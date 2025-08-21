दोस्ती के बाद शादी फिर पहचानने से मना करने लगा युवक, झारखंड से यूपी आई प्रेमिका धरने पर बैठी
झारखंड की अनपरा थाना क्षेत्र की एक युवती की यूपी के सोनभद्र के एक युवक से फेसबुक से दोस्ती हुई। दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने मंदिर में शादी भी कर ली और पति-पत्नी की तरह रहने लगे। कुछ दिन के बाद युवती अपने मायके चली गई। मंगलवार की रात जब वह घर पहुंची तो युवक ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। युवती उसके दरवाजे पर धरने पर बैठ गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को काफी समझाया, लेकिन युवती घर में जाने के लिए अड़ी रही।
जानकारी के अनुसार झारखंड के गढ़वा की रहने वाली एक युवती की चार साल पहले फेसबुक के जरिए एनसीएल ककरी परियोजना में कार्यरत शशि कुमार से मुलाकात हुई थी। दोस्ती जब प्यार में बदली तो दोनों ने एक मंदिर में शादी कर ली। युवती ने बताया कि शादी के बाद वह शशि के साथ ककरी कॉलोनी के आवास में दस दिन तक पति-पत्नी की तरह रही। बाद में अपनी मां के कहने पर शाशि ने उसे मायके भेज दिया। आरोप है कि इसके बाद शशि ने अपना मोबाइल बंद कर लिया और संपर्क तोड़ दिया।
सोमवार सुबह जब वह दोबारा ककरी कॉलोनी पहुंची तो शशि ने दरवाजा बंद कर लिया और उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इस पर युवती दरवाजे पर ही धरने पर बैठ गई। देर रात तक पुलिस प्रेमिका को समझाती रही। दोनों परिवारों की मदद से मामला सुलझाने को कहा गया। थानाध्यक्ष अनपरा एसपी वर्मा के अनुसार फिलहाल प्रेमिका अपने मामा के साथ वापस लौट गई। रविवार को दोनों पक्ष के लोग इस विवाद का हल निकालने की बात कह रहे हैं।