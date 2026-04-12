Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

UP SIR: नई वोटर लिस्ट में गलतियों की भरमार, एक मकान में एक ही नाम के कई वोटर

Apr 12, 2026 09:18 am ISTSrishti Kunj विशेष संवाददाता, आगरा
share

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, एसआईआर के बाद जारी की गई अंतिम मतदाता सूचियों में काफी गलतियां हैं। एक मकान में एक ही नाम के कई वोटरों के अलावा नामों में भी त्रुटियां हैं। पिता की उम्र कम और पुत्र की उम्र ज्यादा लिखे जाने के भी मामले प्रकाश में आना शुरू हो गए हैं।

UP SIR: नई वोटर लिस्ट में गलतियों की भरमार, एक मकान में एक ही नाम के कई वोटर

UP SIR: विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण, एसआईआर के बाद जारी की गई अंतिम मतदाता सूचियों में काफी गलतियां हैं। एक मकान में एक ही नाम के कई वोटरों के अलावा नामों में भी त्रुटियां हैं। पिता की उम्र कम और पुत्र की उम्र ज्यादा लिखे जाने के भी मामले प्रकाश में आना शुरू हो गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे संबंधित आपत्तियों के लिए 15 से 30 दिन का समय भी निर्धारित किया है।

उत्तर विधानसभा क्षेत्र के बाग मुजफ्फर खां में मकान नंबर एक और वोटर का नाम छह क्रमांकों में दिया हुआ है। यानी जीशान नाम के इस मतदाता के छह वोट हैं। ये डुप्लीकेट मतदाता हो गया। इसकी सर्वे के दौरान पड़ताल न हो पाने से एसआईआर अभियान की गंभीरता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। ऐसे जीशान के एक नाम उजागर हुआ है। इसके अलावा उत्तर विधानसभा क्षेत्र में ही कई वोटरों के नाम एक ही पते पर हैं। आवास विकास, केके नगर, सिकंदरा में भी कुछ वोटरों के नाम गलत प्रिंट हो गए हैं।

ये भी पढ़ें:UP SIR के बाद जारी वोटर लिस्ट से बढ़ीं धड़कनें, 238 सीटों पर 10% से अधिक नाम कटे

इसी विधानसभा क्षेत्र में दयालबाग के एक वोटर ने शिकायत की है कि जहां वह पहले रहता था। उसी पते से उसका सनफ्लावर मतदान केंद्र पर वोटर लिस्ट में ना था। अब वह जिस कॉलोनी में रहने लगा है। उसका नाम उसी पते पर बदल तो गया है, लेकिन मतदाता सूची में पहले वाली कॉलोनी की लिस्ट में ही उसका नाम दर्शाया गया है। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी कई त्रुटियां हैं। घटिया आजम खां मंटोला क्षेत्र में भी कुछ गड़बड़ियां हैं।

ये भी पढ़ें:UP SIR: गोरखपुर की 6 विधानसभा में घटे जीत-हार के अंतर से अधिक मतदाता

आजमपाड़ा में भी कई वोटरों के नाम गलत हो गए हैं। इसके पीछे बताया जा रहा है कि फार्म सही तरह से न भरने से ये दिक्कतें आईं हैं। अब सवाल उठता है कि जब फार्म सही नहीं भरा गया तो बीएलओ द्वारा उसे ठीक क्यों नहीं कराया गया। इसी विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे वोटरों ने भी शिकायत की है कि वह पहले वोटर थे। फार्म भी भरा था, लेकिन उनके नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं आए।

ये भी पढ़ें:UP SIR: गोरखपुर मंडल में घटे 12.83 लाख वोटर बदलेंगे सीटों का समीकरण, जानें कैसे

शिफ्ट हुए नाम कटे नहीं

छावनी विधानसभा क्षेत्र के लोगों की शिकायतें हैं कि जिन लोगों के नाम उन्होंने कटने के लिए दिए थे। उनके नाम कटे ही नहीं हैं। उनका कहना है कि इन लोगों के बाहर शिफ्ट होने पर उनके नाम हटाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी नगर यमुनाधर सिंह चौहान का कहना है कि जिन लोगों को आपत्ति है। वह 15 दिनों के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के यहां अपील कर सकते हैं। यदि वहां से भी उन्हें राहत न मिले तो वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी के यहां 30 दिनों के अंदर अपील कर सकते हैं। यदि सुनवाई के दौरान उनकी बात सही मानी गई तो उनका नाम जोड़ा जा सकता है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Agra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News और Kanpur News के साथ-साथ UP Board Result, UP Board 10th Result, UP Board 12th Result और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।