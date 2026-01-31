यूपी में आज विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान, जरूरी दस्तावेज ले जाकर बन सकेंगे वोटर

संक्षेप: यूपी में शनिवार को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में काटे गए 2.89 करोड़ लोगों के नाम की सूची मतदाताओं को दिखाएंगे।

यूपी में शनिवार को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वह मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में काटे गए 2.89 करोड़ लोगों के नाम की सूची मतदाताओं को दिखाएंगे।

महिलाओं के नामजोड़ने को विशेष अभियान चलेगा यूपी में एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम महिलाओं के ही कटे हैं। अब सभी जिलों में बूथवार महिलाओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

आज विशेष अभियान में जरूरी दस्तावेज संग जाएं, बनें वोटर शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत विशेष अभियान चलेगा। जिन लोगों को मतदाता बनना है, वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंच सकते हैं। फार्म-6 भरकर जमा किया जा सकेगा। इस संबंध में आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मल्लप्पा बंगारी ने बताया कि ड्राफ्ट रोल आलेख्य प्रकाशन को सभी बूथों पर बीएलओ द्वारा पढ़ा जाएगा। जिन मतदाताओं का किसी कारणवश नाम सूची में नहीं है, वे अपने बूथ पर जाकर बीएलओ से मिलकर जांच कर सकते हैं।

फार्म-6 और डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आयु प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण और परिवार के किसी सदस्य का ईपिक या मतदाता फोटो पहचान-पत्र की छायाप्रति साथ लाना अनिवार्य है।