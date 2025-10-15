Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP STF achieves major success two criminals arrested for cheating name recruitment Chhattisgarh

यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता, छतीसगढ़ में भर्ती के नाम पर करते थे ठगी, दो शातिर गिरफ्तार

संक्षेप: यूपी पुलिस और एसटीएफ को बड़ा सफलता मिली है। एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ में एसएससी, जीडी, बीएसएफ की भर्ती में फर्जी तरीके से दस्तावेज उपलब्ध कराकर लोगों से ठगी करने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है।

Wed, 15 Oct 2025 03:09 PMDinesh Rathour फिरोजाबाद, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on
यूपी एसटीएफ को बड़ी सफलता, छतीसगढ़ में भर्ती के नाम पर करते थे ठगी, दो शातिर गिरफ्तार

यूपी पुलिस और एसटीएफ को बड़ा सफलता मिली है। एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ में एसएससी, जीडी, बीएसएफ की भर्ती में फर्जी तरीके से दस्तावेज उपलब्ध कराकर लोगों से ठगी करने वाले दो शातिरों को गिरफ्तार किया है। दोनों शातिर नसीरपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। सटीक सूचना के बाद दोनों को पुलिस गिरफ्तार करके लाई है। उनके पास से फर्जी भर्ती संबंधी तमाम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं।

एसएसपी सौरभ दीक्षित के निर्देश पर फिरोजाबाद में चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चैकिंग, तलाश वांछित, वारण्टी अभियान के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अनुज चौधरी के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के पर्यवेक्षण में तथा यूपी एसटीएफ इकाई जनपद आगरा व थाना नसीरपुर पुलिस टीम के साथ बुधवार को कार्रवाई की गई। नसीरपुर के गुढा चौराहा से अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र लायक सिंह निवासी ग्राम नगला चन्दा थाना नसीरपुर, चन्द्रवीर उर्फ छोटू पुत्र ब्रहमदेव निवासी ग्राम गुढा थाना नसीरपुर को गिरफ्तार किया है। उनके पास से फर्जी दस्तावेज व अन्य प्रपत्र भी बरामद हुए हैं। दोनों आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है।

अभियुक्तों को गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक यतीन्द्र शर्मा यूपी एसटीएफ आगरा, प्रभारी निरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह थाना नसीरपुर, उप निरीक्षक चन्द्रभान सिंह थाना नसीरपुर, अरविन्द सिंह, प्रशांत कुमार, अमित चौहान, विवेक कुमार तैनाती यूपी एसटीएफ, कांस्टेबल अरुण कुमार, सत्यवीर सिंह तैनाती थाना नसीरपुर ने अहम भूमिका निभाई।

इस तरह शिकायत पर एसटीएफ ने बिछाया जाल

पुलिस ने बताया कि सात अक्टूबर को आवेदक नीरज कुमार पुत्र रामेश्वर निवासी ग्राम पथरौली कला बरेह मोरी जनपद धौलपुर राजस्थान, आवेदक रिंकू कुमार पुत्र गोविन्द सिंह निवासी ग्राम भदरौली थाना बाह आगरा ने यूपी एसटीएफ इकाई आगरा कार्यालय में उपस्थित होकर शिकायत दर्ज कराई थी कि एसएससी, जीडी, बीएसएफ छत्तीसगढ में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करने वाला गैंग सक्रिय है। गैंग के सदस्य चन्द्रवीर उर्फ छोटू व प्रदीप एवं अन्य ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देने के लिए नसीरपुर क्षेत्र में बुलाया था।

शिकायती प्रार्थना पत्र आवेदक नीरज कुमार व रिंकू कुमार उपरोक्त की जांच में उच्चाधिकारियों के निर्देश में कार्रवाई तय की गई। यूपी एसटीएफ और नसीरपुर पुलिस आवेदक को बताये गए स्थान गुढा चौराहा थाना नसीरपुर में लेकर गई। यहां पर काले रंग की स्पेलडर मोटर साइकिल जो बिना नम्बर की थी वह आकर रुकी। दोनों शिकायतकर्ता इन दोनों शातिरों से बात करने लगे। शातिरों को 2 पारदर्शी फाइल कवर के साथ पुलिस और एसटीएफ ने दबोच लिया।

गामीण युवकों निशाना बनाते हैं शातिर

शातिरों ने पूछताछ करने पर बताया कि हम सभी लोग अपने जनपद के आसपास के ग्रामीण युवकों को विभिन्न सशस्त्र बलों, एसएससी, जीडी में भर्ती कराने के नाम पर ठगी करते हैं। ऑनलाइन भर्ती परिणाम आता है उसी भर्ती में पास हुए अभ्यर्थियों में से कुछ अभ्यर्थियो का नाम छांटकर उनकी फर्जी मार्कशीट व अन्य प्रप्रत्र बनाकर फोटो में मिक्सिंग कर ज्वाइनिंग लेटर बनाकर देते हैं। इसके बदले में मोटी रकम वसूल ली जाती है। जब फर्जी मार्कशीट और प्रपत्रों को लेकर फर्जीवाड़े के शिकार युवक उन भर्ती सेंटर पर जाते हैं तो उन कागजों को दिखाने के बाद पकड़े जाते हैं और डर जाते है। हमारी शिकायत नहीं करते हैं। इसी का फायदा उठाकर हम लोग उन्हें ब्लैक मेल करते हैं। उनसे प्रति व्यक्ति 10 लाख रूपये ठग लेते हैं। ठगी के रुपयों को हम लोग आपस में बांट लेते है एवं अगर रुपया वापस मांगते है तो हम कुछ रुपया लौटाकर धमकी देकर भगा देते हैं।

अभियुक्तों के पास से यह सामग्री बरामद

अभियुक्त प्रदीप कुमार से पुलिस ने एक प्लास्टिक के डिब्बे में 1 मोबाइल वीवो, 520 रुपये नकद, एक मुहर तहसीलदार तहसील राजनांदगांव छत्तीसगढ, एक फाइल में 22 प्रमाणपत्र व लेन-देन की कुछ छायाप्रति बरामद की हैं। इसी तरह दूसरे अभियुक्त चन्द्रवीर उर्फ छोटू से 1 मोबाइल वीवो, 510 रुपये नगद, 1 मुहर लोक सेवा केन्द्र राजनांदगांव छत्तीसगढ व एक फाइल में 11 कागजात मिले हैं। दोनों के पास से एक ब्लैक कलर की स्पेंडर बाइक जो बिना नम्बर प्लेट की थी। एक्सिस बैंक के खाली चेक बरामद हुए हैं।