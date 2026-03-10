पीलीभीत में बढ़ रहा यूपी के राज्य पक्षी का कुनबा, क्या उस चिड़िया का नाम आपको पता है?
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के आसपास उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी का कुनबा बढ़ रहा है। बाघ और तेंदुओं की मौजूदगी वाले इलाके में सारस की संख्या में बढ़ोतरी से उत्साहित वन विभाग ने यहां उनका संरक्षण केंद्र बनाने की तैयारी शुरू कर दी है।
बाघों की दहाड़, तेंदुओं की फुर्ती और हाथियों की चिंघाड़ के बीच भी पीलीभीत से एक सुखद तस्वीर सामने आ रही है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व (पीटीआर) के आसपास के इलाकों में यूपी के राज्य पक्षी सारस का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। हाल में कराई गई सारस गणना में जो आंकड़े सामने आए हैं, वे न केवल वन विभाग के लिए बल्कि प्रकृति प्रेमी सैलानियों के लिए भी उम्मीद जगाने वाले हैं। यहां सारस की संख्या में पिछली गणना के मुकाबले एक दर्जन का इजाफा हो गया है। अब यहां संरक्षण केंद्र बनाने की तैयारी है।
पीलीभीत टाइगर रिजर्व के जंगलों में इस समय 72 से अधिक बाघ अपनी-अपनी टेरिटरी में विचरण कर रहे हैं। यह इलाका बाघ, तेंदुआ और हाथियों के लिए जाना जाता है। इसके बावजूद पीटीआर के सरहदी इलाकों में राज्य पक्षी सारस बिना किसी भय के अपना कुनबा बढ़ा रहा है। वन विभाग की हालिया गणना के अनुसार जिले में कुल 98 सारस मिले हैं, जिनमें 89 वयस्क और 9 बच्चे हैं। पिछली गणना में इनकी संख्या 86 थी। विशेषज्ञों का कहना है कि संरक्षण और अनुकूल वातावरण मिलता रहा तो आने वाले वर्षों में पीलीभीत क्षेत्र सारसों के लिए एक प्रमुख आवास स्थल बन सकता है। यह न केवल जैव विविधता के लिए अच्छा संकेत होगा बल्कि इको-टूरिज्म के लिहाज से भी मजबूती देगा।
जिले को तीन रेंज में बांटकर की गई थी गणना
वन एवं वन्यजीव प्रभाग के अनुसार जिले को तीन प्रमुख रेंज में बांटकर सारसों की गणना की गई। पीलीभीत रेंज में कुल 22 सारस दर्ज किए गए हैं। इनमें महुआ, कैंच, न्यूरिया, हुसैनपुर, घेरा और रिछौला में दो-दो सारस मिले, जबकि बारातबोझ में चार, बगहा में दो और सडिया मुस्तकिल में तीन सारस देखे गए। सबसे अधिक सारस बीसलपुर रेंज में पाए गए हैं। इस रेंज में 52 सारस मिल गए हैं। लमुआ में तीन, अर्जुनपुर में दो, सुहास में चार, बरखेड़ा में पांच, बहादुरपुर में तीन, नैनीझील में नौ, करेली में आठ, बमरौली में आठ और चौसर हरदो पट्टी में दस सारस पाए गए।
बीसलपुर रेंज में सारसों की अधिक मौजूदगी वन विभाग के लिए खास मायने रखती है। तीसरी रेंज पूरनपुर में कुल 24 सारस दर्ज किए गए हैं। यहां घुंघचिहाई, सकरिया, कलीनगर और माधोटांडा में सारस देखे गए। यह इलाका बाघ बाहुल्य माना जाता है, इसके बावजूद सारसों की मौजूदगी जैविक संतुलन का संकेत देती है।
सारस संरक्षण केंद्र बनाने की योजना पर शुरू किया गया काम
वन अधिकारियों का कहना है कि पीटीआर के बाहरी क्षेत्रों में महुआ, न्यूरिया, हुसैनपुर, बरखेड़ा और नैनीझील जैसे स्थान सारसों के लिए अनुकूल आवास बनते जा रहे हैं। जलाशयों और खेतों की मौजूदगी के कारण यहां सारसों को पर्याप्त भोजन और सुरक्षित माहौल मिल रहा है। पीलीभीत के प्रभागीय वनाधिकारी (डीएफओ) भरत कुमार के अनुसार राज्य पक्षी सारस की संख्या में बढ़ोतरी सुखद संकेत है। जिले में सारस संरक्षण को लेकर जल्द ही विशेष पहल की जाएगी और इसके लिए सारस संरक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम शुरू किया जा रहा है।