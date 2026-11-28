काम की बात: नए वोटर और लिस्ट से कटे नाम जुड़वाएं, यूपी में आज और कल चलेगा विशेष अभियान
नए वोटरों को जोड़ने के लिए और लिस्ट से कटे नाम जुड़वाने के लिए यूपी में आज और कल विशेष अभियान चलाया जा रहा है। घर-घर जाकर इसके लिए लोगों को जागरुक किया जा रहा है। 28 और 29 नवंबर को चलने वाले स्पेशल अभियान के तहत वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं।
मतदाता सूची में छूटे हुए पात्र नागरिकों और नए वोटर बनने के लिए तैयार युवाओं के नाम शामिल कराने के लिए शनिवार 28 नवंबर और रविवार 29 नवंबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रशासन सिविल डिफेंस, व्यापार मंडल और सामाजिक संगठनों की मदद लेगा। डीएम व जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने शुक्रवार को संगम सभागार में संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर घर-घर जाकर लोगों को जागरूक करने की अपील की।
डीएम ने कहा कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत शनिवार और रविवार को सभी बूथों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित होगा। इस दौरान सभी बीएलओ अपने-अपने बूथों पर मौजूद रहेंगे। जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे बूथ पर पहुंचकर फार्म-6 भर सकते हैं। सिविल डिफेंस और व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों से कहा कि वे युवाओं और छूटे हुए मतदाताओं को चिह्नित कर उन्हें बूथों तक पहुंचने के लिए प्रेरित करें।
सभी बूथों पर बीएलओ सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वह छूटे हुए पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरवाने में मदद करेंगे। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) की प्रक्रिया चल रही है। बीते 17 नवंबर को 13.58 करोड़ मतदाताओं की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की गई थी। अब 16 दिसंबर तक दावे व आपत्तियां ली जाएंगी। 28 दिसंबर तक इसका निस्तारण होगा और चार जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। यूपी में 18 वर्ष व उससे अधिक की आयु के 16.16 करोड़ लोग हैं। मतदाता सूची में अभी 13.58 करोड़ नाम ही हैं।
पार्षद मतदाता सूची में नाम बढ़वाने बूथों पर जाएंगे
मतदाता सूची में नाम बढ़वाने व त्रुटि सही कराने को लेकर 28 व 29 नवंबर को विशेष अभियान चलेगा। इसको लेकर पार्षदों को बूथ पर जाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहा गया है कि एक वार्ड में दो सौ नए मतदाता का नाम एक पार्षद बढ़वाएंगे। इसके अलावा बूथों पर मौजूद रहकर पार्षद मतदाताओं का सहयोग करेंगे। शनिवार व रविवार को विशेष अभियान निर्वाचन की ओर से चलाया जा रहा है। इसमें सभी को सहभागिता करनी चाहिए। मजबूत लोकतंत्र की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। पार्षद ‘वोट बढ़ाने एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण’ को बूथों पर जाएंगे।
यूपी की मतदाता सूची से 5.50 लाख डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। डी-डुप्लीकेट सॉफ्टवेयर की मदद से मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टि वाले वोटरों की पहचान कर उन्हें हटाया जाता है। जांच में मिले आंकड़ों का भौतिक सत्यापन बीएलओ के माध्यम से कराया जाता है और फिर नाम काटे जाते हैं। अब मतदाता सूची में 13.58 करोड़ मतदाता हैं।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें