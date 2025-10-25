Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Sonbhadra Sixteen people were injured when pickup full of pilgrims fell into a ditch
सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में पलटी, तीन मासूम समेत 16 घायल

सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में पलटी, तीन मासूम समेत 16 घायल

संक्षेप: सोनभद्र में शुक्रवार रात श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 मासूम समेत 16 दर्शनार्थी घायल हो गए। जिनमें से 13 की हालत गंभीर है। पिकअप में कुल 20 लोग सवार थे। सभी जिरही देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे।

Sat, 25 Oct 2025 03:43 PMPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सोनभद्र
share Share
Follow Us on

यूपी के सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 मासूम समेत 16 दर्शनार्थी घायल हो गए। जिनमें से 13 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक पिकअप में कुल 20 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। सभी चोपन थाना क्षेत्र के जमुअल गांव से पिकअप में सवार होकर जिरही देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे।

चोपन थाना क्षेत्र के जमुअल गांव के रहने वाले तेजबली विश्वकर्मा के परिवार और उनके नाते-रिश्तेदार सहित लगभग 20 लोग शुक्रवार को एक पिकअप में सवार होकर जुगैल के जिरही देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद रात लगभग 9 बजे सभी लोग पिकअप से वापस लौट रहे थे। जिरही देवी मंदिर से कुछ दूर पहुंचने पर अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इससे पिकअप में सवार 50 वर्षीय मंती, 30 वर्षीय रीना, 40 वर्षीय कवलेश्वरी, 50 वर्षीय श्रीकांती, 30 वर्षीय मंसिका, तीन वर्षीय नीतू, 25 वर्षीय अमरावती, 16 वर्षीय नागेन्द्र, 15 वर्षीय रामलाल, पांच वर्षीय शिवानी, 22 वर्षीय प्रीति, 10 वर्षीय उर्मिला, 50 वर्षीय बच्चन, 25 वर्षीय भुटाले, 15 वर्षीय सत्यम और पिकअप चालक घायल हो गए।

घटना के बाद घायलों की चीख पुकार सुनकर उधर से गुजर रहे लोगों ने इसकी जानकारी जुगैल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन भिजवाया। चोपन अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को डाक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

ये भी पढ़ें:चाचा निकला मास्टरमाइंड, फिरौती के लिए सराफ के 4 साल के बेटे का किया अपहरण

चंदौली में खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर, खलासी की मौत

उधर, चंदौली जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार एक ट्रेलर की टक्कर से खलासी की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल होकर केबिन में फंस गया। पुलिस के अनुसार घायल चालक को कड़ी मशक्क्त के बाद केबिन से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।

थाना प्रभारी निरीक्षकसंजय सिंह ने बताया कि घटना एनएच-19 पर लीलापुर रेलवे क्रासिंग स्थित एक ओवरब्रिज के पास हुई। सड़क किनारे गिट्टी लदा एक ट्रक पहले से खड़ा था। वह सोनभद्र से बिहार जा रहा था। वहीं ट्रेलर मुल्तानी मिट्टी लादकर तेज रफ्तार में बिहार की तरफ जा रहा था। इस बीच ट्रेलर का चालक स्टेयरिंग नियंत्रण खो बैठा जिसके चलते यह दुर्घटना हुई। हादसे में खलासी की मौत हो गई, जबकि चालक घायल हो गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Sonbhadra News Sonbhadra Latest News Uttar Pradesh अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |