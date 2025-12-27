Hindustan Hindi News
UP Sonbhadra Bhola Jaiswal Accused of Codeine Cough syrup smuggling 30 crore Property Seizure notice
भोला जयसवाल पर शिकंजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी से जुटाई 30 करोड़ की संपत्ति कुर्की का नोटिस जारी

संक्षेप:

 यूपी में नशीले कफ सिरप मामले के आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की अवैध कारोबार से अर्जित 30 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क होगी। न्यायालय से सम्पत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी किया गया है। उसने महंगे आवास, वाहन, फिक्स्ड डिपाजिट और विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की है।

Dec 27, 2025 10:10 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, सोनभद्र
यूपी में नशीले कफ सिरप मामले के आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल की अवैध कारोबार से अर्जित 30 करोड़ की सम्पत्ति कुर्क होगी। न्यायालय से सम्पत्ति कुर्क करने की नोटिस जारी किया गया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि सोनभद्र पुलिस की जांच में सामने आया कि कफ सिरप तस्करी के आरोपी भोला प्रसाद जायसवाल ने इस कारोबार से भारी मात्रा में अवैध सम्पत्ति अर्जित की है। उसने महंगे आवास, वाहन, फिक्स्ड डिपाजिट और विभिन्न बैंकों में बड़ी धनराशि जमा की है।

एसपी ने बताया कि अब तक की जांच में पाया गया कि आरोपी ने इस अवैध कारोबार से लगभग 30 करोड़ की अवैध सम्पत्ति अर्जित की है। एसपी ने बताया कि आरोपी भोला जायसवाल की इस कारोबार से अवैध रूप से अर्जित सम्पत्ति को चिह्नित कर कुर्क कराने के लिए न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रेषित कर नोटिस जारी कराया गया। नोटिस को आरोपी को तामिला करा दिया गया है। संपत्तियों को कुर्क किए जाने की विधिक कार्यवाही की जा रही है।

तस्करी में एक संदिग्ध को उठाया

मिर्जापुर। कोडीनयुक्त सिरप की तस्करी मामले में पुलिस ने एक और संदिग्ध को उठाया है। पुलिस संदिग्ध को हिरासत में लिया। मामले में पुलिस अब तक तीन तस्करों को जेल भेज चुकी है। इन पर फर्जी फर्म बनवाकर कोडीनयुक्त सिरप की तस्करी का आरोप है। ड्रग इंस्पेक्टर संतोष पटेल ने फर्जी फर्म बनवाकर रांची से कोडीनयुक्त सिरप की सप्लाई मामले में अदलहाट तीन और जमालपुर एक फर्म मालिक के विरुद्ध केस दर्ज कराया था। अदलहाट पुलिस ने तीन तस्कर अक्षत यादव, अजीत यादव और शिवम द्विवेदी को गिरफ्तार किया।

फर्जी ड्रग लाइसेंस पर स्थापित कराईं कई फर्में

एसपी अभिषेक वर्मा ने बताया कि नशीले कफ सिरप कारोबार में भोला प्रसाद जायसवाल ने फर्जी ड्रग लाइसेंस पर कई स्थापितों पर फर्जी फर्म स्थापित कराई। एसपी ने बताया कि जांच में सामने आया कि भोला जायसवाल ने फर्जी दस्तावेज पर शैली ट्रेडर्स, तुपुदाना, हटिया, रांची झारखण्ड के नाम से संचालित गोदाम एवं ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया। उसने लाइसेंसिंग अथॉरिटी, रांची झारखंड को गुमराह कर फर्जी तरीके से ड्रग लाइसेंस प्राप्त किया। इस फर्जी लाइसेंस के आधार पर झारखण्ड राज्य के जनपद रांची, पलामू, बोकारो सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, भदोही, मिर्जापुर एवं बलिया आदि जनपदों में कई फर्जी फर्में स्थापित कराई। इसके बाद इन फर्मों के माध्यम से कोडीनयुक्त कफ सिरप की वैध सप्लाई दर्शाई गई।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
