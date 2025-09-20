UP Rain: भारी बारिश के बीच स्कूल पर गिरी बिजली, दो बच्चों की मौत, छात्राएं झुलसीं

यूपी के सोनभद्र में चोपन थाना के कोटा गांव में एक निजी स्कूल पर शुक्रवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई। घटना में दो छात्राएं गंभीर रूप से झुलस गईं हैं। हादसे के वक्त सभी नौंवी की क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे।

यूपी के सोनभद्र में चोपन थाना के कोटा गांव में एक निजी स्कूल पर शुक्रवार दोपहर आकाशीय बिजली गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई। घटना में दो छात्राएं गंभीर रूप से झुलस गईं हैं। हादसे के वक्त सभी नौंवी की क्लास में बैठकर पढ़ रहे थे। कोटा गांव में स्थित ब्रह्मदेव पब्लिक में शुक्रवार दोपहर लगभग 12 बजे कक्षाएं चल रही थीं। नौंवी के छात्र-छात्राएं भी अपनी क्लास में बैठे थे। इसी बीच तेज गरज-चमक के साथ बारिश शुरू हो गई।

कुछ देर बाद अचानक आकाशीय बिजली गिरी। नौंवी कक्षा में मौजूद 13 वर्षीय दीपक, 14 वर्षीय रेखा, 14 वर्षीय सोनमती और उसी क्लास में बैठे कक्षा तीन के छात्र आठ वर्षीय अरविंद झुलस गए। घटना के बाद विद्यालय में कोहराम मच गया। आनन-फानन में विद्यालय के लोग झुलसे छात्र-छात्राओं को निजी वाहन से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपन ले गए। डॉक्टरों ने जांच के बाद दीपक और अरविंद को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से झुलसी छात्रा रेखा को प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। सोनमती का चोपन अस्पताल में इलाज चल रहा है।

किसी के घर का बुझा चिराग, किसी की टूटी लाठी चोपन के कोटा ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी स्कूल में आकाशीय बिजली गिरने से दो छात्रों की मौत हो गई। इसमें मृतक दीपक तीन बहनों के बीच इकलौता भाई था। वहीं अरविंद का पालन-पोषण उसके दादा करते थे। दीपक से मौत से घर का चिराग बुझ गया। दीपक की मौत की खबर सुनते ही माता-पिता और बहनों को जैसे काठ मार गया। मां और बहने रो-रो कर बेहोश हो जा रही थी। उनके करुण कं्रदन को देख वहां मौजूद सभी की आंखों से आंसू छलक आए।

वहीं हादसे में मृत अरविंद के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। मां भी घर छोड़कर जा चुकी है। उसका पालन पोषण उसके दादा कन्हाई करते हैं। अरविंद की मौत से कन्हाई की बुढ़ापे की लाठी ही टूट गई। अरविंद ही उनका सहारा था। दादा कन्हाई ही उसक पालन पोषण करने के साथ ही पढ़ाते लिखाते भी थे। अरविंद की मौत की खबर सुनते ही दादा कन्हाई बेसुध हो गए। रो-रोक कर कह रहे थे कि उनकी बढ़ापे की लाठी ही टूट गई। अब वे किसके सहारे रहेंगे। यह नजारा देख वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखे छलक आई। दीपक और अरविंद की मौत के बाद दोनों गांवों में मातम छा गया।

नहीं लगा था तड़ित चालक यंत्र चोपन के कोटा में बिना मान्यता के संचालित ब्रहमदेव आइडियल पब्लिक स्कूल में तड़ित चालक यंत्र भी नहीं लगा था। विद्यालय की दीवार खड़ा कर सीमेंट सीट से छाजन किया गया था। लोगों की माने तो अगर विद्यालय में तड़ित चालक यंत्र लगा होता तो शायद यह घटना नहीं होती। वहीं ग्रामीणों की माने तो पहले यहां सुअर पालन का कार्य होता था। बाद में विद्यालय खोलकर संचालित किया जाने लगा।