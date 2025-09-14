प्रेमिका से शादी करने का बना लिया मन, महिला के पति को शराब पिला कुल्हाड़ी से काट की हत्या

सोनभद्र में पत्नी के प्रेमी ने कुल्हाड़ी से युवक की हत्या की थी। हत्या के आरोपी को पुलिस ने पकड़कर मामले में खुलासा किया है। पुलिस का कहना है कि प्रेमिका से शादी करने के लिए युवक ने उसके पति की हत्या की है।

यूपी के सोनभद्र में स्थानीय चौकी क्षेत्र में दस दिन पूर्व युवक की हत्या कर शव नाले में फेंकने का पुलिस ने शनिवार को खुलासा कर दिया। युवक की हत्या मृतक की पत्नी के प्रेमी ने प्रेम प्रसंग में बाधक बनने पर कुल्हाड़ी से काटकर की थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को चोपन नगर पंचायत कार्यालय के समीप से गिरफ्तार करते हुए हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को बरामद कर लिया।

मामले में जानकारी देते हुए डाला चौकी प्रभारी आशीष पटेल ने बताया कि दो सितंबर को 35 वर्षीय संजय गोंड़ पुत्र रामविलास गोंड़, निवासी नई बस्ती डाला का शव नगर पंचायत के बार्डर पर स्थित नाले में गिरा मिला था। इसके बाद पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई थी। मामले में आरोपी की भी तलाश जारी थी। पुलिस ने शक के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार अभियुक्त विरेन्द्र ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि वह मृतक संजय गोंड़ की पत्नी श्रीमती देवी से प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। योजनाबद्ध तरीके से मृतक संजय को घटनास्थल के पास ले जाकर उसी दिन रात में अधिक शराब पिलाकर पूर्व से छिपाकर रखी कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर हत्या कर दिया था। इसके बाद उसका शव नाले में फेंका था।