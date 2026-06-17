कुत्तों का आतंक! 6 गावों में घूम-घूमकर 12 लोगों को काटा, बाराबंकी में बुजुर्ग को नोचकर मार डाला

यूपी के दो शहरों में मंगलवार को कुत्तों का आतंक रहा। गोंडा के 6 गावों में एक कुत्ते ने घूम-घूमकर 12 लोगों को काटा। इसके बाद दहशत में आए लोग घरों से बाहर भी निकलने से डरे। वहीं, बाराबंकी में एक कुत्ते ने बुजुर्ग को नोचकर मार डाला।

यूपी में गली के आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को भी गोंडा और बहराइच में कुत्तों ने ऐसा आतंक मचाया की लोग दहशत में आ गए। जहां, गोंडा में एक कुत्ते ने 6 गावों में घूम-घूमकर लोगों को निशाना बनाया। कुत्ते ने 12 लोगों को काटा। वहीं, बाराबंकी में एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग को कुत्ते ने नोचकर मार डाला। घटना के बाद गांव वालों ने कुत्ते को पीटकर मार दिया।

गोंडा के बभनजोत में खोड़ारे थानाक्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में पागल कुत्ते ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों काटकर लहूलुहान कर दिया। कुत्ते के हमले में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया है। कुत्ते के हमले में घायल बुजुर्ग मूसे को 14 टांके लगे हैं। दहशत के मारे लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। खोड़ारे के गौरा बुजुर्ग, रघवापुर, बुक्कनपुर, गाजीपुर, बनगंवा तथा मन्नीजोत में एक पागल कुत्ते ने दहशत फैला रखी है।

लोग घरों में छिपे रहने को मजबूर है। सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक मूसे (80), रवि (13), सोनू (18),महताब आलम (47), मनोज कुमार (27),मंगल सोनी (50), लाल बाबू (55), सोन कुमारी (25), संदीप कुमार (22), हिमांशु गुप्ता (21) सहित दर्जनों लोगों को काटकर घायल कर दिया है। घायल बुजुर्ग मूसे को 14 टांके लगे हैं। पीड़ितों के मुताबिक पागल कुत्ता चुपके से लोगों के करीब आकर काट कर भाग जाता है। ग्रामीण दिन रात लाठी लेकर गांव की रखवाली करने को मजबूर हैं। कुछ माह पूर्व एक पागल कुत्ते ने गौराचौकी कस्बे में आतंक फैला रखा था।

डर से बंद हुए घरों के दरवाजे इलाके में पागल कुत्ते की डर से गौरा चौकी के आसपास के लगभग छह किमी दायरे में लोग डर से बच्चों समेत घरो में छिपे रहते हैं। साथ ही अपने-अपने घरों के दरवाजों को बंद कर जीने को मजबूर हैं। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डा.तरुण कुमार मौर्य ने बताया कि कुत्ते से घायल स्वास्थ्य केंद्र पर कई मरीज आए जिनका इलाज किया जा रहा है l सामान्य घायल मरीज को टिटनस और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। गंभीरघायल मरीजों को एंटी रैबीज के साथ टिटनेस और आरआईजी का वैक्सीन भी दिया जा रही है।

बाराबंकी में वृद्ध को कुत्ते ने नोंचकर मार डाला बाराबंकी में बबुरिहा गांव में लकवाग्रस्त 80 साल के बुजुर्ग मंसाराम को आवारा कुत्ते ने नोचकर मार डाला। असहाय होने के कारण बुजुर्ग खुद का बचाव नहीं कर सके और कुत्ता उनके शरीर को कई जगहों पर नोचता रहा। गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग की मंगलवार रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कुत्ते को भी मौके पर ही पीटकर मार डाला।