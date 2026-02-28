वोटर का नाम काटने पर अब तक एक भी आपत्ति नहीं, फार्म-7 को लेकर आरोपों बीच आया ये अपडेट
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के एसआईआर के तहत पहले 2.89 करोड़ लोगों के नाम मृत, स्थानांतरित व अन्य कारणों से काटे गए। इसके अलावा 1.04 करोड़ लोगों के नामों का मिलान वर्ष 2003 की वोटर लिस्ट से न होने पर नोटिस जारी की गई है और ईआरओ व एईआरओ सुनवाई कर रहे हैं।
UP Special Intensive Revision (SIR-2026): उत्तर प्रदेश में फार्म-7 के सहारे भले ही मतदाता सूची से नाम काटे जाने के आरोप लग रहे हैं, पर अभी तक के अपडेट के मुताबिक एक भी ऐसी आपत्ति निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) के निर्णय के खिलाफ नहीं आई है। किसी ने भी शपथ पत्र देकर यह शिकायत की हो कि उसका नाम गलत काटा गया है। लगभग 5000 लोगों के नाम किसी दूसरे व्यक्ति की आपत्ति पर काटे गए हैं, लेकिन ईआरओ के निर्णय के खिलाफ किसी ने आपत्ति नहीं की है।
मतदाता सूची से नाम काटे जाने पर ईआरओ के निर्णय के विरुद्ध शपथ पत्र देकर जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) व मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के यहां पर अपील की व्यवस्था है। आयोग के मुताबिक अभी तक किसी ने ईआरओ के निर्णय को चुनौती नहीं दी है।
यूपी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत पहले 2.89 करोड़ लोगों के नाम मृत, स्थानांतरित व अन्य कारणों से काटे गए। इसके अलावा 1.04 करोड़ लोगों के नामों का मिलान वर्ष 2003 की मतदाता सूची से न होने पर नोटिस जारी की गई है और ईआरओ व एईआरओ सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे ही 2.22 करोड़ लोगों को तार्किक विसंगतियों के कारण नोटिस दी गई है। इनकी सुनवाई बीएलओ घर-घर जाकर कर रहे हैं। अभी तक करीब 24 हजार लोगों के नाम काटे गए हैं।
ईआरओ की सुनवाई में पूरी तरह पारदर्शिता
मतदाता सूची से कोई किसी दूसरे व्यक्ति का नाम काटने के लिए अपील करता है, तो उसे निर्धारित प्रोफार्मा पर अपना नाम, वोटर आईडी कार्ड नंबर, किसके लिए आपत्ति कर रहा है और कारण क्या है, मोबाइल नंबर व हस्ताक्षर करना होता है। ईआरओ या एईआरओ फिर अपीलकर्ता और जिसके लिए होता है उसे नोटिस जारी करता है। नोटिस पर दस्तावेजों के साथ सुनवाई कर अंतिम निर्णय लिया जाता है। अगर आपत्ति गलत पाई जाती है तो झूठा आरोप लगाने पर एफआईआर भी संबंधित व्यक्ति दर्ज करा सकता है।
क्या बोले सीईओ
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि ईआरओ के निर्णय से अगर कोई असंतुष्ट है तो वह जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) के यहां निर्णय के खिलाफ आपत्ति दर्ज करा सकता है। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी है। कहीं कोई गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं है।
