यूपी: स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान स्कूल में हादसा, छज्जा गिरने से छात्र की मौत; 2 घायल

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पड़ोस के बच्चे भी स्कूल में कार्यक्रम देखने आए थे। इसी दौरान मुख्य गेट के पास का छज्जा भरभराकर गिर गया। इसके नीचे दबकर एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। दो घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डीएम ओर एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया।

उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक स्कूल में स्वतंत्रता दिवस समारोह के हादसा हो गया। मदाला फतेहपुर गांव के अल हसनैन पब्लिक स्कूल में यह हादसा हुआ। स्कूल में समारोह मनाए जाने के दौरान अचानक से मुख्य गेट का छज्जा भरभराकर नीचे गिर गया। इस हादसे में 8 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में दो बच्चे घायल हो गए हैं। छज्जा गिरते ही स्कूल कैंपस में चीख-पुकार मच गई। समारोह की जगह चारों तरफ अफरा-तफरी फैल गई।

इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्कूल और पड़ोस के बच्चे स्कूल में कार्यक्रम देखने आए थे। सभी लोग कार्यक्रम देख रहे थे इसी दौरान मुख्य गेट के पास का छज्जा भरभराकर गिर गया। इसके नीचे दबकर एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। दो घायल बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलने पर डीएम ओर एसपी ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने घायल बच्चों के इलाज और मौके पर कार्रवाई के बारे में कई दिशा-निर्देश दिए।

ध्वजारोहण के बाद हादसा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार स्कूल में स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण के बाद बच्चे कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। इसे देखने के लिए आसपास के घरों के बच्चे भी आए थे। इस दौरान कुछ बच्चे मुख्य गेट पर बने छज्जे पर चढ़ गए। भार के चलते छज्जा भरभराकर गिर गया। इसके मलबे में तीन बच्चे दब गए। पुलिस के अनुसार इस हादसे में आठ साल के निजाम की मौत हो गई जबकि 10 साल की शैफली और 11 सााल का सैफ घायल हो गए।

पीलीभीत में भरभराकर गिरा CHC का लिंटर वहीं, पीलीभीत की ग्राम पंचायत दौलतपुर ता. चांदपुर में निर्माणाधीन सीएससी सेंटर सह पंचायत भवन का लिंटर शुक्रवार को निर्माण के दौरान भरभराकर गिर गया। हादसे में निर्माण की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। ग्रामीणों ने मामले की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के मुताबिक, लिंटर डालने का काम करीब 50 प्रतिशत ही पूरा हुआ था कि अचानक शटरिंग समेत संरचना धराशायी हो गई। नव-निर्मित दीवारों में भी दरारें आ गईं और कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में दो-तीन श्रमिकों को मामूली चोटें आने की बात कही जा रही है।

ग्रामीणों ने निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भवन निर्माण शुरू होने के बाद से ही गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे थे। आरोप है कि निर्माण में घटिया ईंट, कम सीमेंट वाला मसाला और मानकों की अनदेखी कर सरिया इस्तेमाल किया गया। लिंटर डालने से पहले शटरिंग और लेवल की पर्याप्त जांच नहीं कराए जाने की भी बात कही गई है।