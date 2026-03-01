Hindustan Hindi News
UP SIR: यूपी में 73.32 प्रतिशत नोटिसों पर सुनवाई पूरी, 6 मार्च तक का समय

Mar 01, 2026 01:29 pm ISTSrishti Kunj हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले मतदाताओं में 73.32 प्रतिशत की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न होने और तार्किक विसंगति वाले कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है।

UP SIR: यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में नोटिस पाने वाले मतदाताओं में 73.32 प्रतिशत की सुनवाई पूरी हो चुकी है। वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान न होने और तार्किक विसंगति वाले कुल 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी की गई है। इसमें अब तक 2.28 करोड़ मतदाताओं की नोटिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की ओर से सभी जिलों के निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सहज व सरल ढंग से सुनवाई की प्रक्रिया पूरी करें। नोटिस पाने वाले 3.26 करोड़ लोगों में 1.04 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिनके नाम का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से नहीं हो सकी है। ऐसे लोगों की सुनवाई निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी व सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कर रहे हैं। अभी हाल ही में 3768 नए एईआरओ की तैनाती की गई है।

सूची पर आपत्ति व दावा छह मार्च तक

2.26 करोड़ वोटर ऐसे हैं, जिनके नाम, पिता के नाम व माता-पिता की आयु से मात्र 15 वर्ष ही अंतर है। ऐसे में इन तार्किक विसंगति वाले मतदाताओं की सुनवाई बीएलओ घर-घर जाकर बीएलओ एप के माध्यम से सत्यापन कर मामले का निस्तारण कर रहे हैं। यही कारण है कि अब नोटिसों का निस्तारण तेजी से हो रहा है। 6 मार्च तक मतदाता सूची पर दावा व आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। अब तक 2.28 करोड़ मतदाताओं की नोटिस पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।

2.90 लाख आवेदन, अब ऑनलाइन होंगे स्वीकार

प्रयागराज में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अब प्रक्रिया अंतिम चरण में है। 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची में लगभग 38 लाख वोटरों का नाम सूची में रहना लगभग तय हो गया है। अब होली का अवकाश होने के कारण बीएलओ को आवेदन देना मुश्किल होगा। लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जबकि चार दिन बाद सुनवाई एक बार फिर शुरू होगी।

छह जनवरी को आलेख्य प्रकाशित होने के बाद 35 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम सूची में था। वर्तमान में जिले में दो लाख 90 हजार 772 लोगों ने फॉर्म छह भरकर जमा कर दिया है। समें से 392 फॉर्म रिजेक्ट भी किए जा चुके हैं। अगर नाम व पता व अन्य प्रकार के संशोधन के फॉर्म आठ की बात की जाए तो आलेख्य प्रकाशित होने तक 17668 लोगों ने फॉर्म आठ भरा था। जबकि आलेख्य प्रकाशित होने से आज तक कुल 57262 लोगों ने दोनों मिलाकर कुल 74930 लोगों ने संशोधन के लिए आवेदन कर दिया है। अब चार दिन अवकाश है। सुनवाई 27 मार्च तक होने का अवसर है।

