एसएसआर: वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की कवायद, कॉलेजों पर विशेष नजर
एसएसआर के तहत वोटर लिस्ट में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की कवायद जारी है। इसके लिए कॉलेजों पर विशेष नजर रखी गई है। जनसंख्या के अनुपात में 944 के बजाए मतदाता सूची में 831 लिंगानुपात ही है। अधिकारी महिला शिक्षण संस्थानों का दौरा कर रहे हैं।
गोरखपुर, निज संवाददाता। मतदाता सूची में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए प्रशासन ने महिला कॉलेजों पर फोकस किया है। जिले के नौ विधानसभा क्षेत्रों में औसत लिंगानुपात 944 के मुकाबले सिर्फ 831 है। इसे सुधारने के लिए अफसरों की टीम महिला शिक्षण संस्थानों में जाकर 18 साल से अधिक उम्र की छात्राओं को मतदाता बनने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए जागरूक कर रही है।
17 नवंबर को मतदाता सूची के ड्राफ्ट का प्रकाशन होना है। इसके बाद नाम जोड़ने, मृत और शिफ्ट हो चुके मतदाताओं के नाम काटने और त्रुटि सुधारने के लिए दावा-आपत्ति ली जाएगी। इसी दौरान महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर है।
इसी क्रम में एसडीएम सदर ज्ञान प्रताप सिंह ने कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज और एडी राजकीय इंटर कॉलेज में छात्राओं से संवाद किया। सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में अन्य महिला संस्थानों में भी टीमें जा रही हैं। बीएलओ को निर्देश है कि बूथ पर जाकर पहले उन परिवारों को चिह्नित करें, जहां हाल में शादी हुई है और नई बहुओं को अनिवार्य रूप से मतदाता बनाएं। एसएसआर अभियान में बीएलओ को मतदाता सूची सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। जसराना में एसडीएम ऋषभ पुंडीर ने नए नाम जोड़ने और गलतियां ठीक करने को कहा और निर्देश जारी किए हैं।
जिले में 18-19 साल के युवा मतदाताओं का प्रतिशत 1.33 है, जबकि मानक 4.28 प्रतिशत है। एसडीएम ने बताया कि छात्राओं और नई बहुओं के जुड़ने से लिंगानुपात और युवा मतदाता दोनों का प्रतिशत सुधरेगा। जिलाधिकारी, दीपक मीणा ने कहा कि जिले में सभी पात्रों को मतदाता बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मानक के अनुसार सूची बनाने को महिला और युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान है।
खजनी विधानसभा क्षेत्र में है सबसे कम लिंगानुपात
- विधानसभा 322 गोरखपुर शहर में 896 लिंगानुपात
- विधानसभा 323 गोरखपुर ग्रामीण में 861 लिंगानुपात
- विधानसभा 321 पिपराइच में 832 लिंगानुपात
- विधानसभा 326 चौरीचौरा में 830 लिंगानुपात
- विधानसभा 320 कैपिंयरगंज में 824 लिंगानुपात
- विधानसभा 324 सहजनवा में 814 लिंगानुपात
- विधानसभा 328 चिल्लूपार में 811 लिंगानुपात
- विधानसभा 327 बांसगांव में 802 लिंगानुपात
- विधानसभा 325 खजनी में 793 लिंगानुपात
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें