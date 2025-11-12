Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP STF major action, Case filed against 11 people including the ARTO of Rae Bareli and Fatehpur
यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, रायबरेली, फतेहपुर के एआरटीओ समेत 11 पर मुकदमा; विभाग में हड़कंप

यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, रायबरेली, फतेहपुर के एआरटीओ समेत 11 पर मुकदमा; विभाग में हड़कंप

संक्षेप: यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई की। रायबरेली और फतेहपुर जिले के एआरटीओ समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस कार्रवाई के बाद दोनों जनपदों के परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है। 

Wed, 12 Nov 2025 03:10 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली के आरोपों में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई की। रायबरेली और फतेहपुर जिले के एआरटीओ समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस कार्रवाई के बाद दोनों जनपदों के परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार, एसटीएफ के इंस्पेक्टर की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रायबरेली और फतेहपुर के आरटीओ, पीटीओ और उनकी टीमें ओवरलोड ट्रकों से पैसा लेकर उन्हें पास कराती थीं। इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कई ट्रक बिना जांच के ही क्लियर कर दिए जाते थे।

एफआईआर में दर्ज गंभीर आरोपों के बाद यूपी परिवहन विभाग में हड़कंप है। सूत्रों के मुताबिक, एसटीएफ को लंबे समय से इन दोनों जिलों में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के बाद जब पुख्ता साक्ष्य सामने आए तो एसटीएफ ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया।

कड़ी कार्रवाई की जाएगी

क्षेत्राधिकारी लालगंज अमित सिंह ने बताया कि एसटीएफ के इंस्पेक्टर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि आगे की जांच में जिन लोगों की संलिप्तता पाई जाएगी, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग के अन्य जिलों में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है।

ये भी पढ़ें:लखनऊ की कॉलोनियां आतंकियों और स्लीपिंग माड्यूल के लिए कैसे बनीं मुफीद?
ये भी पढ़ें:गुड न्यूज: इस बार OTS में मूल बकाए में भी राहत, बिजली उपभोक्ता जानें कब से शुरू
Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today Raebareli News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |