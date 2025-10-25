सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप खाई में पलटी, तीन मासूम समेत 16 घायल

संक्षेप: सोनभद्र में शुक्रवार रात श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 मासूम समेत 16 दर्शनार्थी घायल हो गए। जिनमें से 13 की हालत गंभीर है। पिकअप में कुल 20 लोग सवार थे। सभी जिरही देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे।

यूपी के सोनभद्र में श्रद्धालुओं से भरी पिकअप पलट गई। इस हादसे में 3 मासूम समेत 16 दर्शनार्थी घायल हो गए। जिनमें से 13 की हालत गंभीर है। जानकारी के मुताबिक पिकअप में कुल 20 लोग सवार थे, जिसमें बच्चे भी शामिल थे। सभी चोपन थाना क्षेत्र के जमुअल गांव से पिकअप में सवार होकर जिरही देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे।

चोपन थाना क्षेत्र के जमुअल गांव के रहने वाले तेजबली विश्वकर्मा के परिवार और उनके नाते-रिश्तेदार सहित लगभग 20 लोग शुक्रवार को एक पिकअप में सवार होकर जुगैल के जिरही देवी मंदिर दर्शन करने के लिए गए थे। मंदिर में दर्शन पूजन करने के बाद रात लगभग 9 बजे सभी लोग पिकअप से वापस लौट रहे थे। जिरही देवी मंदिर से कुछ दूर पहुंचने पर अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। इससे पिकअप में सवार 50 वर्षीय मंती, 30 वर्षीय रीना, 40 वर्षीय कवलेश्वरी, 50 वर्षीय श्रीकांती, 30 वर्षीय मंसिका, तीन वर्षीय नीतू, 25 वर्षीय अमरावती, 16 वर्षीय नागेन्द्र, 15 वर्षीय रामलाल, पांच वर्षीय शिवानी, 22 वर्षीय प्रीति, 10 वर्षीय उर्मिला, 50 वर्षीय बच्चन, 25 वर्षीय भुटाले, 15 वर्षीय सत्यम और पिकअप चालक घायल हो गए।

घटना के बाद घायलों की चीख पुकार सुनकर उधर से गुजर रहे लोगों ने इसकी जानकारी जुगैल थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य में जुट गई। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चोपन भिजवाया। चोपन अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल 13 लोगों को डाक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

चंदौली में खड़े ट्रक में तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर, खलासी की मौत उधर, चंदौली जिले के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर खड़े ट्रक में तेज रफ्तार एक ट्रेलर की टक्कर से खलासी की मौत हो गई और चालक गंभीर रूप से घायल होकर केबिन में फंस गया। पुलिस के अनुसार घायल चालक को कड़ी मशक्क्त के बाद केबिन से बाहर निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे वाराणसी स्थित बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है।