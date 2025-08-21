UP Sonbhadra Man married girl From jharkhand after friendship on Facebook left her alone दोस्ती के बाद शादी फिर पहचानने से मना करने लगा युवक, झारखंड से यूपी आई प्रेमिका धरने पर बैठी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Sonbhadra Man married girl From jharkhand after friendship on Facebook left her alone

दोस्ती के बाद शादी फिर पहचानने से मना करने लगा युवक, झारखंड से यूपी आई प्रेमिका धरने पर बैठी

झारखंड की अनपरा थाना क्षेत्र की एक युवती की यूपी के सोनभद्र के एक युवक से फेसबुक से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ दिन के बाद युवती अपने मायके चली गई। अब युवक ने पहचानने से मना कर दिया।

Srishti Kunj संवाददाता, सोनभद्रThu, 21 Aug 2025 09:54 AM
share Share
Follow Us on
दोस्ती के बाद शादी फिर पहचानने से मना करने लगा युवक, झारखंड से यूपी आई प्रेमिका धरने पर बैठी

झारखंड की अनपरा थाना क्षेत्र की एक युवती की यूपी के सोनभद्र के एक युवक से फेसबुक से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ दिन के बाद युवती अपने मायके चली गई। मंगलवार की रात जब वह घर पहुंची तो युवक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। युवती उसके दरवाजे पर धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को काफी समझाया, लेकिन युवती घर में जाने के लिए अड़ी रही।

जानकारी के अनुसार झारखंड के गढ़वा की रहने वाली एक युवती की चार साल पहले फेसबुक के जरिए एनसीएल ककरी परियोजना में कार्यरत शशि कुमार से मुलाकात हुई थी। दोस्ती जब प्यार में बदली तो दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। युवती ने बताया कि शादी के बाद वह शशि के साथ ककरी कॉलोनी के आवास में दस दिन तक पति-पत्नी की तरह रही। बाद में अपनी मां के कहने पर शाशि ने उसे मायके भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद शशि ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और संपर्क तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:UP Rain: यूपी में अगले 3 घंटे में इन जिलों में भारी बारिश, रेड अलर्ट जारी

सोमवार सुबह जब वह दोबारा ककरी कॉलोनी पहुंची तो शशि ने दरवाजा बंद कर लिया और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर युवती दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गई। देर रात तक पुलिस प्रेमिका को समझाती रही। दोनों परिवारों की मदद से मामला सुलझाने को कहा गया। थानाध्यक्ष अनपरा एसपी वर्मा के अनुसार फिलहाल प्रेमिका अपने मामा के साथ वापस लौट गई। रविवार को दोनों पक्ष के लोग इस विवाद का हल निकालने की बात कह रहे हैं।

Sonbhadra News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |