UP SIR: नई वोटर लिस्ट में गलतियों की भरमार, एक मकान में एक ही नाम के कई वोटर

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, एसआईआर के बाद जारी की गई अंतिम मतदाता सूचियों में काफी गलतियां हैं। एक मकान में एक ही नाम के कई वोटरों के अलावा नामों में भी त्रुटियां हैं। पिता की उम्र कम और पुत्र की उम्र ज्यादा लिखे जाने के भी मामले प्रकाश में आना शुरू हो गए हैं।

UP SIR: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, एसआईआर के बाद जारी की गई अंतिम मतदाता सूचियों में काफी गलतियां हैं। एक मकान में एक ही नाम के कई वोटरों के अलावा नामों में भी त्रुटियां हैं। पिता की उम्र कम और पुत्र की उम्र ज्यादा लिखे जाने के भी मामले प्रकाश में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे संबंधित आपत्तियों के लिए 15 से 30 दिन का समय भी निर्धारित किया है।

उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बाग मुजफ्फर खां में मकान नंबर एक और वोटर का नाम छह क्रमांकों में दिया हुआ है। यानी जीशान नाम के इस मतदाता के छह वोट हैं। ये डुप्लीकेट मतदाता हो गया। इसकी सर्वे के दौरान पड़ताल न हो पाने से एसआईआर अभियान की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। ऐसे जीशान के एक नाम उजागर हुआ है। इसके अलावा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ही कई वोटरों के नाम एक ही पते पर हैं। आवास विकास, केके नगर, सिकंदरा में भी कुछ वोटरों के नाम गलत प्रिंट हो गए हैं।

इसी विधानसभा क्षेत्र में दयालबाग के एक वोटर ने शिकायत की है कि जहां वह पहले रहता था। उसी पते से उसका सनफ्लावर मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट में ना था। अब वह जिस कॉलोनी में रहने लगा है। उसका नाम उसी पते पर बदल तो गया है, लेकिन मतदाता सूची में पहले वाली कॉलोनी की लिस्ट में ही उसका नाम दर्शाया गया है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी कई त्रुटियां हैं। घटिया आजम खां मंटोला क्षेत्र में भी कुछ गड़बड़ियां हैं।

आजमपाड़ा में भी कई वोटरों के नाम गलत हो गए हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि फार्म सही तरह से न भरने से ये दिक्कतें आईं हैं। अब सवाल उठता है कि जब फार्म सही नहीं भरा गया तो बीएलओ द्वारा उसे ठीक क्यों नहीं कराया गया। इसी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे वोटरों ने भी शिकायत की है कि वह पहले वोटर थे। फार्म भी भरा था, लेकिन उनके नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं आए।