अपनी ही पार्टी के सांसद पर एक करोड़ मानहानि दावे में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला का यू-टर्न, क्या बोलीं

यूपी में अपनी ही पार्टी के सांसद आशोक रावत पर एक करोड़ मानहानि दावे में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने यू-टर्न लिया है। उन्होंने कहा कि नोटिस उन्होंने जरूर भेजा था मगर सांसद से उनकी कोई बात नहीं हुई है। वह उनसे खुद मिलकर बात करेंगी।

Deep Pandey कानपुर, हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 07:58 AM
यूपी में अपनी ही पार्टी के सांसद अशोक रावत पर एक करोड़ की मानहानि के दावे का नोटिस भेजने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अब यू-टर्न ले लिया है। रविवार को ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में उन्होंने कहा कि नोटिस उन्होंने जरूर भेजा था मगर सांसद से उनकी कोई बात नहीं हुई है। वह उनसे खुद मिलकर बात करेंगी। वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहतीं।

सांसद और मंत्री के बीच खींचतान और विवाद की जड़ 40 करोड़ से बना खेरेश्वर मंदिर मार्ग है। प्रतिभा शुक्ला का यह भी कहना है कि उनके पास कुछ लोग आए थे और कहा था कि खेरेश्वर मंदिर की रोड खराब बनी है तो जांच के लिए शासन को लिख दिया। बकौल राज्य मंत्री ‘मीडिया के जरिए ही हमें पता चला कि सांसद ने कहा कि इसमें मेरा व्यक्तिगत इंट्रेस्ट है। जबकि मेरा कोई व्यक्तिगत इंट्रेस्ट नहीं होता। 10-15 दिन पहले अधिवक्ता के माध्यम से नोटिस भेजा था। अब मीडिया के जरिए मैं कोई बात नहीं बढ़ाना चाहती’। दूसरी ओर मिश्रिख से भाजपा के सांसद अशोक रावत ने ‘हिन्दुस्तान’ से बातचीत में कहा-‘मुझे अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है।

अब तक तीन बार हुई जांच, ऐसे उपजा विवाद

1. बिठूर से शिवराजपुर जाने वाले खेरेश्वर मंदिर मार्ग का चौड़ीकरण तीन मीटर से सात मीटर तक किया गया। इस पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने 40 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

2. महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग की राज्यमंत्री ने घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने और मानक के विपरीत की शिकायत शासन से नौ जुलाई को की।

3. इसके बाद एक जांच जिलाधिकारी, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी और अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग की टीम ने सड़क की जांच और सड़क को ठीक बताया।

4. दूसरी जांच पीडब्ल्यूडी लखनऊ के चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता ने की। सैंपल को एचबीटीयू भेजा गया, वहां की जांच में भी मानक में कमी नहीं मिली।

5. आठ अगस्त को तीसरी जांच इंडो नेपाल बॉर्डर प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर ने की। इस टेक्निकल ऑडिट टीम की जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, इंतजार हो रहा।

6. पंद्रह किमी तक के इस मार्ग का चौड़ीकरण ठेकेदार फर्म अशोक कुमार छाबड़ा कांस्ट्रक्शन ने किया है। छह जून 2024 को निर्माण शुरू हुआ, पांच अगस्त 2025 को पूरा।

7. सांसद अशोक रावत ने भी शासन को पत्र लिखकर बताया कि सड़क मानक के अनुरूप बनी है। तीन बार जांच हो चुकी। मंत्री की शिकायत को निजी हितों से प्रेरित बताया।

