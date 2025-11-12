यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, रायबरेली, फतेहपुर के एआरटीओ समेत 11 पर मुकदमा; विभाग में हड़कंप

संक्षेप: यूपी एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई की। रायबरेली और फतेहपुर जिले के एआरटीओ समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस कार्रवाई के बाद दोनों जनपदों के परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है।

यूपी में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली के आरोपों में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बड़ी कार्रवाई की। रायबरेली और फतेहपुर जिले के एआरटीओ समेत 11 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। इस कार्रवाई के बाद दोनों जनपदों के परिवहन विभाग में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, एसटीएफ के इंस्पेक्टर की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि रायबरेली और फतेहपुर के आरटीओ, पीटीओ और उनकी टीमें ओवरलोड ट्रकों से पैसा लेकर उन्हें पास कराती थीं। इस पूरी प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जा रही थी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि अधिकारियों की मिलीभगत से कई ट्रक बिना जांच के ही क्लियर कर दिए जाते थे।

एफआईआर में दर्ज गंभीर आरोपों के बाद यूपी परिवहन विभाग में हड़कंप है। सूत्रों के मुताबिक, एसटीएफ को लंबे समय से इन दोनों जिलों में ओवरलोड ट्रकों से अवैध वसूली की शिकायतें मिल रही थीं। जांच के बाद जब पुख्ता साक्ष्य सामने आए तो एसटीएफ ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया।