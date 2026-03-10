Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पीलीभीत में बढ़ रहा यूपी के राज्य पक्षी का कुनबा, क्या उस चिड़िया का नाम आपको पता है?

Mar 10, 2026 05:00 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, संवाददाता, पीलीभीत
share Share
Follow Us on

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का कुनबा बढ़ रहा है। बाघ और तेंदुओं की मौजूदगी वाले इलाके में सारस की संख्या में बढ़ोतरी से उत्साहित वन विभाग ने यहां उनका संरक्षण केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

पीलीभीत में बढ़ रहा यूपी के राज्य पक्षी का कुनबा, क्या उस चिड़िया का नाम आपको पता है?

बाघों की दहाड़, तेंदुओं की फुर्ती और हाथियों की चिंघाड़ के बीच भी पीलीभीत से एक सुखद तस्वीर सामने आ रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के आसपास के इलाकों में यूपी के राज्य पक्षी सारस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। हाल में कराई गई सारस गणना में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे न केवल वन विभाग के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमी सैलानियों के लिए भी उम्मीद जगाने वाले हैं। यहां सारस की संख्या में पिछली गणना के मुकाबले एक दर्जन का इजाफा हो गया है। अब यहां संरक्षण केंद्र बनाने की तैयारी है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों में इस समय 72 से अधिक बाघ अपनी-अपनी टेरिटरी में विचरण कर रहे हैं। यह इलाका बाघ, तेंदुआ और हाथियों के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद पीटीआर के सरहदी इलाकों में राज्य पक्षी सारस बिना किसी भय के अपना कुनबा बढ़ा रहा है। वन विभाग की हालिया गणना के अनुसार जिले में कुल 98 सारस मिले हैं, जिनमें 89 वयस्क और 9 बच्चे हैं। पिछली गणना में इनकी संख्या 86 थी। विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षण और अनुकूल वातावरण मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में पीलीभीत क्षेत्र सारसों के लिए एक प्रमुख आवास स्थल बन सकता है। यह न केवल जैव विविधता के लिए अच्छा संकेत होगा बल्कि इको-टूरिज्म के लिहाज से भी मजबूती देगा।

जिले को तीन रेंज में बांटकर की गई थी गणना

वन एवं वन्यजीव प्रभाग के अनुसार जिले को तीन प्रमुख रेंज में बांटकर सारसों की गणना की गई। पीलीभीत रेंज में कुल 22 सारस दर्ज किए गए हैं। इनमें महुआ, कैंच, न्यूरिया, हुसैनपुर, घेरा और रिछौला में दो-दो सारस मिले, जबकि बारातबोझ में चार, बगहा में दो और सडिया मुस्तकिल में तीन सारस देखे गए। सबसे अधिक सारस बीसलपुर रेंज में पाए गए हैं। इस रेंज में 52 सारस मिल गए हैं। लमुआ में तीन, अर्जुनपुर में दो, सुहास में चार, बरखेड़ा में पांच, बहादुरपुर में तीन, नैनीझील में नौ, करेली में आठ, बमरौली में आठ और चौसर हरदो पट्टी में दस सारस पाए गए।

बीसलपुर रेंज में सारसों की अधिक मौजूदगी वन विभाग के लिए खास मायने रखती है। तीसरी रेंज पूरनपुर में कुल 24 सारस दर्ज किए गए हैं। यहां घुंघचिहाई, सकरिया, कलीनगर और माधोटांडा में सारस देखे गए। यह इलाका बाघ बाहुल्य माना जाता है, इसके बावजूद सारसों की मौजूदगी जैविक संतुलन का संकेत देती है।

सारस संरक्षण केंद्र बनाने की योजना पर शुरू किया गया काम

वन अधिकारियों का कहना है कि पीटीआर के बाहरी क्षेत्रों में महुआ, न्यूरिया, हुसैनपुर, बरखेड़ा और नैनीझील जैसे स्थान सारसों के लिए अनुकूल आवास बनते जा रहे हैं। जलाशयों और खेतों की मौजूदगी के कारण यहां सारसों को पर्याप्त भोजन और सुरक्षित माहौल मिल रहा है। पीलीभीत के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) भरत कुमार के अनुसार राज्य पक्षी सारस की संख्या में बढ़ोतरी सुखद संकेत है। जिले में सारस संरक्षण को लेकर जल्द ही विशेष पहल की जाएगी और इसके लिए सारस संरक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम शुरू किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें:नए साल में नई शुरुआत, पीलीभीत रेंज में कर्नाटक के संस्कार सीखेगी बिजनौर की हथिनी
ये भी पढ़ें:पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ के हमले में बाल-बाल बचे जंगल सफारी कर रहे पर्यटक
Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
Pilibhit News Pilibhit Latest News Tiger अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |