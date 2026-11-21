काम की बात: SSR के तहत चल रहा विशेष अभियान, आज और कल बनवाएं अपना वोट, जुड़वाएं मतदाता सूची में नाम
यूपी में एसएसआर के तहत विशेष अभियान चल रहा है। इस अभियान में आज और कल अपना वोट बनवा सकते हैं। साथ ही जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं हैं वो मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए किन दस्तावेजों को ले जाना है पढ़ें नीचे।
एसएसआर के तहत मतदाता सूची में नाम सम्मिलित कराने, संशोधन कराने अथवा किसी प्रविष्टि के संबंध में आपत्ति दर्ज कराने के लिए 16 दिसम्बर तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इसके लिए 21 और 22 नवंबर को यूपी के शहरों में विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जा रहा है। अब 21, 22, 28 और 29 नवम्बर को विशेष अभियान दिवस चलाया जाएगा। अधिकारियों को मतदाता सूची का बूथवार परीक्षण के आधार पर ईपी रेशियो, लिंगानुपात व युवा मतदाताओं की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं एवं महिलाओं का नाम शामिल कराने पर भी विशेष जोर है।
अधिकार के साथ जिम्मेदारी निभाएं आज और कल अपना वोट बनवाएं
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने व नया वोटर कार्ड बनवाने के लिए 21 व 22 नवंबर को विशेष कैंप लगाया गया है। 18 साल की आयु पूरी कर चुके या फिर जनवरी 2027 में 18 साल की आयु होने वाले युवा मतदाता बनने के लिए फार्म छह भर सकते हैं। जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है वह आधार कार्ड व आयु संबंधित दस्तावेज देकर नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। नाम, पते में कोई त्रुटि है, तो उसे भी ठीक करा सकते हैं।
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर मतदाता सूची को अधिक समावेशी, शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाने और प्रत्येक पात्र नागरिक की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 21 नवंबर शनिवार एवं 22 नवंबर रविवार को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक मतदेय स्थल पर विशेष कैम्प आयोजित किए हैं। दो दिन बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने मतदान केंद्र पर मौजूद हैं।
कैम्प में बीएलओ के पास नाम सम्मिलित कराने के लिए फार्म-6, मतदाता सूची से नाम हटवाने के लिए फार्म-7 और नाम एवं पते में संशोधन के लिए फार्म-8 पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हैं। इसके साथ ही 17 नवंबर को प्रकाशित आलेख्य मतदाता सूची भी मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेगी, जिससे नागरिक अपने एवं परिवार के सदस्यों के नाम सूची में जांच सकेंगे। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है।
कैम्प में यह दस्तावेज साथ लाएं
मतदाता सूची में पहली बार नाम शामिल कराने के इच्छुक नागरिक अपनी फोटो, जन्मतिथि एवं निवास से संबंधित अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां साथ लेकर आएं। परिवार में किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र नंबर उपलब्ध है, तो उसे भी साथ लाएं। इससे आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में सुविधा होगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें