शादी के न्योते पर जंग, सपा सांसद रुचिवीरा की नाराजगी पर एसटी हसन बोले- बुरा मानने की जरूरत नहीं

Hindi NewsUP NewsUP SP MP Ruchi Veera unhappy over not receiving wedding Invite ST Hasan said do not feel bad
संक्षेप:

Jan 07, 2026 01:59 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, मुरादाबाद
पूर्व सपा सांसद डा. एसटी हसन की बेटी की शादी में मुरादाबाद सपा सांसद रुचिवीरा को नहीं बुलाए जाने पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। सपा सांसद ने कहा मुझे न बुलाने का मलाल नहीं है पर भाजपा के नेताओं को बुलाने पर सवाल खड़े किए। सपा सांसद ने कहा कि मैं तो सपा की छोटी सी कार्यकर्ता हूं। शादी में बुलाए नहीं जाने से मुझे कोई गिला-शिकवा नहीं है, मगर आजम खां साहब को थैंकलेस बोलने वालों की मानसिकता जरूर उजागर हो गई है। आजम खां ने उन्हें मेयर और सांसद बनवाया। दो-दो बार टिकिट दिलवाया।

सांसद ने सवाल उठाया कि पूर्व सांसद ने तो भाजपा विधायक रामवीर सिंह समेत कई नेताओं को न्योता दिया। इससे उनकी मानसिकता दिखाई देती है। मेरे चुनाव में उनका क्या रोल रहा होगा यह सोचने वाली बात है। कुंदरकी के उपचुनाव में उनका क्या रोल रहा होगा। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं पूर्व सपा सांसद डा. एसटी हसन ने बेटी की शादी में नहीं बुलाए जाने पर सपा सांसद के हमले पर कहा कि शादी में नहीं बुलाए जाने से इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है।

उन्होंने कहा कि बेटी की शादी में सभी राजनीतिक दलों के लोगों को आमंत्रित किया था। मुझसे मोहब्बत करने वाले सभी लोग बेटी को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे भी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को भी आमंत्रित किया गया था। उनका पत्र प्राप्त भी हुआ है। मेयर का टिकट नेता जी ने बुलाकर दिया था। 19 का टिकट दिलाने में आजम खां साहब की अहम भूमिका थी। बीते चुनाव में टिकट कटवाने में भी आजम की ही भूमिका थी। पार्टी में मेरे नेता सिर्फ अखिलेश यादव हैं।

