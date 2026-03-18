Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

यूपी में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा ऐप, क्यों जरूरत?

Mar 18, 2026 08:04 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी में मुस्लिम महिलाओं की शिकायतों के लिए एक विशेष ऐप लॉन्च किया जाएगा। महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने इस बारे में आगरा में घोषणा की। उन्होंने ऐप की जरूरत के बारे में भी विस्तार से बताया।

यूपी में मुस्लिम महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगा ऐप, क्यों जरूरत?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण और उनकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाने जा रही है। राज्य महिला आयोग मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष मोबाइल एप्लिकेशन (App) लॉन्च करने जा रही है। आगरा के नवीन सर्किट हाउस में आयोजित जनसुनवाई के दौरान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने इस योजना की घोषणा की। चौहान ने इस ऐप की जरूरत के बारे में भी विस्तार से बताया।

सामाजिक पाबंदियां और ऐप की जरूरत

महिला आयोग की अध्यक्ष बबिता चौहान ने बताया कि जनसुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रमुखता से सामने आया है कि कई मुस्लिम महिलाएं गंभीर समस्याओं के बावजूद आयोग के कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसके पीछे मुख्य कारण सामाजिक पाबंदियां, पारिवारिक दबाव और लोक-लाज का डर होता है। कई बार महिलाएं एक बार शिकायत तो कर देती हैं, लेकिन दोबारा सुनवाई के लिए आने में उन्हें कठिनाई होती है। इसी समस्या के समाधान के लिए आयोग एक विशेष ऐप विकसित कर रहा है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ित महिलाएं सीधे आयोग से जुड़ सकेंगी और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में घर आए दामाद की ससुर ने की पीट-पीटकर हत्या, बेटी के लव मैरिज से थे नाराज

जनसुनवाई में आए 44 नए मामले

मंगलवार को आगरा में आयोजित जनसुनवाई में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न, गुजारा भत्ता और पेंशन से जुड़े कुल 44 नए मामले सामने आए। अध्यक्ष ने मौके पर ही संबंधित थानाध्यक्षों से फोन पर वार्ता की और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि थानों में आने वाली पीड़ित महिलाओं की तुरंत एफआईआर (FIR) दर्ज की जाए और उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए। यह भी बताया गया कि पूर्व में भेजे गए 40 मामलों में से 34 का सफल निस्तारण किया जा चुका है।

सरकारी योजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान अध्यक्ष ने महिला कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति भी जांची। जनपद में वर्तमान में 77,256 महिलाओं को विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है, जबकि 5,000 नई बालिकाओं को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता सुनिश्चित की जाए।

ये भी पढ़ें:यूपी के 32 हजार से ज्यादा स्कूल बने निपुण, मिलेगी यह सौगात, सम्मानित होंगे टीचर
ये भी पढ़ें:पुलिस भर्ती के बाद परिषदीय परीक्षा में ‘पंडित’ पर सवाल से बवाल, शिक्षक संघ नाराज

प्रशासनिक अमले की मौजूदगी

इस महत्वपूर्ण बैठक और जनसुनवाई के दौरान एडीएम (न्यायिक) धीरेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी अतुल सोनी और जिला समाज कल्याण अधिकारी विजयलक्ष्मी मौर्य मुख्य रूप से मौजूद रहे। आयोग का मानना है कि प्रस्तावित ऐप के आने के बाद न केवल शिकायतों की संख्या बढ़ेगी, बल्कि ग्रामीण और संकुचित क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को न्याय दिलाने में पारदर्शिता भी आएगी।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं। 

और पढ़ें
Muslim Agra News Yogi Government अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |