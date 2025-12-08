सोनभद्र में हादसे के बाद पकड़े ट्रक से मिली एक करोड़ की शराब, पंजाब से बिहार हो रही थी तस्करी

संक्षेप: यूपी के सोनभद्र में चावल की बिल्टी पर अवैध रूप से शराब लादकर ले जाने के मामले में दुद्धी कोतवाली पुलिस ने चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ट्रक में लगभग एक करोड़ रुपये की शराब लादकर ले जाया जा रहा था।

यूपी के सोनभद्र में चावल की बिल्टी पर अवैध रूप से शराब लादकर ले जाने के मामले में दुद्धी कोतवाली पुलिस ने चालक और ट्रक मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। ट्रक में लगभग एक करोड़ रुपये की शराब लादकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के रजखड़ घाटी में गुरुवार की रात एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में भारी मात्रा में शराब लदा हुआ था। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की तो पता चला कि चावल के बिल्टी पर अवैध रूप से शराब लादकर ले जाया जा रहा था।

यह शराब पंजाब से बिहार ले जाई जा रही थी। जांच में ट्रक का नंबर फर्जी पाया गया। उधर घटना के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। क्षेत्राधिकारी दुद्धी राजेश कुमार राय ने बताया कि इस मामले में ट्रक चालक और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि ट्रक से लगभग एक करोड़ रुपये की शराब पंजाब से बिहार ले जायी जा रही थी।

