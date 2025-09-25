UP STF gets major success arrests man carrying 2 lakh reward who escaped from jail seven years ago by jumping over wall यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता, सात साल पहले जेल की दीवार कूदकर भागा दो लाख का इनामी गिरफ्तार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बदायूं जेल से भागे दो लाख के इनामी को सात साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली यूनिट की एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी सात साल से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था।

Thu, 25 Sep 2025 05:36 PM
यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। बदायूं जेल से भागे दो लाख के इनामी को सात साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया। बरेली यूनिट की एसटीएफ ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आरोपी सात साल से लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। वह ब्लॉक प्रमुख की हत्या के मामले में बदायूं जेल में बंद था। 2018 में दीवार कूदकर फरार हो गया था।

मुरादाबाद का रहने वाला सुमित ब्लॉक प्रमुख योगेंद्र की हत्या के मामले में बदायूं में जेल में बंद था। 12 मई 2018 को वह अचानक से बदायूं जेल की दीवार कूदकर फरार हो गया। सुमित के भागते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। उसकी काफी जगह तलाश की गई लेकिन सुमित सात साल से लगातार पुलिस को चकमा देता रहा, तभी से वह लगातार फरार चल रहा था। सुमित पर दो लाख का इनाम भी रखा गया था। गुरुवार को बरेली यूनिट की एसटीएफ को सुमित के लोकेशन की जानकारी मिली तो उसने जाल बिछाया। एसटीएफ ने सुमित को पकड़ने के लिए टीम के साथ कई जगह छापेमारी की। पुलिस की कार्रवाई की जानकारी मिलने पर सुमित भी इधर-उधर भागता रहा लेकिन गुरुवार को वह एसटीएफ के हत्थे चढ़ गया। एसटीएफ ये कार्रवाई बड़ी सफलता मानी जा रही है।

