व डाटा लाक करने का कार्य 23 दिसंबर से 31 जनवरी तक करेंगे। वहीं छात्रों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि नौ फरवरी तक भेजी जाएगी। अभी तक 30 अक्तूबर तक छात्रों को छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन का समय दिया गया था। विद्यार्थियों की मांग पर आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today UP Scholarship
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |