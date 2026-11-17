उत्तर प्रदेश में SSR-2027 की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो गई है। यूपी में कुल मतदाताओं की संख्या 13.58 करोड़ पहुंची, अप्रैल के मुकाबले 18.84 लाख वोटर बढ़े। महिलाओं और युवाओं के आंकड़ों में क्या बदलाव हुआ?

यूपी की नई वोटर लिस्ट जारी, पुरुषों से ज्यादा बढ़े महिला मतदाता, 18-19 साल के वोटरों में बड़ी गिरावट (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को दुरुस्त करने की कवायद के तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) 2027 की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। 17 नवंबर को जारी इस सूची के मुताबिक, प्रदेश में अब कुल 13 करोड़ 58 लाख 68 हजार 905 मतदाता दर्ज हैं। अप्रैल 2026 में जारी पिछली अंतिम मतदाता सूची की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 18 लाख 84 हजार 113 का इजाफा हुआ है। हालांकि, राज्य की अनुमानित वयस्क आबादी और मतदाता सूची में दर्ज लोगों की संख्या के बीच अब भी करीब 2.58 करोड़ का अंतर है। इस बढ़ोतरी के बीच युवा मतदाताओं की संख्या में गिरावट और पुरुषों के मुकाबले महिला मतदाताओं की संख्या में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि जैसे अहम आंकड़े भी सामने आए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, ड्राफ्ट सूची में 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 पुरुष, 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 महिलाएं और 4,042 थर्ड जेंडर यानी तृतीय लिंग के मतदाता शामिल हैं। अब इस सूची पर आम लोगों से दावे और आपत्तियां मांगी गई हैं। यानी ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने, गलत जानकारी दर्ज होने या किसी अन्य तरह की त्रुटि होने पर मतदाता निर्धारित अवधि में आवेदन कर सकेंगे।

पुरुषों से ज्यादा महिलाओं के नाम जुड़े, तीसरे लिंग के मतदाता घटे नई मतदाता सूची के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि अप्रैल से नवंबर के बीच पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है। पिछली अंतिम सूची में 7 करोड़ 30 लाख 71 हजार 61 पुरुष मतदाता थे, जो अब बढ़कर 7 करोड़ 38 लाख 58 हजार 510 हो गए हैं। इस तरह पुरुष मतदाताओं की संख्या में 7 लाख 87 हजार 449 की बढ़ोतरी हुई है।

वहीं, महिला मतदाताओं की संख्या 6 करोड़ 9 लाख 5 हजार 525 से बढ़कर 6 करोड़ 20 लाख 6 हजार 353 हो गई है। यानी इस अवधि में 10 लाख 96 हजार 828 महिलाओं के नाम मतदाता सूची में बढ़े हैं। कुल बढ़े मतदाताओं में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक है। इसके उलट, तृतीय लिंग के मतदाताओं की संख्या 4,206 से घटकर 4,042 रह गई है। इस श्रेणी में 164 मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है।

एक अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ा जेंडर रेशियो का है। अप्रैल की सूची में प्रति 1,000 पुरुष मतदाताओं पर महिला मतदाताओं की संख्या 834 थी, जो नई ड्राफ्ट सूची में बढ़कर 840 हो गई है। यानी मतदाता सूची में महिलाओं का अनुपात बेहतर हुआ है। इसी तरह ईपी रेशियो भी 55.17 से बढ़कर 55.95 दर्ज किया गया है।

18 से 19 साल के नए मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट ड्राफ्ट मतदाता सूची का सबसे ध्यान खींचने वाला पहलू युवा मतदाताओं से जुड़ा है। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी के बजाय बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। 10 अप्रैल 2026 की अंतिम मतदाता सूची में इस आयु वर्ग के 17 लाख 63 हजार 360 मतदाता थे। नई ड्राफ्ट सूची में इनकी संख्या घटकर 11 लाख 83 हजार 352 रह गई है। यानी सात महीने के अंतराल में इस श्रेणी में 5 लाख 80 हजार 8 मतदाताओं की कमी आई है।

यह गिरावट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान करने वाले युवाओं की भूमिका अहम होगी। भारत निर्वाचन आयोग ने SSR के तहत युवा और पहली बार पात्र होने वाले मतदाताओं को सूची में शामिल करने पर विशेष जोर दिया है। एक जनवरी 2027 को पात्रता की निर्धारित तारीख मानते हुए ऐसे नागरिकों को मतदाता बनने का अवसर दिया जा रहा है। जिन युवाओं की उम्र इस तारीख तक 18 वर्ष हो जाएगी, वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं।

अनुमानित वयस्क आबादी के बीच कितना अंतर? प्रदेश में अनुमानित वयस्क महिला आबादी करीब 7.84 करोड़ है, जबकि मतदाता सूची में लगभग 6.20 करोड़ महिलाओं के नाम दर्ज हैं। यानी दोनों आंकड़ों के बीच करीब 1.64 करोड़ का अंतर है। वहीं, पुरुषों की अनुमानित वयस्क आबादी 8.32 करोड़ और दर्ज मतदाताओं की संख्या 7.38 करोड़ है। इनके बीच करीब 94.17 लाख का अंतर है।

इस स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि पात्र महिलाओं की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इस काम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर्स, एएनएम, स्वयं सहायता समूहों और अन्य सामुदायिक नेटवर्क की मदद ली जाएगी। हालांकि, अनुमानित आबादी और पंजीकृत मतदाताओं के बीच के इस अंतर को मतदाता सूची से छूटे पात्र मतदाताओं की वास्तविक संख्या नहीं माना जाना चाहिए।

16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावा और आपत्ति चुनाव आयोग ने मसौदा मतदाता सूची जारी करने के साथ ही नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक चलेगी। आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।

इस दौरान प्रदेश के मतदान केंद्रों पर 21, 22, 28 और 29 नवंबर को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में बूथ लेवल अधिकारी (BLO) मसौदा मतदाता सूची और आवेदन फॉर्म के साथ मौजूद रहेंगे, ताकि मतदाताओं को जरूरी सहायता मिल सके।

नाम जुड़वाने और सुधार के लिए किस फॉर्म का करें इस्तेमाल? मतदाता अपनी जरूरत के मुताबिक अलग-अलग फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं।

फॉर्म 6: पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए।

फॉर्म 6A: पात्र प्रवासी भारतीय मतदाताओं के पंजीकरण के लिए।

फॉर्म 7: मतदाता सूची में नाम को लेकर आपत्ति या नाम हटवाने के अनुरोध के लिए।

फॉर्म 8: नाम और अन्य विवरणों में सुधार, पता बदलवाने, मतदाता पहचान पत्र (EPIC) बदलवाने और दिव्यांग मतदाताओं की मार्किंग के लिए।

मतदाता अपना नाम बूथ लेवल अधिकारी (BLO), ECINET मोबाइल ऐप, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश की वेबसाइट या चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी चेक कर सकते हैं।

प्रक्रिया की निगरानी के लिए 403 निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी तैनात दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने 403 निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ERO) और 2,042 सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (AERO) तैनात किए हैं।

इसके अलावा, ज्यादा से ज्यादा पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए राशन की दुकानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), सरकारी और निजी संस्थानों, श्रमिक संगठनों, व्यापारिक संगठनों और पेशेवर एसोसिएशनों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा। स्कूलों में भी आवेदन प्रक्रिया में मदद के लिए अधिकारियों को नामित किया जाएगा।