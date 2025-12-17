शादी से 10 दिन पहले बैंक के असिस्टेंट मैनेजर ने की आत्महत्या, होटल कमरे में फंदे से लटका मिला शव

संक्षेप: यूपी के सोनभद्र में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का मंगलवार को राबर्ट्सगंज स्थित न्यू सवेरा होटल के कमरा नंबर 210 में काले रंग के मफलर के फंदे से लटकता शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया।

यूपी के सोनभद्र में केनरा बैंक के असिस्टेंट मैनेजर का मंगलवार को राबर्ट्सगंज स्थित न्यू सवेरा होटल के कमरा नंबर 210 में काले रंग के मफलर के फंदे से लटकता शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और बैंक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीओ नगर रणधीर मिश्रा व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई।

33 वर्षीय अब्बास अहमद जैदी पुत्र जफर अब्बास जैदी, गोविंदपुरा दालमंडी वाराणसी के निवासी थे। वे केनरा बैंक के मकबूल आलम रोड, वाराणसी स्थित मंडल कार्यालय में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात थे। सोमवार को वे बैंक के कार्य से सोनभद्र आए थे। जिले में पहुंचने के बाद उन्होंने परासी स्थित शाखा में जाकर कार्य संबंधी जानकारी ली। इसके बाद मुडिलाडिह डिग्री कॉलेज पहुंचकर खाता खुलवाने को लेकर बातचीत की। वहां से लौटकर राबर्ट्सगंज शाखा में शाखा प्रबंधक सहित अन्य बैंक कर्मियों से मुलाकात कर आवश्यक जानकारी ली। रिकवरी एजेंट के माध्यम से उन्हें न्यू सवेरा होटल में ठहराया गया।

मंगलवार सुबह उनके कमरे के बाहर नाश्ता रखा गया, लेकिन इसके बाद वे कमरे से बाहर नहीं आए। शाम तक मंडल कार्यालय को उनकी कोई रिपोर्ट नहीं मिलने पर तलाश शुरू की गई। काफी देर तक आवाज देने पर भी कोई जवाब नहीं मिला तो कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की मौजूदगी में जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर उनका शव फंदे से लटकता मिला। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है, जिसमें लोन को लेकर तनाव का उल्लेख बताया जा रहा है।