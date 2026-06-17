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कुत्तों का आतंक! 6 गावों में घूम-घूमकर 12 लोगों को काटा, बाराबंकी में बुजुर्ग को नोचकर मार डाला

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, गोंडा/बाराबंकी
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यूपी के दो शहरों में मंगलवार को कुत्तों का आतंक रहा। गोंडा के 6 गावों में एक कुत्ते ने घूम-घूमकर 12 लोगों को काटा। इसके बाद दहशत में आए लोग घरों से बाहर भी निकलने से डरे। वहीं, बाराबंकी में एक कुत्ते ने बुजुर्ग को नोचकर मार डाला। 

कुत्तों का आतंक! 6 गावों में घूम-घूमकर 12 लोगों को काटा, बाराबंकी में बुजुर्ग को नोचकर मार डाला

यूपी में गली के आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। मंगलवार को भी गोंडा और बहराइच में कुत्तों ने ऐसा आतंक मचाया की लोग दहशत में आ गए। जहां, गोंडा में एक कुत्ते ने 6 गावों में घूम-घूमकर लोगों को निशाना बनाया। कुत्ते ने 12 लोगों को काटा। वहीं, बाराबंकी में एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग को कुत्ते ने नोचकर मार डाला। घटना के बाद गांव वालों ने कुत्ते को पीटकर मार दिया।

गोंडा के बभनजोत में खोड़ारे थानाक्षेत्र के आधा दर्जन गांवों में पागल कुत्ते ने दर्जन भर से ज्यादा लोगों काटकर लहूलुहान कर दिया। कुत्ते के हमले में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया गया है। कुत्ते के हमले में घायल बुजुर्ग मूसे को 14 टांके लगे हैं। दहशत के मारे लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। खोड़ारे के गौरा बुजुर्ग, रघवापुर, बुक्कनपुर, गाजीपुर, बनगंवा तथा मन्नीजोत में एक पागल कुत्ते ने दहशत फैला रखी है।

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लोग घरों में छिपे रहने को मजबूर है। सोमवार शाम से मंगलवार सुबह तक मूसे (80), रवि (13), सोनू (18),महताब आलम (47), मनोज कुमार (27),मंगल सोनी (50), लाल बाबू (55), सोन कुमारी (25), संदीप कुमार (22), हिमांशु गुप्ता (21) सहित दर्जनों लोगों को काटकर घायल कर दिया है। घायल बुजुर्ग मूसे को 14 टांके लगे हैं। पीड़ितों के मुताबिक पागल कुत्ता चुपके से लोगों के करीब आकर काट कर भाग जाता है। ग्रामीण दिन रात लाठी लेकर गांव की रखवाली करने को मजबूर हैं। कुछ माह पूर्व एक पागल कुत्ते ने गौराचौकी कस्बे में आतंक फैला रखा था।

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डर से बंद हुए घरों के दरवाजे

इलाके में पागल कुत्ते की डर से गौरा चौकी के आसपास के लगभग छह किमी दायरे में लोग डर से बच्चों समेत घरो में छिपे रहते हैं। साथ ही अपने-अपने घरों के दरवाजों को बंद कर जीने को मजबूर हैं। इस संबंध में सीएचसी अधीक्षक डा.तरुण कुमार मौर्य ने बताया कि कुत्ते से घायल स्वास्थ्य केंद्र पर कई मरीज आए जिनका इलाज किया जा रहा है l सामान्य घायल मरीज को टिटनस और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है। गंभीरघायल मरीजों को एंटी रैबीज के साथ टिटनेस और आरआईजी का वैक्सीन भी दिया जा रही है।

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बाराबंकी में वृद्ध को कुत्ते ने नोंचकर मार डाला

बाराबंकी में बबुरिहा गांव में लकवाग्रस्त 80 साल के बुजुर्ग मंसाराम को आवारा कुत्ते ने नोचकर मार डाला। असहाय होने के कारण बुजुर्ग खुद का बचाव नहीं कर सके और कुत्ता उनके शरीर को कई जगहों पर नोचता रहा। गंभीर रूप से जख्मी बुजुर्ग की मंगलवार रात जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने कुत्ते को भी मौके पर ही पीटकर मार डाला।

देवा क्षेत्र के ग्राम बबुरिहा निवासी मंसाराम चलने-फिरने में असमर्थ थे और घर में अकेले थे, तभी खूंखार कुत्ते ने उन पर हमला बोल दिया। उनकी चीख-सुनकर जब तक ग्रामीण मौके पर पहुंचे, कुत्ता उन्हें बुरी तरह लहूलुहान कर चुका था। गुस्साए ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर उस कुत्ते को मौके पर ही ढेर कर दिया, क्योंकि वह कई लोगों को पूर्व में काट चुका था। बुजुर्ग की मौत के बाद घरेलू कलह और बेटों की लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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