UP Sonbhadra Truck Accident one crore worth liquor seized smuggled from Punjab to Bihar
सोनभद्र में हादसे के बाद पकड़े ट्रक से मिली एक करोड़ की शराब, पंजाब से बिहार हो रही थी तस्करी

सोनभद्र में हादसे के बाद पकड़े ट्रक से मिली एक करोड़ की शराब, पंजाब से बिहार हो रही थी तस्करी

संक्षेप:

यूपी के सोनभद्र में चावल की बिल्टी पर अवैध रूप से शराब लादकर ले जाने के मामले में दुद्धी कोतवाली पुलिस ने चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ट्रक में लगभग एक करोड़ रुपये की शराब लादकर ले जाया जा रहा था।

Dec 08, 2025 07:33 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, सोनभद्र
यूपी के सोनभद्र में चावल की बिल्टी पर अवैध रूप से शराब लादकर ले जाने के मामले में दुद्धी कोतवाली पुलिस ने चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ट्रक में लगभग एक करोड़ रुपये की शराब लादकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ घाटी में गुरुवार की रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में भारी मात्रा में शराब लदा हुआ था। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की तो पता चला कि चावल के बिल्टी पर अवैध रूप से शराब लादकर ले जाया जा रहा था।

यह शराब पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी। जांच में ट्रक का नंबर फर्जी पाया गया। उधर घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय ने बताया कि इस मामले में ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रक से लगभग एक करोड़ रुपये की शराब पंजाब से बिहार ले जायी जा रही थी।

चावल की बिल्टी पर अवैध रूप से ले जाई जा रही थी शराब

बता दें कि स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ घाटी में गुरुवार की रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में भारी मात्रा में शराब लदा हुआ था। चावल के बिल्टी पर अवैध रूप से शराब लादकर पंजाब से बिहार ले जाया जा रहा था। जांच में ट्रक का नंबर फर्जी पाया गया। उधर घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच में ट्रक का नंबर भी फर्जी पाया गया।

ट्रक से जो कागजात प्राप्त हुए हैं वह भी किसी दूसरे वाहन के बने हुए हैं, जिसमें चावल की खरीद फरोक्त का विवरण है। इस खुलासे के बाद पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है। सूचना पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी ने मामले की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि यह पता लगाया जा रहा है कि इस तस्करी के नेटवर्क में और कौन-कौन शामिल हैं और चावल की बिल्टी का इस्तेमाल करके कितने समय से इस तरह की तस्करी की जा रही थी।

