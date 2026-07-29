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यूपी: राज्य सूचना आयुक्त के भतीजे की सड़क किनारे मिली लाश, लखनऊ में चल रहा था इलाज

By Ajay Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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पुलिस के अनुसार चंद्रशेखर का इलाज लखनऊ में चल रहा था। वह बिना बताए सुबह निकल गए थे। परिजनों ने बताया कि चंद्रशेखर अपने साले कुलदीप के साथ दवा लेने गए थे। परिवार के लोग लगातार उनकी तलाश कर रहे थे। इसी दौरान शाहआलमपुर गांव के कट के पास सड़क किनारे उनका शव मिला।

Chandrashekhar s file Photo
चंद्रशेखर की फाइल फोटो

उत्तर प्रदेश की राज्य सूचना आयुक्त और पूर्व आईएएस अधिकारी शकुंतला गौतम के भतीजे चंद्रशेखर की सड़क किनारे लाश मिली है। चंद्रशेखर का लखनऊ में इलाज चल रहा था। औरैया के एक गांव के रहने वाले चंद्रशेखर अपने साले के साथ दवा लेने गए थे। मंगलवार की सुबह वह किसी को कुछ बताए बिना लखनऊ से निकल गए थे। परिवारवाले सुबह से ही उनकी तलाश में जुटे थे। इसी बीच औरैया-फफूंद मार्ग पर दोपहर में उनका शव सड़क किनारे पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चंद्रशेखर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच-पड़ताल शुरू कर दी।

हालांकि देर शाम आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर का लखनऊ में इलाज चल रहा था। मंगलवार सुबह वह बिना बताए घर वापस आ रहे थे। पुलिस के अनुसार, औरैया के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के डोरी पुरवा गांव के रहने वाले किसान चंद्रशेखर का इलाज लखनऊ में चल रहा था। परिजनों ने बताया कि चंद्रशेखर अपने साले कुलदीप के साथ दवा लेने गए थे। मंगलवार सुबह वह बिना किसी को बताए लखनऊ से निकल आए। परिवार के लोग लगातार उनकी तलाश कर रहे थे।

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इसी दौरान शाहआलमपुर गांव के कट के पास सड़क किनारे उनका शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की और फिर पुलिस ने चंद्रशेखर के परिवारीजनों को सूचना दी। बताया जा रहा है कि घटनास्थल पर शराब की बोतल और बीयर कैन पड़ी थी। चंद्रशेखर की चाची शकुंतला गौतम सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और वर्तमान में सेवा विस्तार के तहत राज्य सूचना आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।

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क्या बोली पुलिस

इस मामले में सीओ मनोज गंगवार ने बताया कि इस मामले की जांच की जा रही है। चंद्रशेखर की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम में विसरा को सुरक्षित रख लिया गया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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